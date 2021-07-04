‘Chị em xa Đoan Minh’ lên sóng kiếm người yêu phải đẹp cỡ Trấn Thành, không hói, bụng bự khiến dân mạng... ‘té ngửa’

Các gameshow hẹn hò gần đây luôn khiến khán giả bất ngờ về điều kiện chọn người yêu của thí sinh. Nếu như anh chàng Văn Lộc (show Hẹn Ăn Trưa) đòi người yêu phải còn nguyên trinh tiết thì cô bạn Đoan Minh (show Ghép đôi thần tốc) lại xin bạn trai 500 triệu để đầu tư chứng khoán. Mới đây một đoạn clip được khán giả “đào” lại về cô bạn Anh Văn với hàng tá điều kiện khi chọn bạn trai cũng khiến dân mạng ‘té xỉu’.

Cụ thể trong chương trình Bạn muốn hẹn hò số 442, Anh Văn xuất hiện trong chiếc đầm trắng thanh lịch và sang trọng. Cách trò chuyện của cô cũng khá cởi mở và vui vẻ. Cô bắt đầu đưa ra tiêu chí chọn bạn trai của mình phải đẹp trai giống Trấn Thành, không hút thuốc, bụng bự và hói đầu… kèm chiều cao phải trên 1m7. Điều đáng nói là cách ăn mặc của 'đàng trai' cũng được Anh Văn mang ra làm quy chuẩn chọn người yêu như sau: "Ở nhà thì sao cũng được nhưng ra đường không được mặc quần soọc, không được mang dép lào, không được mặc quần đá banh, không được mặc áo ba lỗ."