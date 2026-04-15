Đáng chú ý, trong phần chia sẻ về hành trình của Trục ngọc, nam chính Trương Lăng Hách cho rằng bộ phim đã mang lại hy vọng cho thị trường phim truyền hình, trong khi Điền Hi Vi nói: "Chúng tôi muốn thế giới nhìn thấy những điều thuộc về Trung Quốc".

Mới đây, ê-kíp phim Trục ngọc đã tổ chức buổi lễ chúc mừng thành công của dự án tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Đạo diễn Tăng Khánh Kiệt, hai diễn viên chính gồm Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi cùng nhiều ngôi sao khác góp mặt tại buổi tiệc. Đây là lần hiếm hoi Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi hội ngộ kể từ sau tin đồn "cạch mặt nhau" nổ ra vào cuối năm 2025.

Trương Lăng Hách cho biết để có được những thành quả như hiện tại, anh và ê-kíp Trục ngọc đã trải qua những ngày khó khăn. Ngoài ra, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình phải đối diện với nhiều thách thức hai năm qua.

"Bộ phim này rất hiếm có. Thành công của Trục ngọc không chỉ mang lại sự tự tin cho tôi mà còn tạo nên niềm tin với tất cả nhà đầu tư, nền tảng, khán giả. Tôi nghĩ thị trường phim truyền hình vẫn còn nhiều tiềm năng, tạo ra làn sóng mới, thu hút khán giả trở lại màn ảnh nhỏ", nam diễn viên chia sẻ.

“Trục ngọc” là một bộ phim rất đặc biệt. Tôi mong sau này có thể mang đến cho mọi người nhiều tác phẩm hơn, để khán giả chú ý hơn đến phim dài tập, chú ý đến tôi và thấy rằng thị trường này vẫn tràn đầy hy vọng".

Trương Lăng Hách cũng cho rằng, bộ phim có được thành tích tốt như hiện tại là nhờ sự đóng góp của tất cả mọi người trong ê-kíp. Anh gửi lời cảm ơn đội ngũ sản xuất và những khán giả đã cho “Trục ngọc” một cơ hội.

Cuối cùng, Trương Lăng Hách xin phép dùng một vài phút để quảng bá 2 tác phẩm sắp lên sóng của mình là “Giây phút ấy vượt giới hạn” và "Quy loan".

Tuy nhiên, những chia sẻ của Trương Lăng Hách gây phản ứng trái chiều. Bởi bộ phim "Trục ngọc" ngay khi lên sóng vào tháng 3 đã vướng nhiều tranh cãi, như nghi vấn làm giả số liệu thành tích, tranh luận về cốt truyện, đặc biệt là tạo hình tướng quân của Trương Lăng Hách nhận không ít chỉ trích.

Khán giả cho rằng, dù thành tích lượt xem của "Trục ngọc" ấn tượng, nhưng phim chủ yếu được nhắc đến bởi tranh cãi, không có những cảnh biểu tượng, câu thoại lên xu hướng hoặc nhạc phim gây bùng nổ như các tác phẩm gây sốt trước đây.

Vì vậy, việc Trương Lăng Hách nói "Trục ngọc" tạo nên hy vọng và làn sóng mới, giúp khán giả quay trở lại thị trường phim truyền hình dài tập, bị nhiều người phản đối.