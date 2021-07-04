‘Chị em xa Đoan Minh’ lên sóng kiếm người yêu phải đẹp cỡ Trấn Thành, không hói, bụng bự khiến dân mạng... ‘té ngửa’

Hậu trường 04/07/2021 11:36

Ngoài Đoan Minh ra tiêu chí 500 triệu khi chọn bạn trai thì cô bạn Anh Văn này lại cho rằng muốn làm người yêu phải đẹp cỡ Trấn Thành và hàng tá điều kiện khá khó hiểu.

Các gameshow hẹn hò gần đây luôn khiến khán giả bất ngờ về điều kiện chọn người yêu của thí sinh. Nếu như anh chàng Văn Lộc (show Hẹn Ăn Trưa) đòi người yêu phải còn nguyên trinh tiết thì cô bạn Đoan Minh (show Ghép đôi thần tốc) lại xin bạn trai 500 triệu để đầu tư chứng khoán. Mới đây một đoạn clip được khán giả “đào” lại về cô bạn Anh Văn với hàng tá điều kiện khi chọn bạn trai cũng khiến dân mạng ‘té xỉu’.

Cụ thể trong chương trình Bạn muốn hẹn hò số 442, Anh Văn xuất hiện trong chiếc đầm trắng thanh lịch và sang trọng. Cách trò chuyện của cô cũng khá cởi mở và vui vẻ. Cô bắt đầu đưa ra tiêu chí chọn bạn trai của mình phải đẹp trai giống Trấn Thành, không hút thuốc, bụng bự và hói đầu… kèm chiều cao phải trên 1m7. Điều đáng nói là cách ăn mặc của 'đàng trai' cũng được Anh Văn mang ra làm quy chuẩn chọn người yêu như sau: "Ở nhà thì sao cũng được nhưng ra đường không được mặc quần soọc, không được mang dép lào, không được mặc quần đá banh, không được mặc áo ba lỗ."

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Cô bạn Anh Văn xuất hiện trên show hẹn hò và ra điều kiện bạn trai phải đẹp cỡ Trấn Thành, không mặc quần đá banh, không bụng bự, đầu hói - Ảnh: Chụp từ clip

Sau khi nghe list điều kiện dài như 'lá sớ', MC Cát Tường đã tỏ ra e ngại và cho rằng cô bạn đặt ra khá nhiều điều kiện và nhìn về phía khán giả để quan sát tình hình. 

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MC Cát Tường tỏ ra khó xử khi nghe điều kiện của cô gái - Ảnh: Chụp từ clip

Rất may mắn cho Anh Văn khi bên đàng trai tỏ ra vô cùng dễ chịu và luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu khi thốt lên: "Anh không đạt được 100% nhưng anh sẽ cố gắng hoàn thiện từng ngày."

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Chàng trai đồng ý chấp nhận điều kiện và hứa 'sẽ cố gắng' - Ảnh: Chụp từ clip

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Một số bình luận trái chiều từ khán giả - Ảnh: Chụp màn hình
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Anh Văn Lộc và chị Kim Bửu trong chương trình Hẹn Ăn Trưa đang khiến khán giả vô cùng tò mò về những câu chuyện bên lề. Mới đây những phát biểu của người thân bên đàng trai cũng bị khán giả ‘đào’ lại và bàn luận rôm rả.

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Từ khóa:   Đoan Minh Bạn muốn hẹn hò chương trình hẹn ăn trưa

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