Ngày 23/10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại một tiệm tạp hoá trên địa bàn xã Cẩm Mỹ, khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 21 giờ ngày 22/10, một số người dân sống ở khu vực ấp Hoàn Quân, xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, phát hiện khói và lửa bốc lên từ một cửa hàng tạp hóa. Ngay lập tức, họ đã hô hoán, dùng nước, bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Một số người dân tại hiện trường cho biết, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, có thể do bên trong cửa hàng tạp hóa chứa nhiều đồ dễ cháy, khiến đám cháy lan nhanh và bao trùm căn nhà.

Vụ cháy đã khiến một cụ ông tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai) điều xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Do đám cháy dữ dội, lực lượng cứu hỏa triển khai đội hình khống chế, chia nhiều mũi tiếp cận, ngăn không để lửa cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông hơn 70 tuổi đã tử vong trong căn nhà bị cháy. Nhiều tải sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

