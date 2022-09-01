Lý do 'Trầm Vụn Hương Phai' của Dương Tử bất ngờ bị đem ra so sánh với 'Lưu Ly Mỹ Nhân Sát' của Viên Băng Nghiên

Thời gian gần đây, "Trầm Vụn Hương Phai" do Dương Tử và Thành nghị đảm nhận vai chính đang là một trong những bộ phim truyền hình cổ trang "làm mưa làm gió" màn ảnh Hoa ngữ.

"Trầm Vụn Hương Phai" chính là một trong những bộ phim truyền hình cổ trang đang làm mưa làm gió màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian gần đây. Với sự kết hợp của hai gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí là Dương Tử và Thành Nghị, bộ phim đã thành công thu hút sự chú ý của khán giả trong thời gian đầu.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước bài viết nhằm so sánh hai bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và Trầm Vụn Hương Phai, cho rằng nhiệt độ của 2 bộ phim này không cân xứng.

Trước hết, người này cho rằng Lưu Ly Mỹ Nhân Sát mặc dù chỉ là bộ phim tiên hiệp cấp S nhưng độ thảo luận có thể vượt xa Trầm Vụn Hương Phai. Thành Nghị, Viên Băng Nghiên sau thành công của phim cũng đã trở thành tiểu sinh tiểu hoa đại bạo, Lưu Học Nghĩa nam hai phản diện cũng bùng nổ.

Trầm Vụn Hương Phai mặc dù được giới thiệu là dự án cấp S (phim trọng điểm), có nữ đỉnh lưu Dương Tử và đại bạo tiểu sinh Thành Nghị. Tuy nhiên, phim lên sóng liền náo nhiệt một phen bởi nội dung phim bị cho là nồi thập cẩm từ Hương Mật Tựa Khói Sương và Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Phim lên sóng nhưng nam chính Thành Nghị không có dấu hiệu phi thăng, Dương Tử tiếp tục dậm chân tại chỗ, nhân khí số liệu không thể tiến thêm. Những diễn viên khác phối diễn cũng không bùng nổ.

Hiện tại, chủ đề trên tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả, đa phần khán giả cho rằng Trầm Vụn Hương Phai đang thể hiện rõ sự sa sút của mình trong giai đoạn cuối.

Chi tiết ‘ngược cạn nước mắt’ đưa Thương Lan Quyết ‘vượt mặt’ Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử đứng đầu bảng xếp hạng Một bảng xếp hạng uy tín của Trung Quốc vừa công bố danh sách các bộ phim chiếu mạng hot nhất trong ngày. Cụ thể, drama cổ trang ăn khách Thương Lan Quyết đã xuất sắc chiếm trọn ngôi vị quán quân.

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