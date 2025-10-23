Sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xảy ra vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương, gây náo loạn khu vực bệnh viện.

Theo thông tin từ VOV, sáng ngày 23/10, một người đàn ông là người nhà bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, đã có những biểu hiện bất thường, rồi giằng lấy một bé trai ở Khoa Sơ sinh (tầng 3) của bệnh viện này đòi thả xuống đất.

Khi phát hiện, nhiều người đã chạy đến can ngăn, giằng giật lại cháu bé. Sau đó, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí đâm bị thương nhiều người.

Hậu quả của vụ việc khiến nhiều người bị thương, bước đầu xác định có người nhà của bệnh nhân, 2 nhân viên y tế, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị trọng thương.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, triển khai biện pháp nghiệp vụ, khống chế và bắt giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sự việc khiến nhiều người hoảng loạn, một số người đã quay phim, chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, trật tự tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được vãn hồi; công tác khám, chữa bệnh diễn ra bình thường, bệnh viện phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.

