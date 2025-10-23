3 năm chia tay, bất ngờ mang thai con của chồng cũ, tôi phải làm gì tiếp theo?

Tâm sự 23/10/2025 15:08

Lỡ dở “chuyến đò” đầu tiên, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời mình. Tôi cũng có mối quan hệ mới, nhưng lần này tôi cẩn thận hơn. Chúng tôi dự định tìm hiểu thêm một thời gian nữa mới tiến xa hơn.

Quyết định chia sẻ câu chuyện này, tôi đã rất đắn đo, vì tôi không biết mình có nhận được sự cảm thông của mọi người không hay lại bị “ném đá” gay gắt. Nhưng tôi mong muốn mọi người hãy lắng nghe, và giúp tôi nghĩ cách để xử lý ngay chuyện này.

Tôi với chồng ly hôn tính đến nay được gần 3 năm với lý do không hợp và hết yêu. Cả hai cũng không còn trẻ trung gì nữa, đều đã bước sang đầu 3 cả rồi. Chúng tôi quen nhau khi làm cùng một công ty. Kể từ lúc yêu cho đến cưới chỉ vỏn vẹn 4 tháng, và sau 2 năm bên nhau, chúng tôi quyết định ly hôn. Sau này, khi đã ly hôn, ngồi ngẫm lại, tôi cũng thấy rất hối hận vì lúc ấy đã không suy nghĩ kĩ mà quyết định quá vội vàng.

Kể từ khi còn là "vợ chồng son" với chồng cũ, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng chưa sinh con. Đợi vài năm cho ổn định thì mới tính chuyện này. Thế nhưng chưa kịp tính, chúng tôi đã chia tay. Tôi cũng không oán trách anh ấy nhiều, chỉ đơn giản là chia tay để cả hai thấy thoải mái, không còn mệt mỏi nữa là được. 

3 năm chia tay, bất ngờ mang thai con của chồng cũ, tôi phải làm gì tiếp theo? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lỡ dở “chuyến đò” đầu tiên, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời mình. Tôi cũng có mối quan hệ mới, nhưng lần này tôi cẩn thận hơn. Chúng tôi dự định tìm hiểu thêm một thời gian nữa mới tiến xa hơn. Về phần chồng tôi, dù đã ly hôn, tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy anh ấy trên mạng xã hội, dù không chủ động tìm kiếm hay liên lạc. Vậy mà dường như định mệnh xui khiến, tôi và chồng cũ gặp lại nhau trong một bữa tiệc của một người bạn từng rất thân thiết với chúng tôi.

Gặp lại nhau, tôi cố gắng tỏ ra bình thường, lịch sự và không quá xa lạ với anh. Riêng anh, suốt buổi tiệc, anh lại dành thời gian để hỏi thăm tôi mọi thứ trong thời gian qua. Sau đó, anh có đề nghị đưa tôi về nhà sau khi buổi tiệc kết thúc. Tôi vui vẻ nhận lời nhưng không ngờ sau đó, do cả hai cũng đã có chút hơi men nên mọi thứ đã vượt ngoài kiểm soát.

Ngay lúc này, khi cầm kết quả trên tay, tôi không biết phải mở lời như thế nào với chồng cũ vì đã có em bé.

Theo tìm hiểu, hiện chồng cũ của tôi cũng đã có bạn gái. Tôi thật sự hoang mang và căm ghét bản thân mình. Bây giờ tôi nên làm gì đây?

(thihoang…@gmail.com)

Chỉ vì lời thầy bói, mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà ngay lập tức và phản ứng của anh chồng khiến tất cả bất ngờ

Chỉ vì lời thầy bói, mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà ngay lập tức và phản ứng của anh chồng khiến tất cả bất ngờ

Tôi là dâu út, trên tôi còn có hai chị dâu nữa. Cả ba chị em thường than thở với nhau về mẹ chồng nhưng chẳng ai dám hó hé một lời vì sợ bà buồn. Mẹ chồng tôi không phải kiểu người quá dữ dằn, nhưng với con dâu, bà lại vô cùng khắt khe, khó tính.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Đời sống 7 phút trước
Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Tâm sự 15 phút trước
Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Tâm sự 31 phút trước
Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Tâm sự 35 phút trước
Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Sao quốc tế 36 phút trước
Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc

Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ bất ngờ kinh ngạc

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ bất ngờ kinh ngạc

Tâm sự 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Đời sống 46 phút trước
Hy hữu: 21 năm sống trong hình hài nữ, đi khám phụ khoa mới biết là con trai

Hy hữu: 21 năm sống trong hình hài nữ, đi khám phụ khoa mới biết là con trai

Sức khỏe 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ bất ngờ kinh ngạc

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ bất ngờ kinh ngạc

Chồng ngoại tình đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

Chồng ngoại tình đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

Vợ "chết lặng" khi đọc tin nhắn shipper, bí mật kinh hoàng của chồng bị phanh phui từ điện thoại đôi.

Vợ "chết lặng" khi đọc tin nhắn shipper, bí mật kinh hoàng của chồng bị phanh phui từ điện thoại đôi.