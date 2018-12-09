Dòng trạng thái mới đây của diễn viên Mai Phương chia sẻ về điều ước của con gái khiến cư dân mạng xúc động.
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Dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục và vẫn đang trong quá trình điều trị ung thư nhưng Mai Phương vẫn dành nhiều thời gian đưa con gái đi chơi. Cô dẫn "tiểu công chúa" đi thiện nguyện, dạy bé những điều ý nghĩa trong cuộc sống.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng tiếp tục chia sẻ ảnh cùng con gái ra Bắc du lịch, phát quà cho người nghèo. Cùng với đó, bà mẹ một con đăng kèm dòng trạng nói về động lực sống: “Ký ức hành trình của mẹ và em. Bên cạnh những lúc đau đớn và mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy niềm vui và tình yêu sẽ không còn sợ hãi".
Cũng trong chuyến đi này, Mai Phương có dịp đưa con gái đến chùa cầu nguyện. Nữ diễn viên khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ đoạn hội thoại giữa mình và con gái. Cụ thể, khi được mẹ hỏi cầu điều gì, bé Lavie tiết lộ: “Con xin cho mẹ hết bệnh”.
Dù còn rất ít tuổi nhưng Lavie sống rất tình cảm. Cô bé được mẹ cho đi khắp nơi, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để biết yêu thương người khác và học nhiều điều bổ ích.