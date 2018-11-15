Biết phải sống với ung thư cả đời, Mai Phương cố gắng cho con gái cảm nhận được điều này

Hậu trường 15/11/2018 11:21

Mai Phương nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng khi đưa con gái đi thăm những em bé mồ côi, trải nghiệm những điều ý nghĩa.

Dù đang trong thời gian trị bệnh ung thư nhưng Mai Phương vẫn cố gắng làm tròn chức trách của một người mẹ. Mới đây, nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng vừa chia sẻ ảnh cùng bé Lavie đi thăm những em bé mồ côi, khuyết tật.

Cô nhắn nhủ đến con gái trên trang Facebook cá nhân: "Biết cảm nhận, sẻ chia nhiều hơn con nhé...".

Biết phải sống với ung thư cả đời, Mai Phương cố gắng cho con gái cảm nhận được điều này - Ảnh 1
Mai Phương đưa con gái đi chơi và cho bé cảm nhận được những điều ý nghĩa khi tiếp xúc với nhiều số phận kém may mắn - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Mai Phương vẫn đang tích cực điều trị bệnh ung thư. Cô được bác sĩ cho xuất viện điều trị tại nhà và đến tái khám định kỳ. Ngoài việc nghỉ ngơi, bà mẹ đơn thân cố gắng dành thời gian để ở bên cạnh chăm sóc Lavie, dạy con những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Mai Phương cũng thường xuyên chia sẻ với công chúng về bệnh tình. Mới đây, cô livestream thông báo tin vui với mọi người sau 3 tháng điều trị. Các tế bào ung thư trong phổi đã teo rất nhỏ và gần như biến mất. Tình trạng ho cũng thuyên giảm, đặc biệt những bộ phận từng bị ăn mòn cũng đang dần tái tạo lại. Tuy vậy, Mai Phương vẫn phải uống thuốc và sống với căn bệnh này cả đời vì không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Biết phải sống với ung thư cả đời, Mai Phương cố gắng cho con gái cảm nhận được điều này - Ảnh 2
Mai Phương đi thăm những em bé thiếu may mắn - Ảnh: FBNV
Biết phải sống với ung thư cả đời, Mai Phương cố gắng cho con gái cảm nhận được điều này - Ảnh 3
Được mẹ đưa đi cùng, bé Lavie vui vẻ khi chơi cùng các bạn - Ảnh: FBNV
Biết phải sống với ung thư cả đời, Mai Phương cố gắng cho con gái cảm nhận được điều này - Ảnh 4
Sau khi phát quà cho các bạn mồ côi, khuyết tật...
Biết phải sống với ung thư cả đời, Mai Phương cố gắng cho con gái cảm nhận được điều này - Ảnh 5
...cô bé còn được vui chơi thỏa thích cùng mọi người - Ảnh: FBNV
Biết phải sống với ung thư cả đời, Mai Phương cố gắng cho con gái cảm nhận được điều này - Ảnh 6
Mai Phương rạng ngời sau một ngày trải nghiệm ý nghĩa - Ảnh: FBNV
Biết phải sống với ung thư cả đời, Mai Phương cố gắng cho con gái cảm nhận được điều này - Ảnh 7
Cô vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng mọi người tại đây - Ảnh: FBNV
Mai Phương báo tin vui về sức khỏe: 'Tế bào ung thư đã teo lại, 2 lá phổi đang phục hồi’

Mai Phương báo tin vui về sức khỏe: 'Tế bào ung thư đã teo lại, 2 lá phổi đang phục hồi’

Trước sự quan tâm và lo lắng của mọi người, diễn viên Mai Phương vừa livestream chia sẻ về tình hình điều trị bệnh ung thư.

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