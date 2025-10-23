60 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, giàu sang bậc nhất, tài chính thăng hoa

Nhờ cục diện Tam Hợp kết hợp với Chính Tài, tuổi Ngọ có một ngày tràn đầy cơ hội để thể hiện bản thân và gia tăng tài sản. Sự dũng cảm, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cần lưu ý trong giao tiếp, tránh những lời nói thẳng thắn quá mức gây hiểu lầm hoặc mất lòng đồng nghiệp.

Các mối tình cảm vô cùng hòa hợp. Những người độc thân sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội và có thể gặp được người bạn đời lý tưởng nhờ sự tự tin và hài hước. Các cặp đôi sẽ tận hưởng một mối quan hệ mặn nồng, cùng nhau thực hiện những dự án ý nghĩa hoặc lên kế hoạch cho tương lai. Tình cảm gia đình ấm áp, là chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn mạnh mẽ, quyết đoán, bản lĩnh, mạnh mẽ nay lại gặp vận đỏ. Theo tử vi, tuổi Dần chẳng khác nào "cá gặp nước". Công việc của họ có sự thuận lợi, tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết. Các khoản thu liên tục gõ cửa – từ công việc chính đến nghề tay trái, những nguồn thu phụ ổn định. Người tuổi Dần cũng có khả năng trúng số, nhận thưởng hoặc bất ngờ nhận được khoản tiền từ người khác đem tới. Nói chung tiền tới liên tục, họ chỉ cần tận hưởng và đón nhận.

Nhờ không phải lo gì về kinh tế, tinh thần tuổi Dần cũng phấn chấn, tự tin làm chủ cuộc sống. Từ đó họ càng tỏ ra năng lượng tích cực thu hút thần tài và quý nhân. Người làm kinh doanh có thể bội thu, người làm văn phòng thì có cơ hội tăng lương, thưởng hậu hĩnh. Giàu có không chỉ là dự đoán mà đang trở thành hiện thực rõ ràng với người tuổi Dần trong giai đoạn này.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!