Dù xương yếu, Mai Phương vẫn cố leo 5 tầng lầu làm điều này cho nghệ sĩ Lê Bình

Nói chuyện và cho quà. Xúc động quá... mừng mà quên hỏi tên Sư cô luôn... xin cô xá tội. Người bệnh thăm bệnh... Thấy Mai Phương tươi tỉnh hơn nhiều…”

Mới đây, nghệ sĩ Lê Bình khiến nhiều người cay mắt khi chia sẻ khoảnh khắc được diễn viên Mai Phương đến nhà thăm, động viên và tặng quà. Nam nghệ sĩ xúc động viết trên trang cá nhân: "Tối nay nằm ở nhà... Bất ngờ Mai Phương dẫn con cùng Sư cô leo 5 tầng lầu đến thăm.

Qua những hình ảnh được đăng tải, người hâm mộ có thể thấy sự yếu ớt, mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt của nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương. Dù vậy, cả hai vẫn nở nụ cười trên môi trong cuộc viếng thăm đặc biệt này.

Đông đảo người hâm mộ gửi lời động viên và cầu bình an cho hai nghệ sĩ đang mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh: FBNV

Tháng 8 vừa qua, làng giải trí Việt chấn động khi biết tin nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương đang mắc bệnh ung thư phổi. Sau nhiều tháng được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi, cả hai xuất viện điều trị ngoại trú tại nhà và sẽ đến tái khám, vào thuốc theo định kỳ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của Lê Bình và Mai Phương, rất đông khán giả cùng anh chị em nghệ sĩ không ngừng gửi lời động viên tinh thần, chung tay giúp đỡ về tiền bạc để để cả hai yên tâm điều trị.

Rất đông nghệ sĩ đến thăm và giúp đỡ về vật chất để cả hai an tâm trị bệnh - Ảnh: Facebook

Về phía mình, dù đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo nhưng nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương vẫn tham gia các hoạt động, chương trình giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, họ luôn giữ tinh thần lạc quan, ý chí mạnh mẽ, kiên cường để chống chọi với bệnh ung thư quái ác.