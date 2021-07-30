Theo Dispatch, truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào ngày 30/7 có 1 CEO công ty giải trí đã có ý giới thiệu nữ ca sĩ bán dâm cho người hâm mộ với giá 30 triệu won (600 triệu đồng). Sau khi thông tin này bị lan truyền, dân mạng đã đổ xô tìm kiếm danh tính vị CEO trên và bắt đầu bình luận rôm rả.

Giới showbiz Hàn Quốc luôn có nhiều tin đồn về việc mua bán dâm từng gây chấn động truyền thông châu Á. Thậm chí từng có nghi vấn diễn viên tự tử vì bị ép bán dâm khi tham gia bộ phim Vườn Sao Băng kinh điển.

Dân mạng đang đồn đoán xem danh tính vị CEO này là ai? - Ảnh: Dispatch

Khởi nguồn của câu chuyện là do có một người tạm gọi là A hâm mộ nữ ca sĩ B. Sau khi mon men nghe được thông tin này, vị CEO đình đám tạm gọi là C đã ngỏ ý cho vị fan kia chi tiền khủng để được diện kiến người trong mộng. Điều buồn cười là trong lần gặp thứ hai, vị CEO này đã thỏ thẻ với A rằng tình hình tài chính công ty không mấy khá khẩm nên đặt hẳn điều kiện cho A nếu muốn qua đêm với thần tượng thì phải chi ra 600 triệu.

Ngay khi nghe lời đề nghị sốc óc này, nhân vật A đã báo cảnh sát vì cho rằng đây là hành động na ná môi giới mại dâm chứ đâu đơn thuần là gặp gỡ idol.

Một số sao Hàn từng dính nghi án bán dâm trước đó - Ảnh: Nate

Vị CEO này cũng không phải tay vừa, đã bác bỏ mọi cáo buộc khi bị điều tra. Thậm chí nhân vật này còn đòi kiện ngược lại fan A vì đã phỉ báng mình. Cho rằng tất cả các bằng chứng của người hâm mộ đưa ra tố mình đều bị cắt ghép và sai sự thật.

Cô G.NA từng đứng trước nguy cô tan tành sự nghiệp vì scandal bán dâm. Ảnh: Grazia

Mức giá bám dâm trong showbiz Hàn của các người đẹp dao động từ mức 4.200 USD đến gần 30.000 USD . Mức giá thứ hai ước tính khoảng 8.000 USD , dành cho những người đẹp vóc dáng ăn ảnh nhưng chưa thực sự nổi tiếng. Khung thấp nhất được trả cho nghệ sĩ có sự nghiệp ổn định nhưng không thuộc “gu” các đại gia.

Hiện tại vụ việc CEO đề nghị fan mua dâm ca sĩ vẫn gây xôn xao dân mạng xứ Hàn và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.