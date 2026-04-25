Trương Lăng Hách tiết lộ cảm nhận khi được để mặt mộc lên phim

“Điều đặc biệt nhất của bộ phim tài liệu này đối với tôi là mọi người có thể thấy một hình ảnh hoàn toàn khác với tôi trên màn ảnh thường ngày.

Tại sự kiện họp báo, Trương Lăng Hách chia sẻ về việc được quay lại chuyên ngành “điện - điện khí” thời đại học, trở thành “kỹ sư Trương”. Anh cảm thấy rất tự do khi được làm “Trương Gia Vĩ” (tên thật).

Tôi được là chính mình, một tôi chân thực nhất, với gương mặt mộc chân thực nhất, những hành động chân thực nhất và trạng thái làm việc chân thực nhất”, nam diễn viên tâm sự.

Cũng trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Trương Lăng Hách trải lòng về thời mới vào nghề.

Anh kể, cảm nhận sâu sắc nhất khi mới bước chân vào giới giải trí không phải là hào quang dưới ánh đèn sân khấu, mà là những hiểu lầm và diễn giải sai lệch ở khắp mọi nơi.

Nam diễn viên nhớ lại, khi còn thiếu kinh nghiệm, cách nói năng chưa được trau chuốt và tinh tế, thì lời nói và hành động của anh thường bị diễn giải quá mức.

Việc lên tiếng cho vai diễn hay thể hiện sự trân trọng với tác phẩm lại bị một số người hiểu thành “giải thích quá nhiều” hoặc “làm màu”; những tương tác nhằm chiều fan thì bị gán thành “chiêu trò PR”; thậm chí có người còn cắt ghép phát ngôn của anh, tạo thành “tin xấu” lan truyền trên mạng.

Trước những điều đó, anh dần nhận ra: đã là người của công chúng, đứng dưới ánh đèn sân khấu thì tất yếu phải chấp nhận tranh cãi và sự soi xét.

Nam diễn viên cho rằng, thay vì tốn năng lượng vào những đánh giá bên ngoài, chi bằng tập trung phát triển bản thân. Anh nhiều lần nhấn mạnh một niềm tin giản dị: “Chỉ cần gốc rễ ngay thẳng, thì không cần phải sợ điều gì khác”.

Với tư cách là người của công chúng, Trương Lăng Hách cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình. Anh cho biết ngoài việc diễn tốt, điều quan trọng hơn là truyền tải giá trị tích cực đến khán giả.

“Gánh vác trách nhiệm xã hội không phải là lời nói suông, mà phải thể hiện trong từng lựa chọn, từng cách mình lên tiếng”, nam diễn viên chia sẻ.

Thời gian qua, Trương Lăng Hách trở thành tâm điểm tranh cãi vì vai tướng quân Tạ Chinh do anh đảm nhận trong bộ phim Hoa ngữ “Trục ngọc”. Hình tượng võ tướng của Trương Lăng Hách bị chế giễu do quá chỉn chu, sạch sẽ, thiếu khí chất và sự thô ráp nơi chiến trường.

Thậm chí, nam diễn viên bị mỉa mai là “tướng quân kem nền” và bị cho là kém xa hình ảnh tướng quân Hạng Vũ của Hà Nhuận Đông 14 năm trước.