Hình ảnh của Viên Băng Nghiên tiếp tục 'bay màu', phải chăng là 'phong sát ngầm' sau bê bối trốn thuế?

Mới đây, dư luận xứ Trung bàn tán về sự trở lại showbiz của Viên Băng Nghiên sau bê bối trốn thuế.

Trang Sohu đưa tin, video tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của Viên Băng Nghiên được chia sẻ sau bê bối trốn thuế. Tuy nhiên, video này đã bị xóa khỏi tài khoản chính thức của Cục Phòng cháy chữa cháy Trung Quốc ngay sau đó. Động thái này của cơ quan chức năng cho thấy nữ diễn viên khó quay lại hoạt động nghệ thuật, thậm chí là sẽ bị "phong sát" trong tương lai.

Theo Sina, dù không nhận được án phạt cấm sóng triệt để công khai từ cơ quan chức năng, Viên Băng Nghiên vẫn bị hạn chế xuất hiện, "tẩy chay ngầm" trong ngành giải trí. Đây là biện pháp trừng phạt của cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc với nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức và vi phạm pháp luật.

Trước đó, vào tháng 7/2022, Cục thuế Trùng Khánh thông báo xử phạt công ty của Viên Băng Nghiên 146.000 USD. Song, nhiều người càng phẫn nộ hơn khi nữ diễn viên không trực tiếp xin lỗi, mà chỉ đưa ra thông báo thông qua văn phòng đại diện. Cô cũng bị phát hiện trốn tránh trách nhiệm bằng cách chuyển giao vị trí để trở thành người không liên quan tới công ty vi phạm.

Vụ việc khiến danh tiếng của Viên Băng Nghiên lao dốc không phanh và ảnh hưởng nặng nề. Làn sóng tẩy chay khiến cô mất nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu chỉ sau 2 giờ. Các đài truyền hình, đoàn phim thông báo ngừng phát sóng và cắt vai của nữ diễn viên. Nhiều tháng qua, Viên Băng Nghiên ở ẩn.

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, là nữ diễn viên truyền hình thế hệ mới được yêu thích tại Trung Quốc. Cô nổi tiếng với các phim như Phi đao hựu kiến phi đao, Hồi minh chi Dương Lăng truyện, Lão Cửu Môn, Tương dạ, Thính tuyết lâu, Lưu ly, Chúc khanh hảo.

Rộ tin Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên đang chiêu thương và dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay? Trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh thông tin chiêu thương của bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Theo đó phim được dự kiến phát sóng vào quý 4 trên MangoTV.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-cua-vien-bang-nghien-tiep-tuc-bay-mau-phai-chang-la-phong-sat-ngam-sau-be-boi-tron-thue-523052.html