Dù đang trong quá trình điều trị ung thư phổi nhưng Mai Phương vẫn ăn diện chỉn chu đi sự kiện khiến nhiều người bất ngờ.
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Tối 26/11, Mai Phương bất ngờ xuất hiện ở sự kiện trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Chung Thanh Phong tại TP.HCM. Đây là lần thứ 2 nữ diễn viên trở lại làng giải trí sau ba tháng điều trị ung thư phổi. Có thể thấy, thần sắc của Mai Phương đã khá hơn nhiều. Cô diện chiếc đầm đen sang trọng, kín đáo nhưng vẫn khoe được vẻ gợi cảm khó tin dù đang trong thời gian trị bệnh.
Thời gian qua, sức khỏe của Mai Phương đã tiến triển khá nhiều. Cách đây ít lâu, nữ diễn viên tiết lộ tế bào ung thư đã dần teo lại, hai lá phổi đang hồi phục giúp người hâm mộ tạm thời an tâm phần nào. Chia sẻ về lý do đi làm sớm, người đẹp cho biết do quá nhớ sân khấu nên thi thoảng tham gia một vài show cho đỡ buồn. Ngoài ra, nữ diễn viên vẫn chú trọng giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý và thăm khám đều đặn theo lời khuyên của bác sĩ.