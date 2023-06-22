Siêu phẩm cổ trang của Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên sắp lên sóng sau thời gian dài "đắp chiếu"?

Sao quốc tế 22/06/2023 14:20

Thông tin khiến người hâm mộ tranh cãi, đa số đều cảm thấy không hài lòng vì Viên Băng Nghiên.

Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết bộ phim Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan do Viên Băng NghiênChung Hán Lương đóng chính sắp được lên sóng. Theo đó bộ phim đã được điều chỉnh là 33 tập xuống còn 32 tập và sẽ được chiếu trong thời gian tới. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự bàn luận của công chúng.

Siêu phẩm cổ trang của Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên sắp lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'? - Ảnh 1
Phim cổ trang của Viên Băng Nghiên và Chung Hán Lương bị đắp chiếu. 

Ngay lập tức trên mạng chia làm 2 luồng ý kiến, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan sớm lên sóng để lại được thấy Chung Hán Lương đóng cổ trang. Thế nhưng một số khác lại cho rằng không nên chiếu phim của người có bê bối trốn thuế như Viên Băng Nghiên. Nếu Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan được lên sóng thì sẽ là bất công đối với những ngôi sao cũng mắc lỗi tương tự.

Siêu phẩm cổ trang của Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên sắp lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'? - Ảnh 2
 Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan không thể chiếu do bê bối trốn thuế của Viên Băng Nghiên.
Siêu phẩm cổ trang của Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên sắp lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'? - Ảnh 3
Một số khán giả phản việc chiếu tác phẩm có diễn viên mắc lỗi đạo đức.

Sau bê bối trốn thuế nổ ra, Viên Băng Nghiên không đứng ra xin lỗi trực tiếp mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện. Đồng thời, vì Viên Băng Nghiên đã rút khỏi công ty từ trước đó nên chỉ bị nhắc đến với thông tin là người có liên quan. Cư dân mạng cho rằng Viên Băng Nghiên cố tình trốn tránh trách nhiệm, không xứng đáng được công chúng ủng hộ, hoan nghênh.

Siêu phẩm cổ trang của Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên sắp lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'? - Ảnh 4
Thực tế đây chỉ là tin đồn và Viên Băng Nghiên khó lòng trở lại.

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, từng tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô nổi tiếng với nhiều bộ phim như Lão cửu môn, Thính tuyết lâu, Tương dạ, Lưu ly… Dù sở hữu lượng fan đông đảo, nữ diễn viên cũng hay bị chê "bình hoa di động", hay bắt chước đàn chị Triệu Lệ Dĩnh…

Siêu phẩm cổ trang của Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên sắp lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'? - Ảnh 5
Viên Băng Nghiên theo đuổi hình tượng "tiểu Triệu Lệ Dĩnh" khiến fan Triệu Lệ Dĩnh mắng mỏ không ngớt.
Tạo hình Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch gây tranh cãi

Tạo hình Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch gây tranh cãi

Trước đó từng có thông tin Viên Băng Nghiên đảm nhận vai diễn Đồ Sơn Nhã Nhã trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên nhưng vì ồn ào tiền thuế nên vai diễn này về tay Quách Hiểu Đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên Băng Nghiên Viên Băng Nghiên bị phong sát Chung Hán Lương Khuynh thành Diệc Thanh Hoan phim hoa ngu

TIN LIÊN QUAN

Tạo hình Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch gây tranh cãi

Tạo hình Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch gây tranh cãi

Viên Băng Nghiên bị công ty quản lý gạch tên, khó có cơ hội quay lại hoạt động nghệ thuật

Viên Băng Nghiên bị công ty quản lý gạch tên, khó có cơ hội quay lại hoạt động nghệ thuật

Viên Băng Nghiên thoát kiếp 'phong sát', chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ cùng với 'ông chú' Chung Hán Lương

Viên Băng Nghiên thoát kiếp 'phong sát', chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ cùng với 'ông chú' Chung Hán Lương

Giữa lúc Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng có cơ hội thoát 'vận đen', Vu Chính bất ngờ có phát ngôn gây tranh cãi về 'gà cưng' Viên Băng Nghiên

Giữa lúc Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng có cơ hội thoát 'vận đen', Vu Chính bất ngờ có phát ngôn gây tranh cãi về 'gà cưng' Viên Băng Nghiên

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa bất ngờ có lịch lên sóng khiến dân tình xôn xao

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa bất ngờ có lịch lên sóng khiến dân tình xôn xao

Anh Hùng Chí: Đường đường là nam chính nhưng Thành Nghị lại bị tình cũ Viên Băng Nghiên chiếm trọn spotlight

Anh Hùng Chí: Đường đường là nam chính nhưng Thành Nghị lại bị tình cũ Viên Băng Nghiên chiếm trọn spotlight

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 43 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 43 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 13 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu