Tiết lộ của mẹ chồng khiến tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 7 năm của mình hay không

Tâm sự 23/10/2025 12:46

Cuộc sống hôn nhân với tôi không phải là điều gì quá đáng sợ như chia sẻ của các chị em khác thường thấy trên mạng xã hội.

Tôi cưới chồng trong tâm thế đã tìm hiểu rất kỹ, rất cẩn thận về người sẽ cùng mình đầu ấp tay gối, cùng mình đi đến hết cuộc đời. Do đó, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi lúc nào cũng yên bình, sóng gió thỉnh thoảng vẫn gợn lăn tăn nhưng tôi đều biết cách chèo lái con thuyền hôn nhân vượt qua.

Tôi thường rất tự tin khi nói chuyện với người khác về chồng của mình. Bởi tôi nghĩ rằng, tôi biết rõ về anh ấy, từng sợi tóc, từng ngóc ngách trong cuộc đời anh đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Thế nhưng tôi đã vấp phải cú sốc quá lớn trong cuộc đời, đến nỗi tôi không biết mình có nên tiếp tục chung sống với chồng hay không.

Tiết lộ của mẹ chồng khiến tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 7 năm của mình hay không - Ảnh 1
Bí mật của anh khiến tôi quá sốc - Ảnh minh họa: Internet

Không hiểu vì lý do gì, mẹ chồng tôi quyết định thừa nhận rằng chồng tôi đã có một đời vợ, dù chỉ là sống cùng nhau chứ chưa danh chính ngôn thuận. Suốt 7 năm làm vợ, làm mẹ của hai con nhỏ, nhưng tôi thấy mình không khác gì một con bù nhìn trong nhà, khi mà cả gia đình, dòng họ nhà anh đều giấu tôi bí mật động trời này.

Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn nghĩ mình có một người chồng hoàn hảo, không lừa vợ dối con. Tôi luôn cố gắng làm trọn đạo hiếu với bố mẹ chồng, làm trọn nghĩa vợ chồng với anh. Có thể chính điều này đã khiến mẹ chồng tôi áy náy, day dứt với tôi, cho nên bà mới quyết định nói ra để tôi được chọn lựa. Nhưng tôi biết chọn lựa gì đây? Làm sao tôi có thể để con mình chứng kiến cảnh bố mẹ đưa nhau ra tòa, chia nhà, chia con cái? Nhưng tôi lại càng không thể ngồi im mà nhìn chồng mình lừa dối mình suốt mấy năm trời. Rốt cuộc tôi không biết mình phải làm thế nào để giải quyết, hãy cho tôi lời khuyên!

Phát hiện ra nhân tình của chồng, chị vợ điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện ra nhân tình của chồng, chị vợ điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Hương ngồi trước mặt chị, lặng im, vẫn đôi mắt tròn vo và vầng trán cao bướng bỉnh như ngày nào. Chị biết, trong lòng cô bé đang có rất nhiều điều mà chị khó lòng lay chuyển được.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân

Tâm sự 16 phút trước
Tử vi 5 ngày cuối cùng tháng 10: 3 con giáp cuộc đời sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy két

Tử vi 5 ngày cuối cùng tháng 10: 3 con giáp cuộc đời sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy két

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Yêu 2 năm mới vỡ lẽ là anh họ hàng xa, cả hai đều không dám nhìn mặt nhau vì 'việc đã lỡ' này

Yêu 2 năm mới vỡ lẽ là anh họ hàng xa, cả hai đều không dám nhìn mặt nhau vì 'việc đã lỡ' này

Tâm sự 27 phút trước
Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Đời sống 32 phút trước
Trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới thực sự khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới thực sự khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Tâm sự 35 phút trước
Bị người cũ làm khó giữa tiệc cưới tôi chỉ cười khẩy và nói một điều khiến ai cũng phải vỗ tay.

Bị người cũ làm khó giữa tiệc cưới tôi chỉ cười khẩy và nói một điều khiến ai cũng phải vỗ tay.

Tâm sự 45 phút trước
Ly hôn 3 năm, chồng cũ đột ngột đòi lại quyển sách cũ, sự thật đằng sau khiến tôi muốn 'ngã ngửa'

Ly hôn 3 năm, chồng cũ đột ngột đòi lại quyển sách cũ, sự thật đằng sau khiến tôi muốn 'ngã ngửa'

Tâm sự 49 phút trước
Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Chê người yêu nghèo, cô gái đòi chia tay ngay trong buổi họp lớp và cái kết đắng sau 6 năm

Chê người yêu nghèo, cô gái đòi chia tay ngay trong buổi họp lớp và cái kết đắng sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
60 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, giàu sang bậc nhất, tài chính thăng hoa

60 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, giàu sang bậc nhất, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có cô em chồng suốt ngày moi móc, tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Có cô em chồng suốt ngày moi móc, tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân

Yêu 2 năm mới vỡ lẽ là anh họ hàng xa, cả hai đều không dám nhìn mặt nhau vì 'việc đã lỡ' này

Yêu 2 năm mới vỡ lẽ là anh họ hàng xa, cả hai đều không dám nhìn mặt nhau vì 'việc đã lỡ' này

Trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới thực sự khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới thực sự khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Bị người cũ làm khó giữa tiệc cưới tôi chỉ cười khẩy và nói một điều khiến ai cũng phải vỗ tay.

Bị người cũ làm khó giữa tiệc cưới tôi chỉ cười khẩy và nói một điều khiến ai cũng phải vỗ tay.

Ly hôn 3 năm, chồng cũ đột ngột đòi lại quyển sách cũ, sự thật đằng sau khiến tôi muốn 'ngã ngửa'

Ly hôn 3 năm, chồng cũ đột ngột đòi lại quyển sách cũ, sự thật đằng sau khiến tôi muốn 'ngã ngửa'