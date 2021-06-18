Quang Lê vạch trần ‘góc khuất’ của hàng loạt nam nghệ sĩ tiếng tăm của Vbiz khiến CĐM ‘té ngửa’, fan gọi thẳng tên Trấn Thành

Hậu trường 18/06/2021 07:26

Trong Vlog mới nhất, Quang Lê đã lên tiếng vạch trần nhiều chuyện showbiz khiến thiên hạ hết sức tò mò.

Thời gian gần đây, lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường vô tình khiến Quang Lê cũng bị dân tình kéo vào câu chuyện trên. Cụ thể anh bị đem ra so sánh với Phi Nhung trong chuyện nuôi dạy ca sĩ Phương Mỹ Chi. 

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Quang Lê, Phương Mỹ Chi bị vô tình nhắc tên giữa lùm xùm Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Mặc dù cả hai nghệ sĩ trẻ đều được hai vị ca sĩ nổi tiếng là "cây đa cây đề" nhận làm con nuôi nhưng cuộc sống của Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi hoàn toàn trái ngược nhau. Mới đây, một nữ ca sĩ đã đăng tải clip đến thăm nhà Quang Lê và câu chuyện bí mật động trời cũng được nam ca sĩ tiết lộ ngay sau đó.

Thông qua cuộc trò chuyện giữa Quang Lê và Hà Thanh Xuân, khán giả nghe xong ai cũng muốn "té ngửa".

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Quang Lê rất hay update cuộc sống lên trang cá nhân khiến dân mạng thích thú - Ảnh: Internet

Quang Lê khai thật, anh hay dùng giày độn để tăng chiều cao khi đi diễn và rất nhiều sao nam trong showbiz cũng vậy.

Quang Lê chia sẻ: "Anh mua đôi giày này về phải đem ra tiệm để họ làm miếng lót cao bên trong để lên sân khấu nhìn trông được được một chút. Người ta còn đi lót độn giày gấp đôi anh chứ anh đã là gì. Anh tiết lộ luôn cho khán giả biết, Đan Nguyên lên sân khấu còn đi cái gót giày gấp đôi, gấp ba gót giày này, độn cao vút lên, anh Nguyễn Hưng cũng thế, còn chú Thái Châu thì giống tôi".

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Quang Lê cũng bốc phốt nhưng phốt của anh tinh tế và dễ thương hết sức khi réo tên những sao nam mang giày độn của Showbiz - Ảnh: Internet

Ngay khi nghe Quang Lê chia sẻ câu chuyện trên, nhiều khán giả đã gọi ngay tên Trấn Thành và cho rằng ngôi sao hài số một showbiz cũng thường xuyên mang giày độn. Hiện khán giả đang rất thích thú vì cách trò chuyện dí dỏm của anh và mong nam ca sĩ ra nhiều clip mới hơn trong tương lai.

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Quang Lê đã có những chia sẻ thẳng thắng về chuyện con nuôi đi hát và cho biết tiền cát sê anh chia cho Phương Mỹ Chi khá sòng phẳng.

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