Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 23/10/2025 15:53

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được đoán đắc tài đắc lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả.

Tuổi Thân 

Đường tài lộc của tuổi Thân vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Thân trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, không thích tranh cãi, bon chen. Họ vốn có may mắn, có thể nắm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Con giáp này thông minh, tư duy ổn định, biết cách linh hoạt ứng xử, không nao núng trước khó khăn. Về mặt tài chính, tuổi Hợi nổi trội trong việc quản ly tiền bạc, biết đầu tư đúng lúc.

Tử vi 12 con giáp dự báo rằng trong những ngày cuối tháng 10, tuổi Hợi tràn đầy cảm hứng trong công việc. Bản mệnh có thể tận dụng thời gian để lên các kế hoạch mới, quản lý tài chính, kết nối với những người bạn mới, người có ảnh hưởng. Từ đây, tuổi Hợi có thể tìm được cơ hội để phát triển sự nghiệp, đạt được kết quả rực rỡ hơn.

Đây là giai đoạn vận may của tuổi Hợi nở rộ. Họ chỉ cần làm việc có tâm, tập trung vào nhiệm vụ của mình là có thể đạt được thành tích tốt.

Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

