Chê người yêu nghèo, cô gái đòi chia tay ngay trong buổi họp lớp và cái kết đắng sau 6 năm

Tâm sự 23/10/2025 13:00

Thúy ngượng chín mặt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Thấy thái độ gượng gạo của Thúy, ai nấy đều cười thầm, khinh thường ra mặt. Mọi người đang nói chuyện sôi nổi thì chợt chiếc xe máy cà tàng chạy đến đậu trước cửa nhà hàng.

Ngày họp lớp đại học, bạn bè ai cũng xe sang, quần áo bảnh bao đến gặp mặt nhau. Đám con trai thì khoe mới mua nhà, người lại kể mới tậu được con siêu xe. Những cô gái thì tâng bốc bạn trai của mình lên tận mây xanh, hết khoe vừa đi du lịch Châu Âu rồi được tặng đồ hàng hiệu.

Sau khi khoe với nhau, cả đám quay sang nhìn Thúy với ánh mắt xem thường. Có người lên tiếng hỏi: 

- Thúy sao rồi, nghe nói bạn trai bà vẫn làm nhân viên của công ty sửa chữa điện lạnh hả?

Thúy ngượng chín mặt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Thấy thái độ gượng gạo của Thúy, ai nấy đều cười thầm, khinh thường ra mặt. Mọi người đang nói chuyện sôi nổi thì chợt chiếc xe máy cà tàng chạy đến đậu trước cửa nhà hàng. Thấy vậy, mọi người dừng cuộc nói chuyện, dồn ánh mắt vào chàng trai khoác bộ quần áo cũ kỹ đang sải bước vào. 

Thấy người đến là bạn trai mình, Thúy hớt hải chạy ra trách móc:

- Anh đến đây làm gì?

Thanh vừa cởi nón bảo hiểm vừa nói:

- Em nói bạn bè em ai cũng dẫn người yêu hoặc chồng đến ra mắt nên anh cũng đến để không làm em mất mặt.

Nghe vậy, Thúy gắt gỏng:

- Thà anh đừng đến chứ bộ dạng của anh bây giờ mới khiến tôi mất mặt đó. Biết chưa?

Mặt Thanh tối sầm, anh vừa định lên tiếng thì bị Thúy cắt ngang:

- Chia tay đi, tôi đến với anh chỉ có khổ thôi, chúng ta không có tương lai. Anh xem người ta đi, bằng tuổi anh bây giờ người có xe, người có nhà. Còn anh có gì ngoài chiếc xe máy cà tàng này? Đúng là đồ vô dụng, tôi đã chịu đựng anh quá nhiều rồi. 

Chê người yêu nghèo, cô gái đòi chia tay ngay trong buổi họp lớp và cái kết đắng sau 6 năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nói xong Thúy bỏ vào bên trong rồi giải thích với mọi người rằng anh là người giao hàng chứ không hề quen biết. Những lời của Thúy khiến Thanh vô cùng đau lòng, không nghĩ cô lại đối xử với anh như vậy. Yêu nhau ngần ấy năm, cô chưa hề than trách nhưng nào ngờ vẫn cất giấu sự hậm hực trong lòng.

Từ ngày chia tay, Thanh lao đầu vào làm việc quên ngày đêm. Anh không còn làm ở công ty cũ nữa mà chuyển sang công ty liên kết quốc tế. Mới đầu anh chỉ là nhân viên quèn. Quyết tâm vươn lên, tối đến anh đi học thêm để nâng cao kiến thức. Chỉ với 3 năm, anh đã leo lên vị trí trưởng phòng kinh doanh. Ba năm tiếp theo lại là giám đốc sáng tạo và mở công ty riêng.

Sau 6 năm phấn đấu, cuối cùng anh đã có sự nghiệp ổn định. Để mở rộng kinh doanh, công ty anh tuyển dụng khá nhiều vị trí. Hôm đó tình cờ anh gặp lại người yêu cũ. Thúy cũng là một trong những ứng cử viên đi phỏng vấn ở công ty anh. Cả hai bất ngờ đụng nhau ở hành lang.

Gặp lại người xưa, Thúy không quên buông lời mỉa mai:

- Anh vẫn như xưa nhỉ, ăn mặc lôi thôi, không có chút khí chất nào. Giờ vẫn là nhân viên quèn sao. Ngày đó tôi bỏ anh là quyết định sáng suốt nhất đời.

Thanh chỉ cười không nói gì và đẩy cửa đi vào phòng. Đến lượt Thúy phỏng vấn, cô hết sức kinh ngạc khi thấy anh ngồi ở ghế giám đốc. Chưa nói gì, anh đã vứt hồ sơ của cô sang một bên rồi nói rằng “xin lỗi, chúng tôi không nhận cô”.

Tái xanh mặt mày, cô xuống nước năn nỉ:

- Nếu là vì chuyện cá nhân của chúng ta mà anh không nhận em thì cho em xin lỗi. Em rất hối hận vì bỏ lỡ một người như anh.

Thanh cười khẩy:

- Chuyện cũ tôi quên rồi, điều quan trọng là cô không có đủ năng lực để đảm nhận vị trí này. Kỹ năng chuyên môn cũng quá tệ. Xin lỗi mời cô về cho.

Nói dứt lời Thanh bảo thư ký tiễn Thúy ra ngoài. Thúy khóc nức nở nhưng vẫn không nhận được bất cứ ánh mắt thương hại nào của Thanh. Ngày đó hễ cô khóc, anh sẽ xuống nước năn nỉ, dỗ dành nhưng giờ đây gương mặt anh lạnh tanh. Cô vô cùng hối hận khi chê bai bạn trai nghèo. 

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Những lời của Thúy khiến Thanh vô cùng đau lòng, không nghĩ cô lại đối xử với anh như vậy. Yêu nhau ngần ấy năm, cô chưa hề than trách nhưng nào ngờ vẫn cất giấu sự hậm hực trong lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân

Tâm sự 15 phút trước
Tử vi 5 ngày cuối cùng tháng 10: 3 con giáp cuộc đời sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy két

Tử vi 5 ngày cuối cùng tháng 10: 3 con giáp cuộc đời sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy két

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Yêu 2 năm mới vỡ lẽ là anh họ hàng xa, cả hai đều không dám nhìn mặt nhau vì 'việc đã lỡ' này

Yêu 2 năm mới vỡ lẽ là anh họ hàng xa, cả hai đều không dám nhìn mặt nhau vì 'việc đã lỡ' này

Tâm sự 27 phút trước
Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Đời sống 32 phút trước
Trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới thực sự khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới thực sự khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Tâm sự 35 phút trước
Bị người cũ làm khó giữa tiệc cưới tôi chỉ cười khẩy và nói một điều khiến ai cũng phải vỗ tay.

Bị người cũ làm khó giữa tiệc cưới tôi chỉ cười khẩy và nói một điều khiến ai cũng phải vỗ tay.

Tâm sự 45 phút trước
Ly hôn 3 năm, chồng cũ đột ngột đòi lại quyển sách cũ, sự thật đằng sau khiến tôi muốn 'ngã ngửa'

Ly hôn 3 năm, chồng cũ đột ngột đòi lại quyển sách cũ, sự thật đằng sau khiến tôi muốn 'ngã ngửa'

Tâm sự 48 phút trước
Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Chê người yêu nghèo, cô gái đòi chia tay ngay trong buổi họp lớp và cái kết đắng sau 6 năm

Chê người yêu nghèo, cô gái đòi chia tay ngay trong buổi họp lớp và cái kết đắng sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
60 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, giàu sang bậc nhất, tài chính thăng hoa

60 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, giàu sang bậc nhất, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có cô em chồng suốt ngày moi móc, tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Có cô em chồng suốt ngày moi móc, tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân

Yêu 2 năm mới vỡ lẽ là anh họ hàng xa, cả hai đều không dám nhìn mặt nhau vì 'việc đã lỡ' này

Yêu 2 năm mới vỡ lẽ là anh họ hàng xa, cả hai đều không dám nhìn mặt nhau vì 'việc đã lỡ' này

Trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới thực sự khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới thực sự khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Bị người cũ làm khó giữa tiệc cưới tôi chỉ cười khẩy và nói một điều khiến ai cũng phải vỗ tay.

Bị người cũ làm khó giữa tiệc cưới tôi chỉ cười khẩy và nói một điều khiến ai cũng phải vỗ tay.

Ly hôn 3 năm, chồng cũ đột ngột đòi lại quyển sách cũ, sự thật đằng sau khiến tôi muốn 'ngã ngửa'

Ly hôn 3 năm, chồng cũ đột ngột đòi lại quyển sách cũ, sự thật đằng sau khiến tôi muốn 'ngã ngửa'