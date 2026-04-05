Tranh cãi về 'tướng quân kem nền' của Trương Lăng Hách khiến Cục Phát thanh Trung Quốc họp khẩn

Sao quốc tế 05/04/2026 10:15

Tranh cãi tạo hình tướng quân của Trương Lăng Hách khiến các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc phải họp gấp để chấn chỉnh.

Tân Hoa Xã đã đăng tải thông báo mới của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc yêu cầu dẹp bỏ tư tưởng tôn sùng ngoại hình, thẩm mỹ méo mó khi sản xuất phim. Các cơ quan quản lý nghệ thuật đưa ra yêu cầu đoàn phim phải tập trung vào kịch bản và chất lượng của tác phẩm, hơn là lưu lượng của diễn viên.

Cụ thể, ngày 2/4, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã phải tổ chức một buổi tọa đàm về thẩm mỹ lành mạnh trong phim truyền hình. Trong đó, đại diện của các nền tảng nghe nhìn xứ Trung như iQIYI, Mango TV, Tencent Video, Youku cùng các đơn vị sản xuất như Chính Ngọ Dương Quang, Ninh Manh Ảnh Thị, Hoa Sách Ảnh Thị, Trường Tín Truyền Thông đều phải có mặt để tham dự hội nghị.

 

Tại buổi tọa đàm, các cấp quản lý đã đưa ra vấn nạn sáng tác tiêu cực, theo đuổi xu hướng làm phim "nhan sắc là trên hết", dẫn đến tình trạng diễn viên trang điểm quá mức, trang phục đạo cụ không khớp với tính cách nhân vật và bối cảnh câu chuyện. Vì vậy, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia yêu cầu chấm dứt tình trạng "coi trọng nhan sắc quá mức" và "phụ thuộc vào lưu lượng", cần làm cho nhân vật có da có thịt có linh hồn, kịch bản phải là điều được ưu tiên hàng đầu. Hội nghị cũng nhấn mạnh cần thiết lập quan điểm thẩm mỹ lành mạnh, đem lại sự tự tin vào các sản phẩm mang hơi thở văn hóa Trung Quốc.

Cuộc họp khẩn của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc xuất phát từ việc tạo hình tướng quân của Trương Lăng Hách trong phim Trục ngọc bị đem ra chế giễu.

Nhân vật Tạ Chinh do anh thể hiện bị đánh giá quá sạch sẽ, chỉn chu, tóc gọn gàng trang phục chỉnh tề quá mức. Trương Lăng Hách cũng ít có cảnh chiến đấu ấn tượng, với vóc dáng cao gầy giống thư sinh, anh bị chê là "tướng quân kem nền", "đánh phấn trước đánh giặc sau", "không sợ vỡ trận chỉ sợ vỡ kem nền".

Nhân vật tướng quân của Trương Lăng Hách bị cho là đã bôi nhọ hình ảnh người lính. Nhiều cơ quan ngôn luận của Trung Quốc, cơ quan quân sự cũng đã lên tiếng chỉ trích thẩm mỹ méo mó, đẹp là trên hết của Trương Lăng Hách và đoàn phim. Không chỉ bị lên án tại quê nhà Trung Quốc, hình ảnh "tướng quân kem nền" còn bị truyền thông nước ngoài đưa tin như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc... Có thể nói, sự việc khiến khán giả quốc tế có cái nhìn xấu với nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo Sina, Trương Lăng Hách không trực tiếp bị nhắc tên phê bình, nhưng do nam diễn viên không thể hiện tốt vai diễn tướng quân, khả năng chuyên môn của Trương Lăng Hách vẫn bị chê trách. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng nhận phim trong tương lai của nam diễn viên, đặc biệt là các dự án phim chính kịch, có sự đầu tư lớn, được các ban ngành chỉ đạo sản xuất.

 

Theo Sina, Trương Lăng Hách không trực tiếp bị nhắc tên phê bình, nhưng do nam diễn viên không thể hiện tốt vai diễn tướng quân, khả năng chuyên môn của Trương Lăng Hách vẫn bị chê trách. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng nhận phim trong tương lai của nam diễn viên, đặc biệt là các dự án phim chính kịch, có sự đầu tư lớn, được các ban ngành chỉ đạo sản xuất.

Lý do Hà Nhuận Đông tăng 2 triệu lượt theo dõi vì Trương Lăng Hách

Vào tháng 3/2026, Hà Nhuận Đông (50 tuổi) bất ngờ "gây sốt" trở lại nhờ vai Hạng Vũ trong bộ phim "Hán Sở truyền kỳ" phát sóng cách đây 14 năm.

Lý do Hà Nhuận Đông tăng 2 triệu lượt theo dõi vì Trương Lăng Hách

Nghiêm Khoan tiết lộ về độ nổi tiếng của Trương Lăng Hách ở 'Trục ngọc'

Trương Lăng Hách gây tranh cãi khi nhắc đến Leonardo DiCaprio và đàn ông Đông Nam Á

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Trương Lăng Hách chia sẻ thẳng thắn về lý do bước chân vào giới giải trí và trở thành diễn viên

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Vương Hạc Đệ 'gây bão' với tạo hình cổ trang thư sinh trong Tướng Môn Độc Hậu

Hiếm hoi tiết lộ đời tư của Trương Bá Chi