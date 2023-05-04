Viên Băng Nghiên bị công ty quản lý gạch tên, khó có cơ hội quay lại hoạt động nghệ thuật

Scandal trốn thuế khiến nữ diễn viên bị phản đối, khó hoạt động trở lại.

Theo nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, trong danh sách nghệ sĩ mới được công ty Hoan Thuỵ Thế Kỷ công bố, tên của Viên Băng Nghiên đã không còn xuất hiện. Nữ diễn viên bị công ty quản lý gạch tên và gần như không có cơ hội quay lại hoạt động nghệ thuật.

Scandal trốn thuế khiến nữ diễn viên bị phản đối, khó hoạt động trở lại - Ảnh: Internet Vào đầu tháng 7/2022, Cục thuế Trùng Khánh thông báo xử phạt công ty của Viên Băng Nghiên 146.000 USD (khoảng 3.5 tỷ đồng). Được biết vụ việc gây phẫn nộ bởi nữ diễn viên không trực tiếp xin lỗi, mà chỉ đưa ra thông báo thông qua văn phòng đại diện. Cô cũng bị phát hiện trốn tránh trách nhiệm bằng cách chuyển giao vị trí để trở thành người không liên quan tới công ty vi phạm. Cô cũng bị phát hiện trốn tránh trách nhiệm - Ảnh: Internet Viên Băng Nghiên là nữ diễn viên người Trung Quốc, sinh ngày 17/1/1992, tại Thượng Hải. Cô tốt nghiệp cùng khóa với Địch Lệ Nhiệt Ba tại khoa biểu diễn Học Viện Hí Kịch Thượng Hải.

Viên Băng Nghiên là nữ diễn viên truyền hình thế hệ mới được yêu thích tại Trung Quốc - Ảnh: Internet Được xem là một trong những diễn viên được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ. Năm 6 tuổi, mẹ của Băng Nghiên đưa cô đi học múa và đàn tam thập lục. Cô đã được nhận vào lớp diễn viên múa nhí của Đoàn Nghệ thuật Đông Phương Thượng Hải, cùng đoàn tham gia lưu diễn ở Pháp, Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, và một số quốc gia khác. Viên Băng Nghiên cũng nhận được nhiều lời khen ngợi là có nhan sắc thanh thuần, xinh đẹp - Ảnh: Internet Dù từng tham gia nhiều tác phẩm nhưng phải đến năm 2020, Viên Băng Nghiên mới được nhớ đến nhờ tác phẩm Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đóng cùng Thành Nghị. Cặp đôi từng được khán giả ship nhiệt tình vì quá đẹp đôi, diễn xuất ăn ý trên phim cũng như có những hành động ngọt ngào ngoài đời thực .3

Viên Băng Nghiên thoát kiếp 'phong sát', chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ cùng với 'ông chú' Chung Hán Lương Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan do Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên đóng chính đã nhận được tin vui lớn sau thời gian đắp chiếu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vien-bang-nghien-bi-cong-ty-quan-ly-gach-ten-kho-co-co-hoi-quay-lai-hoat-ong-nghe-thuat-578164.html