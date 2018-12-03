Dù xương yếu, Mai Phương vẫn cố leo 5 tầng lầu làm điều này cho nghệ sĩ Lê Bình

Hậu trường 03/12/2018 10:53

Hình ảnh "người bệnh thăm người bệnh" của diễn viên Mai Phương với nghệ sĩ Lê Bình khiến công chúng vô cùng xúc động.

Mới đây, nghệ sĩ Lê Bình khiến nhiều người cay mắt khi chia sẻ khoảnh khắc được diễn viên Mai Phương đến nhà thăm, động viên và tặng quà. Nam nghệ sĩ xúc động viết trên trang cá nhân: "Tối nay nằm ở nhà... Bất ngờ Mai Phương dẫn con cùng Sư cô leo 5 tầng lầu đến thăm.

Nói chuyện và cho quà. Xúc động quá... mừng mà quên hỏi tên Sư cô luôn... xin cô xá tội. Người bệnh thăm bệnh... Thấy Mai Phương tươi tỉnh hơn nhiều…”

Dù xương yếu, Mai Phương vẫn cố leo 5 tầng lầu làm điều này cho nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh 1
Nghệ sĩ Lê Bình cười hạnh phúc khi diễn viên Mai Phương dẫn con gái Lavie đến tận nhà thăm - Ảnh: FBNV
Dù xương yếu, Mai Phương vẫn cố leo 5 tầng lầu làm điều này cho nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh 2
Theo thông tin được chia sẻ cách đây ít ngày, hiện sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình đang rất yếu và thường xuyên bị những cơn đau hành hạ - Ảnh: FBNV

Qua những hình ảnh được đăng tải, người hâm mộ có thể thấy sự yếu ớt, mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt của nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương. Dù vậy, cả hai vẫn nở nụ cười trên môi trong cuộc viếng thăm đặc biệt này.

Dù xương yếu, Mai Phương vẫn cố leo 5 tầng lầu làm điều này cho nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh 3

Dù xương yếu, Mai Phương vẫn cố leo 5 tầng lầu làm điều này cho nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh 4
Đông đảo người hâm mộ gửi lời động viên và cầu bình an cho hai nghệ sĩ đang mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh: FBNV

Tháng 8 vừa qua, làng giải trí Việt chấn động khi biết tin nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương đang mắc bệnh ung thư phổi. Sau nhiều tháng được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi, cả hai xuất viện điều trị ngoại trú tại nhà và sẽ đến tái khám, vào thuốc theo định kỳ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của Lê Bình và Mai Phương, rất đông khán giả cùng anh chị em nghệ sĩ không ngừng gửi lời động viên tinh thần, chung tay giúp đỡ về tiền bạc để để cả hai yên tâm điều trị.

Dù xương yếu, Mai Phương vẫn cố leo 5 tầng lầu làm điều này cho nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh 5
Rất đông nghệ sĩ đến thăm và giúp đỡ về vật chất để cả hai an tâm trị bệnh - Ảnh: Facebook

Về phía mình, dù đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo nhưng nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương vẫn tham gia các hoạt động, chương trình giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, họ luôn giữ tinh thần lạc quan, ý chí mạnh mẽ, kiên cường để chống chọi với bệnh ung thư quái ác.

Điều trị ung thư, ngày nào Mai Phương cũng thức giấc lúc 1-2 giờ sáng vì ruột đau quặn thắt

Điều trị ung thư, ngày nào Mai Phương cũng thức giấc lúc 1-2 giờ sáng vì ruột đau quặn thắt

Sau hơn 3 tháng điều trị ung thư, hiện sức khỏe của Mai Phương đang tiến triển tốt. Cô liên tục cập nhật bệnh tình để mọi người an tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương diễn viên Lê Bình sức khỏe của Mai Phương - Lê Bình

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 47 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42