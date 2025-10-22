Thấy cháu ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với việc làm của chị dâu

Tâm sự 22/10/2025 20:30

Sau khi chị sinh con đầu lòng, chị nhất quyết không chịu cho con bú. Dù chồng và bố mẹ chồng khuyên thế nào chị cũng khăng khăng cho con uống sữa ngoài.

Cũng vì cưới được vợ đẹp nên anh trai tôi rất cưng chiều vợ. Từ ngày làm dâu sống cùng gia đình chung tôi, chị chưa một lần vào bếp. Chị lúc nào cũng ăn diện từ cái móng tay cũng phải trau cuốt đẹp mắt. Chị là người sống nhàn nhất trong nhà tôi.

Bố mẹ tôi thuê người giúp việc nên chị dâu không phải vất vả làm gì. Bố mẹ tôi cũng không khó tính, chỉ mong con dâu sớm sinh cháu để ông bà ẵm bồng. Nhưng chị dâu tôi thì sợ sinh con sẽ mất dáng, vậy là cứ chần chừ khiến bố mẹ chồng sốt ruột.

Đến khi chị dâu có bầu, chị vẫn chăm chút bề ngoài như lúc son trẻ. Chị mặc đồ bó, trang điểm đậm, xịt nước hoa thơm phức. Anh trai nhiều lần góp ý thì liền bị chị giận dỗi, chị nói rằng mang thai đã cực mà còn bị anh chỉ trích sao? Vậy là anh trai tôi đành im lặng.

Thấy cháu ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với việc làm của chị dâu - Ảnh 1
Đến khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất - Ảnh minh họa: Internet 

Sau khi chị sinh con đầu lòng, chị nhất quyết không chịu cho con bú. Dù chồng và bố mẹ chồng khuyên thế nào chị cũng khăng khăng cho con uống sữa ngoài. Vì chị sợ hư ngực. Thậm chí được bác sĩ khuyên chị cũng chẳng nghe theo. Mẹ tôi mềm lòng sợ con dâu hay khóc lóc thì dễ mắc bệnh trầm cảm sau sinh nên cũng không ép chị. Cháu của tôi sinh ra trắng trẻ đáng yêu vì giống mẹ, được mọi người yêu chiều hết mực.

Gần đây tôi thấy một điều kì lạ là cháu tôi gần như ngủ cả ngày chẳng mấy khi thức, cũng không nghe thấy cháu khóc. Chị dâu tôi trông con rất nhàn, hết xem phim rồi lại nằm lướt điện thoại. Tôi liền hỏi mẹ thì bà nói cháu tôi dễ nuôi nên thế. Tôi lại không nghĩ vậy nên quyết định theo dõi chị dâu.

Đến khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất. Chị dâu bỏ dung dịch gì đó vào sữa cho con uống. Tôi ráng theo dõi rồi chụp lại chai thuốc kia để đi tìm hiểu. Đó là siro an thần, tôi nghe mà choáng váng.

Nhà tôi biết chuyện thì không thể nhân nhượng chị dâu được nữa. Anh trai tôi tức giận đập phá đồ đạc của chị. Mẹ tôi thì gọi ngay sui gia sang để nói chuyện. Chuyện lớn làm gia đình tôi hoảng loạn nên chị dâu ăn năn hối lỗi nói sẽ chăm con cẩn thận hơn. Nếu chuyện còn lặp lại thì chị hứa sẽ ra đi không đòi một đồng. Nhưng tôi vẫn không hài lòng, tôi có nên đề nghị bố mẹ lắp camera trong nhà để theo dõi chị không?

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy một thứ trên tay đứa trẻ thì quay về

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy một thứ trên tay đứa trẻ thì quay về

Sau ly hôn chồng, tôi cùng con dọn ra một phòng trọ ở, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng may tôi có bố mẹ ruột yêu thương, ông bà thường sang giúp tôi chăm cháu, còn mua bỉm sữa cho con tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/10/2024, 3 con giáp MUA MAY BÁN ĐẮT, mang mệnh phú quý, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/10/2024, 3 con giáp MUA MAY BÁN ĐẮT, mang mệnh phú quý, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Chồng nhốt vợ ngoài phòng tân hôn, câu nói lạnh lùng của mẹ chồng khiến cô dâu 'khóc cạn nước mắt

Chồng nhốt vợ ngoài phòng tân hôn, câu nói lạnh lùng của mẹ chồng khiến cô dâu 'khóc cạn nước mắt

Tâm sự 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, Thần Tài bước đến, đẩy lùi vận xui, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', phúc vận vô biên, phát tài phát đạt không ai sánh bằng

Sau ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, Thần Tài bước đến, đẩy lùi vận xui, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', phúc vận vô biên, phát tài phát đạt không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Thấy cháu ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với việc làm của chị dâu

Thấy cháu ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với việc làm của chị dâu

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 23/10/2025, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Trúng số độc đắc vào ngày 23/10/2025, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/10), 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/10), 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Chồng cũ bất ngờ tìm đến nhà vợ, nói một câu khiến tôi không thể cầm lòng

Chồng cũ bất ngờ tìm đến nhà vợ, nói một câu khiến tôi không thể cầm lòng

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp đón mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng

Sau ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp đón mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Tử vi thứ Năm 23/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Năm 23/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy một thứ trên tay đứa trẻ thì muối mặt quay về

Chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy một thứ trên tay đứa trẻ thì muối mặt quay về

Chồng nhốt vợ ngoài phòng tân hôn, câu nói lạnh lùng của mẹ chồng khiến cô dâu 'khóc cạn nước mắt

Chồng nhốt vợ ngoài phòng tân hôn, câu nói lạnh lùng của mẹ chồng khiến cô dâu 'khóc cạn nước mắt

Chồng cũ bất ngờ tìm đến nhà vợ, nói một câu khiến tôi không thể cầm lòng

Chồng cũ bất ngờ tìm đến nhà vợ, nói một câu khiến tôi không thể cầm lòng

Mẹ chồng chê bai, mẹ ruột chỉ nói một câu về số tiền 3 tỷ khiến bà ta 'tái mặt' vì sự khinh thường của mình

Mẹ chồng chê bai, mẹ ruột chỉ nói một câu về số tiền 3 tỷ khiến bà ta 'tái mặt' vì sự khinh thường của mình

Chồng qua đời, vợ thủ tiết 10 năm nhưng điều bất ngờ mà bố mẹ chồng trao tặng trong ngày sinh nhật

Chồng qua đời, vợ thủ tiết 10 năm nhưng điều bất ngờ mà bố mẹ chồng trao tặng trong ngày sinh nhật

Trở thành trụ cột vì chồng bất tài, tôi rút ra bài học đắt giá cùng nỗi thất vọng về 'người bạn đời'

Trở thành trụ cột vì chồng bất tài, tôi rút ra bài học đắt giá cùng nỗi thất vọng về 'người bạn đời'