Tử vi 12 con giáp thứ Năm 23/10/2025 cho thấy người tuổi Tuất có xu hướng trở nên bốc đồng, thiếu kiềm chế trong suy nghĩ và hành động. Điều này khiến bạn dễ mắc sai lầm trong công việc hoặc gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, người thân. Bản mệnh nên giữ bình tĩnh, tránh quyết định nóng vội để không phải hối hận về sau.

Công việc: Công việc trong ngày khá áp lực, tuổi Tuất dễ nóng nảy và thiếu kiên nhẫn. Bạn nên chú ý giữ thái độ hòa nhã, lắng nghe ý kiến của người khác để tránh tranh cãi không đáng có. Những quyết định nóng vội có thể làm công việc bị trì trệ hoặc xảy ra sai sót.

Ngày thứ Năm 23/10/2025 tử vi 12 con giáp hôm nay dành lời khuyên cho người tuổi Tuất nên biết kiểm soát cảm xúc, cân bằng suy nghĩ để vượt qua những áp lực và khó khăn hiện tại. Đây cũng là thời điểm để bạn dành sự quan tâm nhiều hơn đến gia đình, người yêu, giúp hâm nóng lại mối quan hệ đang dần nguội lạnh.

Tình cảm: Chuyện tình cảm đang có phần trầm lắng, đôi bên dễ rơi vào trạng thái chán nản, thiếu sự gắn kết. Nếu đã bên nhau lâu, bạn và người ấy nên thử đổi mới cách hẹn hò, thay đổi không gian để hâm nóng tình cảm. Tình yêu được làm mới sẽ giúp cải thiện tâm trạng và sự thấu hiểu lẫn nhau.

Tài lộc: Về tài chính, tuổi Tuất gặp không ít áp lực trong việc cân đối thu chi. Nguồn thu nhập chính tuy ổn định nhưng các khoản chi tiêu phát sinh nhiều khiến bạn phải tính toán kỹ lưỡng. Cẩn trọng với những khoản đầu tư hay vay mượn trong hôm nay để tránh rắc rối về sau.

Sức khỏe: Sức khỏe tuổi Tuất được đánh giá khá tốt, tuy nhiên bạn cần lưu ý giữ gìn thể lực khi phải đối mặt với căng thẳng công việc. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để tránh mệt mỏi kéo dài, đồng thời duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi, người tuổi Dần có xu hướng thay đổi cách nhìn về công việc. Họ không còn hành động theo cảm tính mà bắt đầu hoạch định kế hoạch rõ ràng, từng bước củng cố vị thế. Thời gian này, tinh thần kiên định và khả năng lãnh đạo của tuổi Dần được phát huy tối đa.

Những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ hoặc sáng tạo có thể gặt hái thành quả rõ ràng sau thời gian dài đầu tư tâm sức. Hợp đồng mới, cơ hội hợp tác hoặc những thương vụ tưởng như bế tắc nay lại mở ra hướng giải quyết bất ngờ.

Người làm công việc văn phòng, quản lý hay kỹ thuật cũng sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên nhờ phong độ ổn định và tinh thần trách nhiệm cao.

Đây không phải là “vận may” ngẫu nhiên, mà là phần thưởng xứng đáng cho sự bền bỉ. Khi mọi thứ được sắp xếp lại có trật tự, tuổi Dần trở thành người nắm thế chủ động, biết mình cần làm gì để đạt kết quả tốt nhất. Về tài chính, dòng tiền tăng dần theo hiệu quả công việc. Nhiều người bắt đầu có khoản tích lũy đáng kể, thậm chí đủ khả năng đầu tư vào lĩnh vực mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Hợi đứng trước những quyết định quan trọng về tình cảm. Bản mệnh dễ lo lắng về tương lai, tự tạo áp lực cho bản thân. Người độc thân bị giục giã chuyện tình duyên nhưng vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng, do vậy đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn.

Đầu tuần tài lộc khá dồi dào, đặc biệt với những ai kinh doanh, buôn bán. Sự nhạy bén giúp tuổi Hợi nhanh chóng nắm bắt cơ hội và thu được kết quả tốt. Tuy nhiên, bản mệnh cần thận trọng trong các mối quan hệ, tránh cả tin để không bị lợi dụng hoặc lừa gạt.

Công danh sự nghiệp trong tuần cũng có phần chững lại. Bản mệnh có thể bị cấp trên nhắc nhở do làm việc thiếu tập trung hoặc chưa chuyên nghiệp. Đã đến lúc tuổi Hợi cần điều chỉnh lại thái độ và củng cố tinh thần để khẳng định năng lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!