Thấy em gái chồng diện váy ngủ đi lại trong đêm tối, tôi 'ngờ ngợ' chuyện chẳng lành

Tâm sự 25/09/2025 21:43

Tôi lấy chồng 5 năm, có một con gái. Gia đình nhỏ của tôi sống cùng bố mẹ chồng. Trong nhà chồng tôi còn một cô em gái chưa lập gia đình ở cùng.

Dù làm dâu nhưng tôi không quá vất vả, cũng may tôi lấy được tấm chồng thấu hiểu, biết nghĩ cho vợ con. Với em chồng, tôi không quá thân thiết nhưng cũng không có mâu thuẫn gì lớn.

Dạo gần đây tôi để ý thấy em chồng có phần là lạ. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng tôi vẫn phát hiện được. Đó là em chồng ăn uống nhiều hơn hồi trước. Em chồng còn trẻ nên thường ăn cơm ít để giữ dáng. Nhưng giờ em ấy ăn nhiều hơn hẳn, thậm chí là gấp đôi khẩu phần ăn ngày trước.

Thấy em gái chồng diện váy ngủ đi lại trong đêm tối, tôi 'ngờ ngợ' chuyện chẳng lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì thay đổi thói quen ăn uống nên em chồng tròn người hơn. Bố mẹ chồng tôi thấy con gái mũm mĩm hơn thì hài lòng lắm. Tôi lại thấy có gì đó không đúng, nhưng là gì thì tôi cũng chẳng biết được.

Đến một hôm, vì chăm con sốt đến khuya nên tôi ngủ không ngon. Tôi nghe ngoài phòng khách có tiếng động thì liền bật dậy đi ra xem. Tôi nhìn thấy em chồng đang ở dưới bếp, chắc là đang tìm đồ ăn đêm. Thấy thế tôi định đi lại vào phòng ngủ nhưng cảnh tượng sau đó khiến tôi khựng lại. Tôi bất ngờ thấy đường cong cơ thể của em chồng sau lớp váy ngủ mỏng tanh. Tôi điếng người phát hiện bụng của em chồng to ra như mang bầu 5, 6 tháng. 

Tôi trở về giường nhưng không thể nào ngủ tiếp được. Biết được bí mật của em chồng, tôi rối rắm không biết làm sao. Nhìn qua là tôi biết em chồng mang thai, chắc vì ngày thường mặc quần áo rộng nên không ai thấy được. Em chồng cũng chẳng mấy thân thiết để kể tôi nghe chuyện yêu đương. Giờ em ấy giấu chuyện mang thai, tôi cũng không thể hỏi.

Nhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?

Thấy tờ giấy lạ trong phòng ngủ, tôi đọc thử thì thất vọng tràn trề về người con gái ngoan hiền hết mực yêu thương

Thấy tờ giấy lạ trong phòng ngủ, tôi đọc thử thì thất vọng tràn trề về người con gái ngoan hiền hết mực yêu thương

Lần đầu tiên nhìn thấy Hoa, tôi liền muốn rước cô ấy về nhà. Hoa nhỏ hơn tôi 5 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Cô ấy là kiểu phụ nữ có ngoại hình truyền thống tao nhã, ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ. Càng nói chuyện với cô ấy thì tôi càng bị rung động mãnh liệt. Tôi nhiệt tình theo đuổi, kiên trì đến khi nào cô ấy gật đầu đồng ý hẹn hò với tôi thì thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (26/9/2025), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2025), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Tai nạn kinh hoàng: Đứt cáp treo trên núi khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng: Đứt cáp treo trên núi khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Video 3 giờ 22 phút trước
Nhận cái tát định mệnh, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đen tối của gia đình

Nhận cái tát định mệnh, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đen tối của gia đình

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Giả ốm đau thử lòng người, vợ và bồ thể hiện rõ ai mới là người đáng trân trọng

Giả ốm đau thử lòng người, vợ và bồ thể hiện rõ ai mới là người đáng trân trọng

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Tôi phải làm gì khi bạn thân của vợ thường xuyên đến xin ngủ lại và có những hành động lạ?

Tôi phải làm gì khi bạn thân của vợ thường xuyên đến xin ngủ lại và có những hành động lạ?

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Thấy vợ sắp cưới đi khám thai, tôi chưa kịp vui mừng thì chẳng ngờ nhận được một tin sốc

Thấy vợ sắp cưới đi khám thai, tôi chưa kịp vui mừng thì chẳng ngờ nhận được một tin sốc

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Chồng cũ dắt con riêng đến xin tái hợp, tôi bật khóc nức nở biết được danh tính mẹ của đứa bé

Chồng cũ dắt con riêng đến xin tái hợp, tôi bật khóc nức nở biết được danh tính mẹ của đứa bé

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Vì sao Ragasa trở thành cơn bão dữ dội nhất năm 2025?

Vì sao Ragasa trở thành cơn bão dữ dội nhất năm 2025?

Đời sống 5 giờ 57 phút trước
Hoàn thiện thủ tục ly hôn vợ nhanh chóng, tôi vui mừng thì hối hận ngay sau đó vì một câu nói của bồ nóng bỏng

Hoàn thiện thủ tục ly hôn vợ nhanh chóng, tôi vui mừng thì hối hận ngay sau đó vì một câu nói của bồ nóng bỏng

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Thấy em gái chồng diện váy ngủ đi lại trong đêm tối, tôi "ngờ ngợ" chuyện chẳng lành

Thấy em gái chồng diện váy ngủ đi lại trong đêm tối, tôi "ngờ ngợ" chuyện chẳng lành

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 26/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Sáu 26/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhận cái tát định mệnh, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đen tối của gia đình

Nhận cái tát định mệnh, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đen tối của gia đình

Giả ốm đau thử lòng người, vợ và bồ thể hiện rõ ai mới là người đáng trân trọng

Giả ốm đau thử lòng người, vợ và bồ thể hiện rõ ai mới là người đáng trân trọng

Tôi phải làm gì khi bạn thân của vợ thường xuyên đến xin ngủ lại và có những hành động lạ?

Tôi phải làm gì khi bạn thân của vợ thường xuyên đến xin ngủ lại và có những hành động lạ?

Thấy vợ sắp cưới đi khám thai, tôi chưa kịp vui mừng thì chẳng ngờ nhận được một tin sốc

Thấy vợ sắp cưới đi khám thai, tôi chưa kịp vui mừng thì chẳng ngờ nhận được một tin sốc

Chồng cũ dắt con riêng đến xin tái hợp, tôi bật khóc nức nở biết được danh tính mẹ của đứa bé

Chồng cũ dắt con riêng đến xin tái hợp, tôi bật khóc nức nở biết được danh tính mẹ của đứa bé

Hoàn thiện thủ tục ly hôn vợ nhanh chóng, tôi vui mừng thì hối hận ngay sau đó vì một câu nói của bồ nóng bỏng

Hoàn thiện thủ tục ly hôn vợ nhanh chóng, tôi vui mừng thì hối hận ngay sau đó vì một câu nói của bồ nóng bỏng