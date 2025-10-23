Giải cứu gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng

Sáng nay (23/10), thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM cho biết, đơn vị mới tổ chức giải cứu nhiều người bị mắc kẹt do mưa ngập trong đêm.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cơn mưa lớn lúc rạng sáng 23/10  khiến nước dâng cao tại nhiều khu vực thuộc phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh). Có những vị trí nước ngập sâu hơn 2m, nước chảy xiết khiến nhiều nhà dân bị cô lập, người già, trẻ nhỏ bị mắc kẹt, không thể rời nhà đến vị trí an toàn; công ty bị đổ sập cả trăm công nhân bị mắc kẹt không thể thoát ra khỏi nơi nguy hiểm.

Tại các khu vực như tổ 18, KP Cầu Đôi,  KP5…nước chảy xiết, một số nhà dân bị ngập cục bộ, nước dâng cao gần 2m, chảy xiết khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, người dân bị mắc kẹt trong nhà không thể thoát ra được.

 

Giải cứu gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng - Ảnh 1
Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức giải cứu người dân bị mắc kẹt - Ảnh: VietNamNet

Tiếp nhận thông tin nhờ hỗ trợ từ người dân và chính quyền địa phương, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH, KV31 với phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tiếp cận các vị trí có người mắc kẹt.

Trong các căn nhà bị ngập sâu nhiều người già trẻ nhỏ ướt sủng vì nước ngập sâu vào trong nhà được tổ CNCH dùng áo phao, cõng, bồng bế đưa ra khỏi nơi nguy hiểm. Các tổ cứu hộ dò tìm từng nhà sử dụng dây thừng để người lớn tuổi, thanh niên, phụ nữ bám vào di chuyển ra khu vực nước chảy xiết.

Thời điểm này trời vẫn còn mưa, dù ngâm mình dưới dòng nước lạnh ngắt nhưng các tổ cứu hộ vẫn dò tìm từng vị trí để đảm bảo không có người bị mắc kẹt lại. Công an địa phương, các tổ an ninh cơ sở cũng có mặt để hướng dẫn, đưa những người vừa được cứu ra ngoài đến vị trí an toàn.

Giải cứu gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng - Ảnh 2Giải cứu gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng - Ảnh 3
Nhiều trẻ hoảng hốt vì trải qua cơn mưa gây ngập nặng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VietNamNet, tại khu vực Công  ty TNHH gỗ Mai Thanh, một phần nhà xưởng của công ty bị đổ sập, có khoảng 100 công nhân mắc kẹt bên trong. Các tổ cứu nạn tiếp cận sử dụng áo phao, dây thừng di chuyển những công nhân này ra khỏi khu vực ngay hiểm. Có khoảng 100 công nhân và người dân ở khu vực này được di chuyển, hướng dẫn đến chỗ an toàn.

Nhiều giờ trôi qua nước tại khu vực này vẫn chưa rút, vẫn chảy xiết. Thiếu tá Trương Phương Duy, Đội phó Đội Chữa cháy và CNCH, KV31 cho biết, đơn vị phối hợp cùng Công an phường Bến Cát, lực lượng an ninh cơ sở và dân quân đã giải cứu an toàn cho 127 công nhân, người dân, trong đó có nhiều người già trẻ nhỏ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, các cán bộ chiến sĩ dù ngâm mình dưới nước quá lâu vẫn bám trụ tại các vị trí nguy hiểm, đảm bảo di dời người dân bên trong các điểm mắc kẹt và đảm bảo đủ quân số kịp thời ứng cứu khi có sự cố bất ngờ xảy ra.

