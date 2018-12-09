Dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục và vẫn đang trong quá trình điều trị ung thư nhưng Mai Phương vẫn dành nhiều thời gian đưa con gái đi chơi. Cô dẫn "tiểu công chúa" đi thiện nguyện, dạy bé những điều ý nghĩa trong cuộc sống.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng tiếp tục chia sẻ ảnh cùng con gái ra Bắc du lịch, phát quà cho người nghèo. Cùng với đó, bà mẹ một con đăng kèm dòng trạng nói về động lực sống: “Ký ức hành trình của mẹ và em. Bên cạnh những lúc đau đớn và mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy niềm vui và tình yêu sẽ không còn sợ hãi".