Rò rỉ cảnh casting 'thác loạn' khỏa thân của nam đạo diễn 'dơ bẩn' liên quan đến 'lãng tử hiếp dâm' rùm beng showbiz

Sao quốc tế 02/08/2021 14:11

Sau khi bị bóc mẽ nghi vấn hiếp dâm trẻ em, mỹ nam này còn liên quan đến vị đạo diễn từng tổ chức casting múa thoát y chấn động showbiz.

Ngô Diệc Phàm đã bị cảnh sát bắt giữ do liên quan đến nghi vấn hiếp dâm trẻ em và sử dụng ma túy. Lúc bị cảnh sát giải đi, mỹ nam này còn khóc lóc và hy vọng được giảm nhẹ tình tiết. Chưa kể một loạt tên tuổi trong giới CBiz cũng bị vạ lây.

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Ngô Diệc Phàm đang dính hạn mặn nhất trong sự nghiệp của mình
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Phùng Tiểu Cương từng nâng đỡ Ngô Diệc Phàm ngày đầu vào nghiệp diễn

Một vị đạo diễn rình rang trong giới cũng bị "đào" lại hành vi nhạy cảm khi từng dựng lên một buổi casting thác loạn yêu cầu diễn viên múa thoát y khiến thiên hạ chao đảo. Cụ thể, năm ấy Phùng Tiểu Cương đang chuẩn bị sản xuất bộ phim điện ảnh Phương Hoa lấy đề tài chính kịch, chiến tranh và một tài khoản Weibo đã chia sẻ hàng loạt hình ảnh "tố" Phùng Tiểu Cương tuyển chọn 50 vũ công nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Họ được yêu cầu múa phản cảm và sau đó vị đạo diễn này nhận về vô số lời chỉ trích trên MXH.

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Bài chia sẻ chấn động năm đó về buổi casting
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Nhiều diễn viên múa tham gia bộ phim

Chưa dừng lại ở đó, trong một bộ phim có tên Phương Hoa, có sự góp mặt của Hoàng Hiên, Chung Sở Hi,... thì Miêu Miêu cũng tham gia diễn xuất. Vào bữa tiệc mừng năm mới vào năm 2018, vị đạo diễn này lại ép Miêu Miêu múa lại giống trong phim và phải có hơi hướng cổ trang dù cô không hề muốn. Dù bị Trần Hạo Minh can ngăn nhưng Phùng Tiểu Cương vẫn một mực yêu cầu nữ diễn viên thực hiện, sự việc làm khán giả cảm thấy vô cùng khó chịu và khiếp sợ vị đạo diễn này.

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Mỹ nhân Miêu Miêu là một diễn viên thực lực của CBiz 
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Rò rỉ cảnh casting 'thác loạn' khỏa thân của nam đạo diễn 'dơ bẩn' liên quan đến 'lãng tử hiếp dâm' rùm beng showbiz - Ảnh 7

Hành vi yêu cầu Miêu Miêu múa của vị đạo diễn này khiến khán giả không hài lòng

Đáng nói hơn chính Phùng Tiểu Cương đã nâng đỡ cho Ngô Diệc Phàm ngày mới chập chững vào nghề. Khi đàn em dính hạn mặn, vị đạo diễn này cũng bị dân mạng lôi ra và "ném đá" kịch liệt.

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Ngô Diệc Phàm, còn được biết đến với nghệ danh Kris, là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, rapper người Canada gốc Trung Quốc. Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc EXO. Hiện tại thông tin Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát bắt giữ tạm thời vẫn gây xôn xao dân mạng và rúng động showbiz châu Á. Fan của anh vẫn "hóng" mỏi mòn và hy vọng thần tượng không phải "nhúng chàm" trong thời gian sắp tới.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

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