Mới đây, một người bạn của Mai Phương đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi diễn của nữ MC cùng nhiều đồng nghiệp trong giới. Sau khoảng thời gian đi làm trở lại, bà mẹ đơn thân đã đi diễn ở tỉnh nhiều hơn và bắt đầu lấy lại năng lượng để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Có thể thấy, thần sắc của Mai Phương đã hồng hào như người bình thường dù cơ thể vẫn còn tế bào ung thư. Cô ăn vận giản dị, trang điểm nhẹ nhàng và cười rất tươi trong những bức ảnh selfie cùng bạn bè.