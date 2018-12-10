Bị 'ném đá' vì rời bỏ mẹ con Mai Phương, cuộc sống của Phùng Ngọc Huy ở Mỹ giờ ra sao?

Mới đây, Phùng Ngọc Huy nhận được sự quan tâm của công chúng khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình tại Mỹ. Có thể thấy, sau thời gian khủng hoảng vì bị dư luận lên án, nam diễn viên đã lấy lại năng lượng và bắt đầu làm việc, học tập đầy lạc quan.

"Cuộc sống của tui hiện tại là đây, đi học và học. Hy vọng có một tương lai mới, còn vài tháng nữa là hết năm tam tai rồi. Cố lên còn bao nhiêu chuyện không may nữa đến luôn đi nè, tui sẽ chiến đấu đến cùng”, Phùng Ngọc Huy viết trên trang Facebook cá nhân.