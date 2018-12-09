Rơi nước mắt với lời cầu nguyện của con gái Mai Phương dành cho mẹ đang mắc bệnh ung thư

Hậu trường 09/12/2018 14:07

Dòng trạng thái mới đây của diễn viên Mai Phương chia sẻ về điều ước của con gái khiến cư dân mạng xúc động.

sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục và vẫn đang trong quá trình điều trị ung thư nhưng Mai Phương vẫn dành nhiều thời gian đưa con gái đi chơi. Cô dẫn "tiểu công chúa" đi thiện nguyện, dạy bé những điều ý nghĩa trong cuộc sống.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng tiếp tục chia sẻ ảnh cùng con gái ra Bắc du lịch, phát quà cho người nghèo. Cùng với đó, bà mẹ một con đăng kèm dòng trạng nói về động lực sống: “Ký ức hành trình của mẹ và em. Bên cạnh những lúc đau đớn và mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy niềm vui và tình yêu sẽ không còn sợ hãi".

Rơi nước mắt với lời cầu nguyện của con gái Mai Phương dành cho mẹ đang mắc bệnh ung thư - Ảnh 1
Mai Phương dành thời gian bên cạnh con gái, cùng bé đi du lịch...
Rơi nước mắt với lời cầu nguyện của con gái Mai Phương dành cho mẹ đang mắc bệnh ung thư - Ảnh 2
...khám phá những điều thú vị và ý nghĩa - Ảnh: FBNV
Rơi nước mắt với lời cầu nguyện của con gái Mai Phương dành cho mẹ đang mắc bệnh ung thư - Ảnh 3
Nữ diễn viên giúp con gái có cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống...
Rơi nước mắt với lời cầu nguyện của con gái Mai Phương dành cho mẹ đang mắc bệnh ung thư - Ảnh 4
...khi đưa cô bé đi thăm và giúp đỡ những cụ già bệnh tật - Ảnh: FBNV
Rơi nước mắt với lời cầu nguyện của con gái Mai Phương dành cho mẹ đang mắc bệnh ung thư - Ảnh 5
Con gái Mai Phương cảm nhận giá trị của cuộc sống khi được phát quà cho người nghèo - Ảnh: FBNVRơi nước mắt với lời cầu nguyện của con gái Mai Phương dành cho mẹ đang mắc bệnh ung thư - Ảnh 6
Đang mắc bệnh hiểm nghèo, Mai Phương vẫn giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều người cảm phục - Ảnh: FBNV

Cũng trong chuyến đi này, Mai Phương có dịp đưa con gái đến chùa cầu nguyện. Nữ diễn viên khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ đoạn hội thoại giữa mình và con gái. Cụ thể, khi được mẹ hỏi cầu điều gì, bé Lavie tiết lộ: “Con xin cho mẹ hết bệnh”.

Dù còn rất ít tuổi nhưng Lavie sống rất tình cảm. Cô bé được mẹ cho đi khắp nơi, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để biết yêu thương người khác và học nhiều điều bổ ích.

Rơi nước mắt với lời cầu nguyện của con gái Mai Phương dành cho mẹ đang mắc bệnh ung thư - Ảnh 7
Bé Lavie thành tâm cầu cho mẹ Mai Phương nhanh hết bệnh - Ảnh: FBNV
Dù xương yếu, Mai Phương vẫn cố leo 5 tầng lầu làm điều này cho nghệ sĩ Lê Bình

Dù xương yếu, Mai Phương vẫn cố leo 5 tầng lầu làm điều này cho nghệ sĩ Lê Bình

Hình ảnh "người bệnh thăm người bệnh" của diễn viên Mai Phương với nghệ sĩ Lê Bình khiến công chúng vô cùng xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương con gái Mai Phương bệnh của diễn viên Mai Phương

TIN MỚI NHẤT

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 5 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42