Bị vợ gã bồ 50 tuổi đánh ghen tại khách sạn, cô nhân tình bé nhỏ vội bỏ chạy quên cả dép và cái kết đẹp như mơ

Ngoại tình 22/05/2026 22:42

Sau một hồi lái xe trong vô định, em bảo tôi thả em xuống một con đường vắng để em tự đi bộ về. Trông em lúc đó thật bé nhỏ, đôi chân trần trắng ngần gầy gò dưới lớp váy mỏng cứ chốc chốc lại bị gió thổi nhẹ tốc lên.

Tôi lái xe ôm tại một phố đèn đỏ trong trung tâm thành phố, nơi đặc mùi rượu bia và thuốc lá. Những chiếc váy hở hang, những lời mời gọi lả lơi, những cuộc vui sớm nở tối tàn đã một phần trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống của tôi.

Chỗ này đắt khách lắm, tôi có thể kiếm được vài trăm nghìn mỗi ngày, một tháng tôi có thể trang trải đủ số tiền sinh hoạt và học phí đại học, lại đỡ bớt phần nào gánh nặng cho ba mẹ. Và một phần... là vì em.  

 

Em tên Mai. Một người con gái mang nét đẹp dịu dàng, mái tóc đen dài, đôi mắt trong trẻo buồn buồn điểm trên vẻ đẹp mong manh ấy. Mỗi sáng tôi đều đợi để chở em về. Tôi gặp Mai trong tình cảnh éo le lắm! Lúc ấy, em đang ngủ với một gã đàn ông trên 50 tuổi thì bị vợ gã xông vào bắt gian. Sau một hồi cấu xé nhau thì em chỉ kịp chạy thật nhanh chả vội cả mang giày. Em nhảy phắt lên yên xe tôi rồi hối tôi lái xe chạy mất hút. Sau một đoạn đường dài chở em đã khá an toàn, tôi hỏi rằng em muốn đi đâu, em cứ nhìn vào những ánh đèn đường xa xăm, em bảo em cũng không biết nữa.

Sau một hồi lái xe trong vô định, em bảo tôi thả em xuống một con đường vắng để em tự đi bộ về. Trông em lúc đó thật bé nhỏ, đôi chân trần trắng ngần gầy gò dưới lớp váy mỏng cứ chốc chốc lại bị gió thổi nhẹ tốc lên. Tôi thấy thế liền cho em mượn đôi dép tổ ông tôi đang mang, bảo với em cũng chẳng đáng gì, chỉ cần làm khách hàng hằng ngày của tôi là được. Đôi mắt em tít lại, em cười với tôi một nụ cười nhẹ tựa làn mây.

 

Bị vợ gã bồ 50 tuổi đánh ghen tại khách sạn, cô nhân tình bé nhỏ vội bỏ chạy quên cả dép và cái kết đẹp như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết trong mình hiện lên loại cảm xúc gì, chỉ là hằng ngày, tôi luôn mong đợi bóng dáng gầy gò nhỏ bé ấy. Đau lòng khi nhìn thấy em với một gã nào đó mà chẳng làm được gì. Tôi từng hỏi em sao lại chọn nghề này, có vẻ em cũng chẳng muốn nhắc tới. Sau một hồi im lặng, em kể tôi nghe về năm 16 tuổi, em yêu một gã đàn ông 30, gã ta sau một đêm khiến em dâng cả thể xác thì lừa bán em vào động mại dâm. Ba mẹ em đều mất cả nên cũng chẳng còn nơi để gọi là gia đình. Em cứ thế trôi dạt trong cái thành phố triệu người, lầm lũi đi về sau mỗi cuộc vui. Thế giới của em quanh quẩn trong những bộ váy ngắn, son phấn, nước hoa, giày cao gót.

Tôi hỏi em rằng em có ước mơ chứ? Em bảo tôi ước mơ của em đơn giản là có người yêu em thật lòng. Vì sau bao năm với những cuộc tình vội, em vẫn không tìm được người thật sự yêu em. Em chẳng mong mình sẽ có một tương lai thật đẹp, vì bản thân – em  đã đánh mất lâu rồi. Nói rồi nước mắt em nhẹ lăn dài trên gò má. Thúy Kiều cũng cần phải có tình yêu mà!

Tôi ôm em, khẽ vuốt mái tóc đen dài. Cảm giác trong tôi lạ lắm, đó không phải là thương hại, mà đó là thương em. Tôi muốn mang lại cho người con gái này một gia đình thực sự. Tôi muốn bù đắp phần đời đã mất, tuổi xuân đã lỡ làng của em. Chờ tôi nhé, một gần nhất, tôi sẽ nói với cả thế giới này rằng tôi yêu em. Chờ tôi nhé, một ngày gần nhất, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại đủ làm anh sốc nặng

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại đủ làm anh sốc nặng

Hôm ấy, hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì chồng tôi nói có cuộc họp gấp. Dù ở nhà nội trợ nhưng tôi vẫn thừa hiểu, rằng chẳng có cuộc họp nào lại bắt đầu lúc 10 giờ đêm. Chưa kể lúc đó, thái độ của chồng tôi cũng khác hẳn mọi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi đã phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi đã phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Ngoại tình 50 phút trước
Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Ngoại tình 54 phút trước
Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ sau chia tay không phải là nhan sắc, mà là sự kiêu hãnh lạnh lùng

Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ sau chia tay không phải là nhan sắc, mà là sự kiêu hãnh lạnh lùng

Tâm sự tình yêu 57 phút trước
Bị em dâu mỉa mai không biết đẻ, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy.

Bị em dâu mỉa mai không biết đẻ, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy.

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Phát điên vì nghi chồng ngoại tình, vợ bật khóc ngỡ ngàng khi nhận sấp giấy này trong ngày sinh nhật

Phát điên vì nghi chồng ngoại tình, vợ bật khóc ngỡ ngàng khi nhận sấp giấy này trong ngày sinh nhật

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Trót tình một đêm với 'giai 6 múi' quen qua mạng, tôi 'đứng hình' khi chạm trán người trong mộng trong hoàn cảnh sốc

Trót tình một đêm với 'giai 6 múi' quen qua mạng, tôi 'đứng hình' khi chạm trán người trong mộng trong hoàn cảnh sốc

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Bị vợ gã bồ 50 tuổi đánh ghen tại khách sạn, cô nhân tình bé nhỏ vội bỏ chạy quên cả dép và cái kết đẹp như mơ

Bị vợ gã bồ 50 tuổi đánh ghen tại khách sạn, cô nhân tình bé nhỏ vội bỏ chạy quên cả dép và cái kết đẹp như mơ

Ngoại tình 1 giờ 16 phút trước
Nghe hàng xóm rỉ tai sự thật động trời, cô gái lẳng lặng quay xe trong ngày đầu ra mắt nhà bạn trai

Nghe hàng xóm rỉ tai sự thật động trời, cô gái lẳng lặng quay xe trong ngày đầu ra mắt nhà bạn trai

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Ngỡ có thể làm lại cuộc đời, chồng lên cơn đột quỵ và cái kết đầy nước mắt của người phụ nữ có tướng số xấu

Ngỡ có thể làm lại cuộc đời, chồng lên cơn đột quỵ và cái kết đầy nước mắt của người phụ nữ có tướng số xấu

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Bi hài dâu mới ham ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ dậy sớm được, thì về"

Bi hài dâu mới ham ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ dậy sớm được, thì về"

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi đã phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi đã phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại đủ làm anh sốc nặng

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại đủ làm anh sốc nặng

Biết chuyện mình 'tòm tem' bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nói: 'Em cứ tiếp tục đi

Biết chuyện mình 'tòm tem' bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nói: 'Em cứ tiếp tục đi

Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'đứng hình' khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'đứng hình' khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

Biết vợ ngoại tình với phi công trẻ, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh

Biết vợ ngoại tình với phi công trẻ, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh