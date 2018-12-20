Mai Phương quay lại cuộc sống bình thường, đi diễn đều đặn sau ba tháng điều trị ung thư

Hậu trường 20/12/2018 14:07

Sau ba tháng điều trị ung thư phổi, Mai Phương tuy chưa khỏi bệnh hoàn toàn nhưng đã quay trở lại cuộc sống bình thường.

Mới đây, một người bạn của Mai Phương đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi diễn của nữ MC cùng nhiều đồng nghiệp trong giới. Sau khoảng thời gian đi làm trở lại, bà mẹ đơn thân đã đi diễn ở tỉnh nhiều hơn và bắt đầu lấy lại năng lượng để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Có thể thấy, thần sắc của Mai Phương đã hồng hào như người bình thường dù cơ thể vẫn còn tế bào ung thư. Cô ăn vận giản dị, trang điểm nhẹ nhàng và cười rất tươi trong những bức ảnh selfie cùng bạn bè.  

Mai Phương quay lại cuộc sống bình thường, đi diễn đều đặn sau ba tháng điều trị ung thư - Ảnh 1
Mai Phương cùng đồng nghiệp đến Mỹ Tho - Tiền Giang biểu diễn sau ba tháng điều trị ung thư - Ảnh: FBNV
Mai Phương quay lại cuộc sống bình thường, đi diễn đều đặn sau ba tháng điều trị ung thư - Ảnh 2
Mai Phương quay lại cuộc sống bình thường, đi diễn đều đặn sau ba tháng điều trị ung thư - Ảnh 3
Thần sắc của Mai Phương đã khá hơn trước, bệnh tình cũng đỡ hơn nhiều - Ảnh: FBNV
Mai Phương quay lại cuộc sống bình thường, đi diễn đều đặn sau ba tháng điều trị ung thư - Ảnh 4
Mai Phương quay lại cuộc sống bình thường, đi diễn đều đặn sau ba tháng điều trị ung thư - Ảnh 5
Mai Phương quay lại cuộc sống bình thường, đi diễn đều đặn sau ba tháng điều trị ung thư - Ảnh 6
Mai Phương dành nhiều thời gian cho con gái và theo đuổi đam mê nghệ thuật dù cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn - Ảnh: FBNV

Vài tháng qua, Mai Phương đã cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi sợ hãi vì căn bệnh ung thư. Cô điều trị với một tinh thần lạc quan cùng khát khao được sống để chăm sóc con gái. Tinh thần, ý chí và bản lĩnh của bà mẹ đơn thân khiến không ít người nể phục. 

Được biết, hiện tại sức khỏe của Mai Phương đã tiến triển khá nhiều. Cách đây ít lâu, nữ diễn viên tiết lộ tế bào ung thư đã dần teo lại, hai lá phổi đang hồi phục giúp người hâm mộ tạm thời an tâm phần nào. Chia sẻ về lý do đi làm sớm, người đẹp cho biết do quá nhớ sân khấu nên thi thoảng tham gia một vài show cho đỡ buồn. Ngoài ra, nữ diễn viên vẫn chú trọng giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý và thăm khám đều đặn theo lời khuyên của bác sĩ.

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