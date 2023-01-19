Viên Băng Nghiên 'đánh tiếng' trở lại hậu ồn ào trốn thuế

Sao quốc tế 19/01/2023 18:41

Nữ diễn viên Viên Băng Nghiên đã có những động thái mới được cho là "dọn đường" để mình có thể dễ dàng trở lại làng giải trí sau nhiều tháng đóng băng hoạt động vì ồn ào trốn thuế.

Trang Sohu đưa tin, mới đây công ty sản xuất phim ảnh có quy mô lớn bậc nhất Trung Hoa là Tencent đã đăng ảnh chúc mừng Viên Băng Nghiên. Động thái này khiến nhiều khán giả tin rằng nữ diễn viên sẽ sớm trở lại hoạt động nghệ thuật.

Viên Băng Nghiên 'đánh tiếng' trở lại hậu ồn ào trốn thuế - Ảnh 1

Trước việc làm này của Tencent, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận trái chiều. Không ít fan tỏ ra hứng khởi với thông tin cô sẽ trở lại, nhưng đồng thời cũng khá đồng ý kiến phản đối việc này. Theo họ, việc Viên Băng Nghiên được tiếp tục hoạt động sẽ là bất công đối với các ngôi sao khác như Đặng Luân, Phạm Băng Băng,... và tuyên bố sẽ tẩy chay đến cùng những nghệ sĩ phạm pháp như vậy.

Cách đây không lâu, cũng có thông tin dự án Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã được thông qua vòng kiểm duyệt và chờ ngày lên sóng. Theo đó, bộ phim này rất có thể sẽ được phát sóng vào tháng 3/2023.

Viên Băng Nghiên 'đánh tiếng' trở lại hậu ồn ào trốn thuế - Ảnh 2

Bên cạnh Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng, Viên Băng Nghiên vẫn còn nhiều bộ phim chưa được lên sóng như Lá chắn thiếu niên, Lôi đình lệnh, Khuynh thành diệc thanh hoan,... Các NSX từ những bộ phim này cũng không hủy hợp đồng với nữ diễn viên.

Trước đó, vào tháng 7/2022, công ty của Viên Băng Nghiên bị phạt 146.000 USD (3,4 tỷ đồng) vì tội trốn thuế - khá ít nếu so với các nghệ sĩ phạm tội tương tự. Kể từ đó, cô cũng ít hoạt động nghệ thuật và bị tẩy chay mạnh trên các nền tảng MXH vì việc làm của mình.

Viên Băng Nghiên 'đánh tiếng' trở lại hậu ồn ào trốn thuế - Ảnh 3

Theo Sohu, khả năng cao Viên Băng Nghiên sẽ quay lại hoạt động giải trí. Vào dịp đầu năm, công ty chủ quản của cô là Hoan Thụy vẫn liệt kê tên cô trong danh sách những nghệ sĩ trực thuộc.

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