Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi nghĩ anh muốn quay về với vợ con, biết lý do thật sự tôi đau đớn vô cùng

Tâm sự 23/10/2025 12:00

Tôi quá khổ tâm nên quyết định ly hôn chồng. Dù tôi cũng thương con không có đủ bố mẹ ở bên nhưng thật sự sống như thế quá mỏi mệt.

Từ ngày lấy chồng, tôi một mình gánh kinh tế gia đình. Chồng tôi đưa ra nhiều lý do để ép tôi phải bươn chải kiếm tiền bên ngoài. Nhưng anh ta chưa từng phụ giúp vợ một đồng. Tôi khi đó quá ngu dại, hết lòng tin tưởng chồng, lại không nhìn ra anh ta là người đàn ông vô trách nhiệm và ích kỷ.

Sau khi sinh con đầu lòng, tôi không còn sức gánh cả việc nuôi con và kiếm tiền. Nhiều thứ tiền trong gia đình chồng, như tiền để bố mẹ chồng tôi khám bệnh, tiền đi đám họ hàng, tiền chi tiêu hàng tháng… Tôi không thể một mình kiếm đủ tiền để trang trải hết. Huống hồ, chồng tôi cũng đi làm nhưng chẳng bao giờ đưa tôi tiền phụ giúp. Tôi quá mệt mỏi nên ngỏ ý muốn chồng cùng tôi chi trả. Nhưng anh lại tức giận nói tôi tài giỏi thì tự lo, tiền anh chẳng có bao nhiêu, còn phải gửi tiết kiệm ngân hàng để sinh lãi.

Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi nghĩ anh muốn quay về với vợ con, biết lý do thật sự tôi đau đớn vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quá khổ tâm nên quyết định ly hôn chồng. Dù tôi cũng thương con không có đủ bố mẹ ở bên nhưng thật sự sống như thế quá mỏi mệt. Phụ nữ dù có tài giỏi thế nào vẫn không thể một mình gánh hết tài chính trong nhà. Đặc biệt là khi đã có con nhỏ, ai cũng cần chồng đỡ đần giúp mình. Cực chẳng đã, tôi mới buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Sau khi ly hôn, tôi được bố mẹ ruột cho một căn nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng khoảng một tháng gần đây tôi thấy chồng cũ ngày nào cũng ghé thăm mẹ con tôi. Anh ta bình thản ăn uống, tắm rửa, thậm chí là ngủ lại như thể chúng tôi chưa từng ly hôn. Thấy chồng bắt đầu biết nấu nướng, lau dọn nhà cửa giúp đỡ, tôi nghĩ hay là chồng đã thay đổi và mong muốn trở về với vợ con? Chẳng ngờ được, lý do thật sự khiến tôi cay đắng oán giận chồng hơn.

Hôm đó, tôi tình cờ nghe chồng nói chuyện điện thoại. Anh nói thường qua nhà vợ cũ là vì “được cho ăn, có chỗ ngủ miễn phí thì ngu dại gì mà không qua”. Tôi quá sốc và thất vọng nhưng lại không biết làm sao để đuổi anh ta đi, vì con tôi thấy bố cứ bám không rời. Giờ tôi phải làm sao đây?

Vừa biết chồng bị ung thư vợ chỉ nói 1 câu rồi đi mất, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em

Vừa biết chồng bị ung thư vợ chỉ nói 1 câu rồi đi mất, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em

Tôi và My yêu nhau 3 năm rồi tổ chức đám cưới. Làm vợ chồng 4 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin tức con cái.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cửa hàng tạp hoá cháy dữ dội trong đêm, 1 người tử vong thương tâm

Cửa hàng tạp hoá cháy dữ dội trong đêm, 1 người tử vong thương tâm

Đời sống 35 phút trước
Vẻ ngoài mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình 'không tin vào mắt mình'

Vẻ ngoài mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình 'không tin vào mắt mình'

Sao quốc tế 43 phút trước
Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín

Tâm sự 44 phút trước
Phát hiện ra nhân tình của chồng, chị vợ điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện ra nhân tình của chồng, chị vợ điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Tâm sự 49 phút trước
Giải cứu gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng

Giải cứu gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng

Đời sống 58 phút trước
Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi nghĩ anh muốn quay về với vợ con, biết lý do thật sự tôi đau đớn vô cùng

Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi nghĩ anh muốn quay về với vợ con, biết lý do thật sự tôi đau đớn vô cùng

Tâm sự 59 phút trước
Từ câu nói vô tình của con gái, tôi điều tra cô giáo và phát hiện mối liên hệ kinh hoàng không ai ngờ tới

Từ câu nói vô tình của con gái, tôi điều tra cô giáo và phát hiện mối liên hệ kinh hoàng không ai ngờ tới

Tâm sự 59 phút trước
Cuối tháng 10, đầu tháng 11: Top 3 con giáp vận may lớn xoay quanh, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần

Cuối tháng 10, đầu tháng 11: Top 3 con giáp vận may lớn xoay quanh, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Bàng hoàng chồng sát hại vợ tử vong vì bị cằn nhằn 'không lo làm ăn'

Bàng hoàng chồng sát hại vợ tử vong vì bị cằn nhằn 'không lo làm ăn'

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Không ngờ loại quả có ruột như sợi mì, mùi thơm lừng, ăn vào lại cực tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại quả có ruột như sợi mì, mùi thơm lừng, ăn vào lại cực tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín

Phát hiện ra nhân tình của chồng, chị vợ điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện ra nhân tình của chồng, chị vợ điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Từ câu nói vô tình của con gái, tôi điều tra cô giáo và phát hiện mối liên hệ kinh hoàng không ai ngờ tới

Từ câu nói vô tình của con gái, tôi điều tra cô giáo và phát hiện mối liên hệ kinh hoàng không ai ngờ tới

Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người ngoài, nhưng thái độ của bà với 'tiểu tam' mới khiến tôi uất ức

Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người ngoài, nhưng thái độ của bà với 'tiểu tam' mới khiến tôi uất ức

Chồng tuyên bố một câu khiến tôi 'hóa đá' rồi rời khỏi nhà để về nhà mẹ đẻ

Chồng tuyên bố một câu khiến tôi 'hóa đá' rồi rời khỏi nhà để về nhà mẹ đẻ

Vừa ép lấy được vàng cưới, mẹ chồng phải "cay đắng" hối hận và mang trả lại hết chỉ sau vài ngày

Vừa ép lấy được vàng cưới, mẹ chồng phải "cay đắng" hối hận và mang trả lại hết chỉ sau vài ngày