Bị 'ném đá' vì rời bỏ mẹ con Mai Phương, cuộc sống của Phùng Ngọc Huy ở Mỹ giờ ra sao?

Vượt qua khoảng thời gian bị dư luận lên án, chỉ trích, hiện tại cuộc sống của Phùng Ngọc Huy đã trở lại quỹ đạo.
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Mới đây, Phùng Ngọc Huy nhận được sự quan tâm của công chúng khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình tại Mỹ. Có thể thấy, sau thời gian khủng hoảng vì bị dư luận lên án, nam diễn viên đã lấy lại năng lượng và bắt đầu làm việc, học tập đầy lạc quan.
"Cuộc sống của tui hiện tại là đây, đi học và học. Hy vọng có một tương lai mới, còn vài tháng nữa là hết năm tam tai rồi. Cố lên còn bao nhiêu chuyện không may nữa đến luôn đi nè, tui sẽ chiến đấu đến cùng”, Phùng Ngọc Huy viết trên trang Facebook cá nhân.
Dù không còn hoạt động nghệ thuật trong nước, nhưng Phùng Ngọc Huy – bạn trai cũ và là bố ruột của con gái diễn viên Mai Phương vẫn được mọi người nhắc đến nhiều. Khi thông tin Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi được tiết lộ, anh bị cư dân mạng chỉ trích là người phụ bạc khi không ở bên cạnh chăm sóc bé Lavie và bạn gái cũ lúc nguy khốn nhất.
Sự việc lên đỉnh điểm khi chuyện quá khứ của cặp đôi được khơi lại. Nhiều cư dân mạng còn vào tận trang cá nhân của nam diễn viên để chửi bới. Dù nhiều nghệ sĩ thân thiết của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy lên tiếng giải thích giùm nhưng cũng không ngăn được sự giận dữ của công chúng. Có thời gian, anh phải khóa trang cá nhân vì bị “tấn công” dữ dội.