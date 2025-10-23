Tử vi 5 ngày cuối cùng tháng 10: 3 con giáp cuộc đời sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy két

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tương lai tươi sáng, tiền vào đầy túi, giàu nứt vách.

Tuổi Mùi 

Sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ tiến triển hanh thông. Có thể nói, không có điều gì có thể cản trở được niềm đam mê chinh phục thành công của bản mệnh. Con giáp này cũng không phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu như trước đây nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ công việc kinh doanh, buôn bán.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Trong ngày hành Thổ tương hòa, những khúc mắc trước đó giữa bạn và người ấy đều sớm được tháo gỡ. Người độc thân có thể sẽ phải lòng với người nào đó ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tử vi 5 ngày cuối cùng tháng 10: 3 con giáp cuộc đời sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Tử vi 5 ngày cuối cùng tháng 10: 3 con giáp cuộc đời sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu thường được xem là con giáp mang năng lượng của sự chăm chỉ, tinh tế và có gu thẩm mỹ cao. Họ không chỉ giỏi trong công việc mà còn biết cách cư xử, ăn nói khéo léo, khiến người khác cảm thấy tin tưởng và nể trọng.

Về tài năng, người tuổi Dậu có đầu óc logic, tỉ mỉ, giỏi tổ chức và quản lý. Họ không bao giờ làm việc qua loa, mà luôn đặt mục tiêu rõ ràng và phấn đấu hết mình để đạt được. Dù xuất phát điểm không cao, nhưng với ý chí kiên cường, họ có thể vươn lên từ con số 0 để tạo dựng sự nghiệp vững chắc.

Điều khiến tuổi Dậu được coi là con giáp “vừa đức vừa tài” chính là sự trung thực và nguyên tắc trong cuộc sống. Họ ghét giả dối, không xu nịnh, sống đúng với giá trị của mình. Trong các mối quan hệ, tuổi Dậu luôn giữ chữ tín, coi trọng tình nghĩa và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần.

Trong gia đình, người tuổi Dậu là mẫu vợ, chồng, cha mẹ gương mẫu – họ biết cách dạy con, vun vén, và xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Trong công việc, họ là người có trách nhiệm, dám chịu thiệt để giữ uy tín tập thể. Nhờ đó mà cuộc sống của tuổi Dậu ngày càng ổn định, được nhiều người tin cậy và yêu quý.

Tử vi 5 ngày cuối cùng tháng 10: 3 con giáp cuộc đời sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ 1/11/2025: 3 con giáp hết sạch nợ nần, chạm đâu cũng ra vàng, cầu được ước thấy, chuẩn bị đón tài lộc

Từ 1/11/2025: 3 con giáp hết sạch nợ nần, chạm đâu cũng ra vàng, cầu được ước thấy, chuẩn bị đón tài lộc

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau công việc liên tục may mắn, hạnh phúc thăng hoa.

