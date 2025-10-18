Cô gái bàng hoàng phát hiện tin nhắn 'yêu đương' động trời từ người tình cũ của chồng

Tâm sự 18/10/2025 00:03

“Anh có muốn vui vẻ cùng em lần nữa không? Lần trước em không làm anh thích à mà anh cứ chặn em hoài vậy”.

Em quen người yêu trong một dịp đi chơi với bạn bè. Cả hai đều cùng quê, lên Sài Gòn lập nghiệp nên dễ trò chuyện, thấu hiểu nhau hơn. Người yêu của em ít nói, lúc nào cũng trông điềm đạm, đứng đắn. Dù bằng tuổi nhau nhưng nhiều khi em thấy anh ấy có suy nghĩ trưởng thành hơn em. Yêu nhau được 2 năm thì chúng em cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng vẫn muốn dành dụm tiền nhiều một chút để hôn nhân không bấp bênh.

Nhưng chưa về ra mắt gia đình, nói chuyện cưới xin thì em đã mang thai. Người yêu em cũng không trốn tránh, anh ấy nói bầu thì cưới, hẹn cuối tuần sẽ xin phép hai bên gia đình. Mà dạo gần đây chắc vì mang thai mà em nhạy cảm hơn, cứ có linh cảm không tốt. 

Đến một hôm linh cảm thế nào mà em lại cầm điện thoại của người yêu lên, mò vào Zalo xem anh ấy nhắn tin, liên lạc với ai. Thường thì người yêu em ở chỗ làm cũng khá hút con gái. Vài lần anh ấy còn cho em xem danh sách chặn tin nhắn của mấy cô hay đưa đẩy để em không nghi ngờ. Hôm ấy chẳng hiểu sao em mở danh sách chặn tin nhắn ra xem. 

Cô gái bàng hoàng phát hiện tin nhắn 'yêu đương' động trời từ người tình cũ của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong danh sách có nhiều tin nhắn của con gái, nhưng có một tin em thấy mà muốn ngất. Cô ả nhắn với người yêu em thế này:

“Anh có muốn vui vẻ cùng em lần nữa không? Lần trước em không làm anh thích à mà anh cứ chặn em hoài vậy”.

Em giận tới mức run người, nước mắt cứ chảy ra. Người yêu em từ nhà tắm bước ra mà ngỡ ngàng nhìn em. Em hỏi đây là cái gì, “vui vẻ” là làm cái gì? Anh ấy cứ chối đây đẩy, bảo bị con gái chọc ghẹo, nói em cứ đi tin mấy tin nhắn bậy bạ đó.

Em thật sự quá sốc tới mức không tin vào mắt mình. Người yêu cứ chối làm em càng ức chế hơn. Em hỏi vài cô bạn thân của mình thì có người bảo chắc là bóc bánh trả tiền rồi, đàn ông hay như thế lắm. Tin nhắn này chắc là từ gái làng chơi, chỉ có quen biết thì người yêu của em mới đưa vào danh sách chặn. Nếu em không chấp nhận được thì đừng đi tới hôn nhân, làm mẹ đơn thân nuôi con một mình, chứ đừng ở với người chồng lăng nhăng, thích sắc dục như vậy.

Nhưng mà cũng có người nói với em, người yêu đã chặn thì có nghĩa là anh ấy không muốn dây dưa với người phụ nữ đó. Đôi khi đàn ông cũng chỉ bóc bánh trả tiền, như giải quyết nhu cầu bên ngoài. Người yêu cũng đã rõ ràng muốn lấy em, đã chọn em làm vợ. Dù sao thì giờ em cũng đã có bầu, nghĩ cũng phải thêm cho con sau này. Đôi khi, em tha thứ cũng là cách để anh ấy thay đổi.

Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Em nên chấm dứt mối quan hệ này, nuôi con một mình hay là chấp nhận tha thứ, và có thể trong tương lai sẽ có người chồng lăng nhăng đây?

Vợ bòn rút tiền vì nghi ngoại tình, hối hận tột cùng khi phát hiện bí mật quỹ đen

Vợ bòn rút tiền vì nghi ngoại tình, hối hận tột cùng khi phát hiện bí mật quỹ đen

Tôi nài nỉ thì chồng cũng đưa, nhưng mặt mày của anh trông bất mãn vô cùng. Tôi cứ nghĩ chắc là vì đụng vào tiền riêng nên ăn mới như thế. Được một thời gian thì tôi cũng yên tâm khi khoản tiền riêng đã kha khá.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng bị mắng té tát vì rước người lạ về nhà chỉ sau 3 tuần vợ mất, nhưng khi biết sự thật, tất cả đều phải bật khóc nức nở

Chồng bị mắng té tát vì rước người lạ về nhà chỉ sau 3 tuần vợ mất, nhưng khi biết sự thật, tất cả đều phải bật khóc nức nở

Tâm sự 59 phút trước
Vừa hỏi lý do chưa "đi bước nữa", chồng cũ đáp lại khiến tôi bàng hoàng làm vỡ nát ly nước trên tay

Vừa hỏi lý do chưa "đi bước nữa", chồng cũ đáp lại khiến tôi bàng hoàng làm vỡ nát ly nước trên tay

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Mẹ kinh ngạc khi người phụ nữ lạ mặt đột nhiên đòi xin "vài sợi tóc" của con trai, sự thật sau đó còn khó tin hơn

Mẹ kinh ngạc khi người phụ nữ lạ mặt đột nhiên đòi xin "vài sợi tóc" của con trai, sự thật sau đó còn khó tin hơn

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Cô gái bàng hoàng phát hiện tin nhắn "yêu đương" động trời từ người tình cũ của chồng

Cô gái bàng hoàng phát hiện tin nhắn "yêu đương" động trời từ người tình cũ của chồng

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
ADN cháu trai trùng huyết thống, nhưng con trai lại không phải cha, mẹ chồng 'chết lặng' trước sự thật khó tin này

ADN cháu trai trùng huyết thống, nhưng con trai lại không phải cha, mẹ chồng 'chết lặng' trước sự thật khó tin này

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Vợ bòn rút tiền vì nghi ngoại tình, hối hận tột cùng khi phát hiện bí mật quỹ đen

Vợ bòn rút tiền vì nghi ngoại tình, hối hận tột cùng khi phát hiện bí mật quỹ đen

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Ngày cưới tưởng viên mãn, chú rể hoảng hốt khi thấy đoàn khách 'lạ mặt' kéo đến, vạch trần quá khứ của cô dâu

Ngày cưới tưởng viên mãn, chú rể hoảng hốt khi thấy đoàn khách 'lạ mặt' kéo đến, vạch trần quá khứ của cô dâu

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Lấy nhau 8 năm chưa có con, chồng đi chữa bệnh khắp nơi không ngờ bí mật lớn nhất lại nằm ngay trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau 8 năm chưa có con, chồng đi chữa bệnh khắp nơi không ngờ bí mật lớn nhất lại nằm ngay trong ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Nửa đêm vợ hốt hoảng vào viện thăm chồng ngã xe, 'đứng hình' khi thấy bố đẻ đang đấm tới tấp vào mặt con rể

Nửa đêm vợ hốt hoảng vào viện thăm chồng ngã xe, 'đứng hình' khi thấy bố đẻ đang đấm tới tấp vào mặt con rể

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Người chồng mê tín ép vợ mổ đẻ để chọn giờ tốt, đặt cược sức khỏe của vợ và con chưa chào đời

Người chồng mê tín ép vợ mổ đẻ để chọn giờ tốt, đặt cược sức khỏe của vợ và con chưa chào đời

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Tử vi thứ Bảy 18/10/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 18/10/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giả vờ mù hoàn toàn hơn 50 năm để nhận tiền trợ cấp khuyết tật

Giả vờ mù hoàn toàn hơn 50 năm để nhận tiền trợ cấp khuyết tật

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng bị mắng té tát vì rước người lạ về nhà chỉ sau 3 tuần vợ mất, nhưng khi biết sự thật, tất cả đều phải bật khóc nức nở

Chồng bị mắng té tát vì rước người lạ về nhà chỉ sau 3 tuần vợ mất, nhưng khi biết sự thật, tất cả đều phải bật khóc nức nở

Vừa hỏi lý do chưa "đi bước nữa", chồng cũ đáp lại khiến tôi bàng hoàng làm vỡ nát ly nước trên tay

Vừa hỏi lý do chưa "đi bước nữa", chồng cũ đáp lại khiến tôi bàng hoàng làm vỡ nát ly nước trên tay

Mẹ kinh ngạc khi người phụ nữ lạ mặt đột nhiên đòi xin "vài sợi tóc" của con trai, sự thật sau đó còn khó tin hơn

Mẹ kinh ngạc khi người phụ nữ lạ mặt đột nhiên đòi xin "vài sợi tóc" của con trai, sự thật sau đó còn khó tin hơn

ADN cháu trai trùng huyết thống, nhưng con trai lại không phải cha, mẹ chồng 'chết lặng' trước sự thật khó tin này

ADN cháu trai trùng huyết thống, nhưng con trai lại không phải cha, mẹ chồng 'chết lặng' trước sự thật khó tin này

Vợ bòn rút tiền vì nghi ngoại tình, hối hận tột cùng khi phát hiện bí mật quỹ đen

Vợ bòn rút tiền vì nghi ngoại tình, hối hận tột cùng khi phát hiện bí mật quỹ đen

Ngày cưới tưởng viên mãn, chú rể hoảng hốt khi thấy đoàn khách 'lạ mặt' kéo đến, vạch trần quá khứ của cô dâu

Ngày cưới tưởng viên mãn, chú rể hoảng hốt khi thấy đoàn khách 'lạ mặt' kéo đến, vạch trần quá khứ của cô dâu