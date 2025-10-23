Cửa hàng tạp hoá cháy dữ dội trong đêm, 1 người tử vong thương tâm

Đời sống 23/10/2025 12:24

Ngày 23/10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại một tiệm tạp hoá trên địa bàn xã Cẩm Mỹ, khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 21 giờ ngày 22/10, một số người dân sống ở khu vực ấp Hoàn Quân, xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, phát hiện khói và lửa bốc lên từ một cửa hàng tạp hóa. Ngay lập tức, họ đã hô hoán, dùng nước, bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Một số người dân tại hiện trường cho biết, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, có thể do bên trong cửa hàng tạp hóa chứa nhiều đồ dễ cháy, khiến đám cháy lan nhanh và bao trùm căn nhà.

Cửa hàng tạp hoá cháy dữ dội trong đêm, 1 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Vụ cháy đã khiến một cụ ông tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai) điều xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Do đám cháy dữ dội, lực lượng cứu hỏa triển khai đội hình khống chế, chia nhiều mũi tiếp cận, ngăn không để lửa cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông hơn 70 tuổi đã tử vong trong căn nhà bị cháy. Nhiều tải sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Giải cứu gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng

Giải cứu gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng

Sáng nay (23/10), thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM cho biết, đơn vị mới tổ chức giải cứu nhiều người bị mắc kẹt do mưa ngập trong đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Cửa hàng tạp hoá cháy dữ dội trong đêm, 1 người tử vong thương tâm

Cửa hàng tạp hoá cháy dữ dội trong đêm, 1 người tử vong thương tâm

Đời sống 33 phút trước
Vẻ ngoài mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình 'không tin vào mắt mình'

Vẻ ngoài mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình 'không tin vào mắt mình'

Sao quốc tế 42 phút trước
Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín

Tâm sự 43 phút trước
Phát hiện ra nhân tình của chồng, chị vợ điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện ra nhân tình của chồng, chị vợ điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Tâm sự 48 phút trước
Giải cứu gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng

Giải cứu gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng

Đời sống 57 phút trước
Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi nghĩ anh muốn quay về với vợ con, biết lý do thật sự tôi đau đớn vô cùng

Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi nghĩ anh muốn quay về với vợ con, biết lý do thật sự tôi đau đớn vô cùng

Tâm sự 58 phút trước
Từ câu nói vô tình của con gái, tôi điều tra cô giáo và phát hiện mối liên hệ kinh hoàng không ai ngờ tới

Từ câu nói vô tình của con gái, tôi điều tra cô giáo và phát hiện mối liên hệ kinh hoàng không ai ngờ tới

Tâm sự 58 phút trước
Cuối tháng 10, đầu tháng 11: Top 3 con giáp vận may lớn xoay quanh, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần

Cuối tháng 10, đầu tháng 11: Top 3 con giáp vận may lớn xoay quanh, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Bàng hoàng chồng sát hại vợ tử vong vì bị cằn nhằn 'không lo làm ăn'

Bàng hoàng chồng sát hại vợ tử vong vì bị cằn nhằn 'không lo làm ăn'

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Không ngờ loại quả có ruột như sợi mì, mùi thơm lừng, ăn vào lại cực tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại quả có ruột như sợi mì, mùi thơm lừng, ăn vào lại cực tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng người đàn ông đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Bàng hoàng người đàn ông đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Giải cứu gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng

Giải cứu gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng

Bàng hoàng chồng sát hại vợ tử vong vì bị cằn nhằn 'không lo làm ăn'

Bàng hoàng chồng sát hại vợ tử vong vì bị cằn nhằn 'không lo làm ăn'

Ôtô làm rơi 4 thùng nghi chứa acid giữa phố khiến người dân đau đầu, buồn nôn

Ôtô làm rơi 4 thùng nghi chứa acid giữa phố khiến người dân đau đầu, buồn nôn

Gia Lai: Bắt được cá sấu 50kg “đi lạc” trong khu dân cư

Gia Lai: Bắt được cá sấu 50kg “đi lạc” trong khu dân cư

Diễn biến MỚI vụ cha dượng dùng búa đinh bạo hành con gái lớp 5

Diễn biến MỚI vụ cha dượng dùng búa đinh bạo hành con gái lớp 5