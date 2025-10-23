Đưa con đi chơi, gặp người lạ xin tóc, việc tưởng chừng vô hại lại hé lộ một bí mật kinh hoàng khiến người mẹ 'đứng hình

Tâm sự 23/10/2025 17:00

Khi tiệc tan, mọi người về hết thì chỉ còn một người phụ nữ xinh đẹp ở lại nói chuyện với con trai của tôi. Suốt bữa tiệc tôi cũng để ý thấy cô ấy thường xuyên nhìn con trai mình, hình như muốn nói điều gì đó.

Tôi là mẹ đơn thân nuôi con một mình. Có thời gian rảnh là tôi dành vài ngày để đưa con lên thành phố chơi, vì dì của tôi có nhà ở đó. Gia đình dì lúc nào cũng yêu quý mẹ con tôi, thằng nhóc nhà tôi cũng đặc biệt chơi thân với hai con của dì.

Sau mấy tháng dài cuối tuần nào cũng không thể dành cho con, cuối cùng tôi cũng có hai ngày thư thả dẫn con lên nhà dì chơi. Hôm đó biết mẹ con tôi lên chơi nên dì dượng mở một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè đến đông vui.

Khi tiệc tan, mọi người về hết thì chỉ còn một người phụ nữ xinh đẹp ở lại nói chuyện với con trai của tôi. Suốt bữa tiệc tôi cũng để ý thấy cô ấy thường xuyên nhìn con trai mình, hình như muốn nói điều gì đó.

Khi ra về, cô ấy ngượng ngùng một lúc rồi hỏi tôi: “Chị có thể cho em xin vài sợi tóc của con trai chị được không? Em biết yêu cầu của mình hơi kì lạ, nhưng… quả thật con trai chị rất giống chồng sắp cưới của em. Em chỉ muốn…”.

Tôi nghe thế thì cực kì sốc nhưng chỉ nói có lẽ cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi cứ ngỡ lời từ chối này của mình đã đủ cho người phụ nữ lạ ấy. Nhưng vài tuần sau thì cô ấy tìm đến tận nhà tôi, đi bên cạnh còn có một người đàn ông . Khi thấy người đàn ông đó, tôi bàng hoàng vô cùng.

 

Đưa con đi chơi, gặp người lạ xin tóc, việc tưởng chừng vô hại lại hé lộ một bí mật kinh hoàng khiến người mẹ 'đứng hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước khi đã 35 tuổi mà vẫn không tìm được người ưng ý lấy làm chồng, tôi quyết định tìm người đàn ông đẹp trai, thông minh để kiếm một đứa con. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này chính là người đó.

Anh lúc ấy chỉ là một sinh viên mới ra trường. Anh cần tiền còn tôi thì cần con, đó là một giao dịch của chúng tôi. Sau khi tôi mang thai thì cả tôi và anh cũng sẽ không gặp nhau nữa. Tôi làm theo đúng giao dịch và không hề tìm cách gặp lại anh lần nào nữa.

Tôi cứ nghĩ cha ruột của con trai mình sẽ không thể bị ai phát hiện, lại chẳng ngờ trái đất tròn đến thế. Khi người đàn ông này xuất hiện thì quá khứ của tôi cũng bị lộ ra ngoài.

Tôi đã chọn làm mẹ đơn thân, và khi đứng trước mặt anh lúc này tôi thật sự thấy e ngại. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh. Người phụ nữ xinh đẹp kia có quyền có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn cùng chồng sắp cưới của mình. Cô ấy không nên biết về sự tồn tại của con trai tôi.

Bẵng đi vài tháng sau đó, anh tìm đến mẹ con tôi và đề nghị muốn cưới tôi làm vợ, vì anh đã chia tay với người phụ nữ kia. Tôi hơn anh ấy 10 tuổi, tôi vẫn thấy anh xứng đáng có người vợ trẻ đẹp hơn. Có lẽ bây giờ anh đã chín chắn hơn, dù anh không yêu tôi nhưng muốn cho con mình một gia đình đủ đầy cha mẹ. Tôi có nên đồng ý hay không?

Mẹ kinh ngạc khi người phụ nữ lạ mặt đột nhiên đòi xin "vài sợi tóc" của con trai, sự thật sau đó còn khó tin hơn

Mẹ kinh ngạc khi người phụ nữ lạ mặt đột nhiên đòi xin "vài sợi tóc" của con trai, sự thật sau đó còn khó tin hơn

Sau mấy tháng dài cuối tuần nào cũng không thể dành cho con, cuối cùng tôi cũng có hai ngày thư thả dẫn con lên nhà dì chơi. Hôm đó biết mẹ con tôi lên chơi nên dì dượng mở một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè đến đông vui.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ đang bốc cháy rơi xuống bãi đất trống khiến các công nhân mỏ vô cùng kinh ngạc

Phát hiện vật thể lạ đang bốc cháy rơi xuống bãi đất trống khiến các công nhân mỏ vô cùng kinh ngạc

Video 1 giờ 1 phút trước
Chiếc xe ô tô đang lùi bất ngờ tăng tốc, đâm thẳng vào cửa hàng bên đường khiến một người phụ nữ bị thương

Chiếc xe ô tô đang lùi bất ngờ tăng tốc, đâm thẳng vào cửa hàng bên đường khiến một người phụ nữ bị thương

Video 1 giờ 6 phút trước
Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Đưa con đi chơi, gặp người lạ xin tóc, việc tưởng chừng vô hại lại hé lộ một bí mật kinh hoàng khiến người mẹ "đứng hình

Đưa con đi chơi, gặp người lạ xin tóc, việc tưởng chừng vô hại lại hé lộ một bí mật kinh hoàng khiến người mẹ "đứng hình

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Bị con gà chọi của mình tấn công trong một trận đấu gà, người đàn ông mất máu dẫn đến tử vong

Bị con gà chọi của mình tấn công trong một trận đấu gà, người đàn ông mất máu dẫn đến tử vong

Video 1 giờ 15 phút trước
Bạch Lộc đón tuổi 31 bằng lần đầu nhuộm tóc hồng, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Bạch Lộc đón tuổi 31 bằng lần đầu nhuộm tóc hồng, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Nhìn lên cột điện, người dân phát hiện trăn "khủng" đang tắm nắng trên cột điện

Nhìn lên cột điện, người dân phát hiện trăn "khủng" đang tắm nắng trên cột điện

Video 1 giờ 18 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau đêm nay, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường

5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Đời sống 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về

Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ bất ngờ kinh ngạc

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ bất ngờ kinh ngạc

Chồng ngoại tình đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

Chồng ngoại tình đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp