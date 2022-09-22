Hậu bê bối trốn thuế, Viên Băng Nghiên 'vượt ải thành công' sắp sửa tái xuất màn ảnh Cbiz khiến dân tình tức tối

Sao quốc tế 22/09/2022 16:38

Xuất hiện tin đồn Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng đã qua kiểm duyệt và chuẩn bị lên sóng hậu bê bối trốn thuế của Viên Băng Nghiên.

Sau lùm xùm trốn thuế, Viên Băng Nghiên hiện đang là nữ diễn viên nhận được sự quan tâm của cả giới truyền thông và công chúng. Thời gian qua, dân tình được phen nháo nhào khi hay tin công ty của Viên Băng Nghiên có hành vi trốn thuế với số tiền gần 1 triệu NDT (khoảng hơn 3 tỷ đồng). 

Hậu bê bối trốn thuế, Viên Băng Nghiên 'vượt ải thành công' sắp sửa tái xuất màn ảnh Cbiz khiến dân tình tức tối - Ảnh 1
Bài đăng của Blogger nổi tiếng - Ảnh: Internet 

Trái ngược với dự đoán của nhiều người rằng sẽ bị phong sát nhưng có thể thấy nữ diễn viên vẫn đang an toàn và sắp sửa được quay trở lại đóng phim. 

Tham gia đóng chính hai bộ phim được mong chờ bậc nhất hiện nay là Khuynh Thành Diệc Thanh HoanMùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng, Viên Băng Nghiên khiến khán giả lo lắng vì có thể sẽ khiến những bộ phim trên bị đắp chiếu vô thời hạn. 

Hậu bê bối trốn thuế, Viên Băng Nghiên 'vượt ải thành công' sắp sửa tái xuất màn ảnh Cbiz khiến dân tình tức tối - Ảnh 2
Viên Băng Nghiên đang nhận phải nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, vào ngày 21/9, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao sau khi blogger cho biết Viên Băng Nghiên đã "vượt cạn" thành công và Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do nữ diễn viên đóng chính sẽ được lên sóng vào ngày 29/9 sắp tới. Dẫu cho bài đăng này chưa được xác thực nhưng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía fan hâm mộ. 

Ngay sau khi tin đồn này được lan truyền, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra. Bên cạnh những bình luận thể hiện sự mong ngóng bộ phim thì cũng có không ít những khán giả lên tiếng mỉa mai Viên Băng Nghiên và cho rằng cô được thế lực chống lưng nên mới không bị phong sát mà còn tiếp tục ra phim mới. 

Hiện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính vẫn đang trong thời gian chờ được kiểm duyệt và chưa ấn định lịch chiếu. 

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