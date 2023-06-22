Siêu phẩm cổ trang của Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên sắp lên sóng sau thời gian dài "đắp chiếu"?

Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết bộ phim Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan do Viên Băng Nghiên và Chung Hán Lương đóng chính sắp được lên sóng. Theo đó bộ phim đã được điều chỉnh là 33 tập xuống còn 32 tập và sẽ được chiếu trong thời gian tới. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự bàn luận của công chúng.

Phim cổ trang của Viên Băng Nghiên và Chung Hán Lương bị đắp chiếu.

Ngay lập tức trên mạng chia làm 2 luồng ý kiến, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan sớm lên sóng để lại được thấy Chung Hán Lương đóng cổ trang. Thế nhưng một số khác lại cho rằng không nên chiếu phim của người có bê bối trốn thuế như Viên Băng Nghiên. Nếu Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan được lên sóng thì sẽ là bất công đối với những ngôi sao cũng mắc lỗi tương tự.