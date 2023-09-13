Giữa ồn ào bị 'phong sát', Viên Băng Nghiên nhận 'hỷ tín' cùng Chung Hán Lương nhưng không được netizen hài lòng

Sao quốc tế 13/09/2023 12:09

Giữa ồn ào bị 'phong sát', dự án Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan của Viên Băng Nghiên đóng bất ngờ nhận 'hỷ tín' nhưng không được netizen hài lòng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan do Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên đóng chính thay đổi số tập từ 32 tập xuống còn 30 tập. Được biết, trước đó, bộ phim cũng đã thay đổi số tập 2 lần, từ 36 tập xuống 33 tập và từ 33 tập xuống 32 tập.

Giữa ồn ào bị 'phong sát', Viên Băng Nghiên nhận 'hỷ tín' cùng Chung Hán Lương nhưng không được netizen hài lòng - Ảnh 1

Được biết, thời gian qua, Viên Băng Nghiên đã dính lùm xùm trốn thuế và bị phong sát khiến những bộ phim của cô nàng tham gia có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’ vĩnh viễn. Cụ thể, công ty truyền thông do Viên Băng Nghiên làm đại diện trốn thuế. Sau khi việc này bị phanh phui, Viên Băng Nghiên không đứng ra xin lỗi trực tiếp mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện. Cô nhanh chóng rút khỏi công ty trước đó nên chỉ bị truy cứu là người có liên quan thay vì là người đại diện pháp luật của công ty.

Giữa ồn ào bị 'phong sát', Viên Băng Nghiên nhận 'hỷ tín' cùng Chung Hán Lương nhưng không được netizen hài lòng - Ảnh 2

Những ngày gần đây, Viên Băng Nghiên cũng lên top tìm kiếm với tiêu đề “Viên Băng Nghiên tại sao không bị kết tội trốn thuế”. Nhiều netizen bàn tán thắc mắc hành vi của cô ấy liệu có phải là trốn thuế hay không thì lập tức đài CCTV đã lên bài khẳng định cô ấy trốn thuế.

Mặc dù vậy, gần đây, nền tảng iQIYI đã công bố rằng dự án Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan Hoan do Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên đóng chính sẽ khởi chiếu vào quý 3/2023 khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Giữa ồn ào bị 'phong sát', Viên Băng Nghiên nhận 'hỷ tín' cùng Chung Hán Lương nhưng không được netizen hài lòng - Ảnh 3

Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ Nhân Của Vương Ai Dám Động của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiếu. Đây là bộ truyện có nguyên tác được viết theo thể loại cung đình hầu tước, hào môn thế gia, và duyên trời tác hợp ngọt sủng.

Giữa ồn ào bị 'phong sát', Viên Băng Nghiên nhận 'hỷ tín' cùng Chung Hán Lương nhưng không được netizen hài lòng - Ảnh 4Giữa ồn ào bị 'phong sát', Viên Băng Nghiên nhận 'hỷ tín' cùng Chung Hán Lương nhưng không được netizen hài lòng - Ảnh 5

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình của nam chính là Cửu vương gia Chiến Khuynh Thanh, Chiến thần của Bắc Mộ quốc (Chung Hán Lương) và nữ chính là nữ y Phượng Thanh Hoan (Viên Băng Nghiên). Trong khi nam chính được biết đến là một người hiện chiến dũng mãnh, tinh thông mưu lược thì nữ chính là một cô con gái bị hắt hủi trong chính căn nhà của mình, nhà họ Phượng. Cả hai đã may mắn gặp được nhau, bên cạnh cùng nhau nỗ lực hoàn thành quốc gia đại nghĩa và cùng viết nên câu chuyện tình đẹp.

Tạo hình Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch gây tranh cãi

Tạo hình Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch gây tranh cãi

Trước đó từng có thông tin Viên Băng Nghiên đảm nhận vai diễn Đồ Sơn Nhã Nhã trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên nhưng vì ồn ào tiền thuế nên vai diễn này về tay Quách Hiểu Đình.

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