Hậu drama trốn thuế, xuất hiện thông tin Viên Băng Nghiên sắp comeback Cbiz khiến netizen phẫn nộ

Sao quốc tế 18/01/2023 11:30

Thông tin Viên Băng Nghiên sắp trở lại đóng phim đang nhận được lượng lớn người hâm mộ quan tâm.

Ngược dòng thời gian, quay trở lại thời điểm chính xác vào tháng 7/2022, công ty của Viên Băng Nghiên bị xử phạt 978.000 nhân dân tệ về tội trốn thuế. Là giám đốc chủ quản, nữ diễn viên phải chịu bồi thường số tiền lớn và ngay lập tức bị ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng cũng như hình ảnh của bản thân. 

Hậu drama trốn thuế, xuất hiện thông tin Viên Băng Nghiên sắp comeback Cbiz khiến netizen phẫn nộ - Ảnh 1
Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Sau vụ việc này, sự nghiệp của Viên Băng Nghiên gần như bị đóng băng hoàn toàn. Các dự án đóng phim của cô nàng đều buộc phải hủy bỏ hoặc loại nữ diễn viên này ra khỏi kế hoặch ban đầu. 

Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ lại xôn xao trước thông tin Viên Băng Nghiên có thể tái xuất Cbiz. Trong ảnh chúc năm mới 2023 do công ty chủ quản tung ra, Viên Băng Nghiên ngang nhiên xuất hiện như chưa hề gặp phải lệnh cấm sóng. Chưa hết một số người còn cho biết đã có thông bộ phim có sự góp mặt của cô và  Lưu Học Nghĩa sắp sửa được lên sóng. 

Hậu drama trốn thuế, xuất hiện thông tin Viên Băng Nghiên sắp comeback Cbiz khiến netizen phẫn nộ - Ảnh 2
Netizen tỏ ra phẫn nộ trước thông tin cô nàng sắp comeback - Ảnh: Internet

Đây có thể là dấu hiệu cho việc mỹ nhân này sắp sửa comeback sau lùm xùm vừa rồi. Tuy nhiên, như đã nói ở trên tất cả chỉ mới là tin đồn và chưa được các bên liên quan lên tiếng. 

Trước tin đồn này, netizen khá bất ngờ và phẫn nộ. Đa số cho rằng nếu Viên Băng Nghiên có thể trở lại sau khi hoàn thành các nghĩa vụ đóng thuế theo quy định thì nhiều nghệ sĩ khác như Phạm Băng Băng, Đặng Luân…vẫn có thể trở lại mới công bằng. 

Hiện vụ việc vẫn đang khiến nhiều fan hâm mộ Cbiz cảm thấy bức xúc và tranh luận về vấn đề này. 

Rầm rộ tin Viên Băng Nghiên được gỡ phong ấn, quay trở lại giới giải trí sau scandal trốn thuế

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Công ty quản lý tung ra ảnh đón năm mới 2023 có sự góp mặt của Viên Băng Nghiên, đây được cho là dấu hiệu cô sắp trở lại giới giải trí.

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