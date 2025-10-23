Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người ngoài, nhưng thái độ của bà với 'tiểu tam' mới khiến tôi uất ức

Tâm sự 23/10/2025 11:25

Tôi cưới chồng năm 30 tuổi, khi sự nghiệp đã ổn định và có vị trí nhất định trong xã hội. Chồng tôi cũng bằng tuổi tôi, hai đứa quen từ khi mới ra trường, cùng nhau đồng cam cộng khổ suốt bao năm để xây dựng sự nghiệp.

Trước khi cưới nhau, chồng tôi cũng đã đưa tôi về ra mắt gia đình nhiều lần. Theo cảm nhận lúc ấy, mẹ của người yêu tôi - tức mẹ chồng tôi bây giờ - khá hiền lành, dễ chịu. Nhưng đúng là không thể nhìn mặt để đoán lòng người. Những điều tốt đẹp tôi từng nghĩ về mẹ chồng tôi đến bây giờ đã gần như tan biến.

Từ trước đến nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu xung đột nhau không phải là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, trường hợp như của tôi và mẹ chồng thì có lẽ được xếp vào hàng “độc đáo”. Làm dâu mẹ hai năm, tôi lúc nào cũng mang trong mình tâm trạng căng thẳng, nơm nớp lo sợ. Tôi sợ mình làm sai điều gì khiến bà không vui, vì mẹ chồng tôi rất hay giận dỗi. Chỉ cần tôi nấu món nào mà hôm ấy bà không thích là lại bị bà mắng. Hoặc có khi tôi phơi quần áo nhưng đi làm về muộn chưa kịp lấy vào cũng bị bà phàn nàn suốt mấy hôm không thôi. Nhiều lần tôi muốn tâm sự với mẹ chồng để biết mình chưa tốt ở đâu và sửa đổi. Thế nhưng bà cứ mãi xa cách, chẳng bao giờ cho tôi cơ hội để trải lòng.

Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người ngoài, nhưng thái độ của bà với 'tiểu tam' mới khiến tôi uất ức - Ảnh 1
Tôi không biết vì sao mình bị mẹ chồng ghét - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tất cả những điều ấy vẫn chưa là gì. Tôi hoàn toàn có thể nhịn được để chung sống với bà một cách hòa thuận, nhất là từ khi tôi và chồng sinh con đầu tiên. Tôi cũng chỉ vì tôi muốn gia đình êm ấm, cháu được bà thương, không phải nhìn cảnh bà giận dỗi, la mắng suốt ngày nên mới “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Nhưng mọi chuyện đều có giới hạn của nó.

Ở cơ quan, chồng tôi có một cô đồng nghiệp đem lòng quý mến. Dù biết anh đã có vợ nhưng cô “trà xanh” này vẫn cứ bám lấy anh, thậm chí còn theo về đến nhà với cớ thăm đồng nghiệp. Chồng tôi không phải người hai lòng, anh khá khó xử vì vừa sợ mất lòng đồng nghiệp nếu nói thẳng toẹt, vừa sợ tôi buồn. Riêng mẹ chồng tôi, sau khi "trà xanh" này xuất hiện, trước mặt cả gia đình, trong bữa cơm tối, bà bóng gió, mỉa mai tôi chỉ là phận "đẻ thuê". Bà còn nhấn mạnh gia đình này chưa từng xem tôi là con dâu trong nhà.

Đỉnh điểm khiến tôi phải buông đũa đứng dậy là khi bà có ý tác hợp cô nàng “trà xanh” với chồng tôi. Tôi chẳng thể hiểu nổi mẹ chồng tôi nghĩ gì, trong khi tôi mới là con dâu duy nhất và chính thức của bà. Tôi đã khóc rất nhiều, phải làm sao để mẹ chồng tôi hết ác cảm với tôi để có cuộc sống gia đình yên ấm?

Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân của tôi khá êm đềm. Chồng rất quan tâm, yêu thương và chiều chuộng mọi sở thích của tôi. Nào ngờ, chỉ chưa tròn một năm, tôi đã phải xách va li rời khỏi nhà để chạy trốn khỏi bi kịch hôn nhân này.

