Dù đang trong thời gian trị bệnh ung thư nhưng Mai Phương vẫn cố gắng làm tròn chức trách của một người mẹ. Mới đây, nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng vừa chia sẻ ảnh cùng bé Lavie đi thăm những em bé mồ côi, khuyết tật.

Mai Phương đưa con gái đi chơi và cho bé cảm nhận được những điều ý nghĩa khi tiếp xúc với nhiều số phận kém may mắn - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Mai Phương vẫn đang tích cực điều trị bệnh ung thư. Cô được bác sĩ cho xuất viện điều trị tại nhà và đến tái khám định kỳ. Ngoài việc nghỉ ngơi, bà mẹ đơn thân cố gắng dành thời gian để ở bên cạnh chăm sóc Lavie, dạy con những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Mai Phương cũng thường xuyên chia sẻ với công chúng về bệnh tình. Mới đây, cô livestream thông báo tin vui với mọi người sau 3 tháng điều trị. Các tế bào ung thư trong phổi đã teo rất nhỏ và gần như biến mất. Tình trạng ho cũng thuyên giảm, đặc biệt những bộ phận từng bị ăn mòn cũng đang dần tái tạo lại. Tuy vậy, Mai Phương vẫn phải uống thuốc và sống với căn bệnh này cả đời vì không thể chữa khỏi hoàn toàn.