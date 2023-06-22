Siêu phẩm cổ trang của Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên sắp lên sóng sau thời gian dài "đắp chiếu"?

Thông tin khiến người hâm mộ tranh cãi, đa số đều cảm thấy không hài lòng vì Viên Băng Nghiên.
- Viên Băng Nghiên bị công ty quản lý gạch tên, khó có cơ hội quay lại hoạt động nghệ thuật
- Viên Băng Nghiên thoát kiếp 'phong sát', chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ cùng với 'ông chú' Chung Hán Lương
Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết bộ phim Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan do Viên Băng Nghiên và Chung Hán Lương đóng chính sắp được lên sóng. Theo đó bộ phim đã được điều chỉnh là 33 tập xuống còn 32 tập và sẽ được chiếu trong thời gian tới. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự bàn luận của công chúng.
Ngay lập tức trên mạng chia làm 2 luồng ý kiến, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan sớm lên sóng để lại được thấy Chung Hán Lương đóng cổ trang. Thế nhưng một số khác lại cho rằng không nên chiếu phim của người có bê bối trốn thuế như Viên Băng Nghiên. Nếu Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan được lên sóng thì sẽ là bất công đối với những ngôi sao cũng mắc lỗi tương tự.
Sau bê bối trốn thuế nổ ra, Viên Băng Nghiên không đứng ra xin lỗi trực tiếp mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện. Đồng thời, vì Viên Băng Nghiên đã rút khỏi công ty từ trước đó nên chỉ bị nhắc đến với thông tin là người có liên quan. Cư dân mạng cho rằng Viên Băng Nghiên cố tình trốn tránh trách nhiệm, không xứng đáng được công chúng ủng hộ, hoan nghênh.
Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, từng tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô nổi tiếng với nhiều bộ phim như Lão cửu môn, Thính tuyết lâu, Tương dạ, Lưu ly… Dù sở hữu lượng fan đông đảo, nữ diễn viên cũng hay bị chê "bình hoa di động", hay bắt chước đàn chị Triệu Lệ Dĩnh…