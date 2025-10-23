5 ngày cuối tháng 10 Dương lịch, 3 con giáp đứng đầu danh sách bội thu tài lộc: Thìn giàu sang phú quý, Tỵ làm ăn phát tài, Mùi cuộc đời nở hoa

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau hứng trọn tinh hoa, thời vận tươi đẹp, thành công trải thảm hồng.

Tuổi Thìn 

Công việc của tuổi Thìn diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Bản mệnh có thể dành các ngày cuối tuần để làm việc mình thích khi hầu hết các nhiệm vụ công việc đều được giải quyết một cách ổn thỏa.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn cũng sẽ tiến triển khả quan. Dường như bạn luôn nhận được lời yêu thương từ mọi người. Đặc biệt là nữ độc thân được yêu chiều còn nam độc thân có chính kiến hơn vào lựa chọn của mình.

5 ngày cuối tháng 10 Dương lịch, 3 con giáp đứng đầu danh sách bội thu tài lộc: Thìn giàu sang phú quý, Tỵ làm ăn phát tài, Mùi cuộc đời nở hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

5 ngày cuối tháng 10 Dương lịch, 3 con giáp đứng đầu danh sách bội thu tài lộc: Thìn giàu sang phú quý, Tỵ làm ăn phát tài, Mùi cuộc đời nở hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Đối với tuổi Mùi, ngày này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Các kế hoạch kinh doanh hoặc dự án cá nhân có thể đạt được bước tiến lớn, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Sự sáng tạo và nhạy bén của bạn sẽ được công nhận, giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên hoặc đối tác. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để đầu tư vào các ý tưởng mới hoặc mở rộng quy mô công việc.

Tuổi Mùi hãy tin vào trực giác của mình, nhưng đừng quên tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm.

5 ngày cuối tháng 10 Dương lịch, 3 con giáp đứng đầu danh sách bội thu tài lộc: Thìn giàu sang phú quý, Tỵ làm ăn phát tài, Mùi cuộc đời nở hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

