Vương Ngọc Văn mất vai trong phim mới có Lưu Vũ Ninh, Tôn Hồng Lôi

Sao quốc tế 22/05/2026 13:00

Mới đây, bộ phim truyền hình Trung Quốc “Thiết chứng” (Bằng chứng thép) chính thức khai máy và công bố dàn diễn viên.

Lưu Vũ Ninh và Tôn Hồng Lôi được xác nhận là 2 diễn viên chính ký tên đầu tiên của dự án “Thiết chứng” (Bằng chứng thép). Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là Vương Ngọc Văn vốn từng xuất hiện trong danh sách diễn viên trước đó lại đột ngột “biến mất”, và người thay thế cô là Trương Nghệ Phàm - được giới thiệu là nữ chính số 1.

Sự thay đổi này lập tức làm bùng nổ tranh luận trên mạng, chủ đề “Vương Ngọc Văn mất vai” leo thẳng top tìm kiếm nóng của Weibo.

Phòng làm việc của Vương Ngọc Văn lập tức đăng thông báo, cho biết do lịch quay thực tế sau khi đoàn phim điều chỉnh bị xung đột với lịch trình công việc đã ký trước đó của nữ diễn viên, nên sau khi trao đổi thân thiện với đoàn phim, cô tạm thời không tiếp tục tham gia dự án này.

Vương Ngọc Văn mất vai trong phim mới có Lưu Vũ Ninh, Tôn Hồng Lôi - Ảnh 1

Tuy nhiên, lời giải thích phía Vương Ngọc Văn không thể dập tắt hoàn toàn dư luận trái chiều về việc cô đánh mất vai diễn quan trọng. Trong khi, “Thiết chứng” là dự án phim hình sự - tội phạm trọng điểm, được sự chỉ đạo từ Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc, đồng thời được Quỹ hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa thuộc Ban Tuyên truyền Trung ương tài trợ.

Nhiều khán giả phát hiện, dù Vương Ngọc Văn và Trương Nghệ Phàm đều tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, nhưng chuyên ngành lại hoàn toàn khác nhau: Vương Ngọc Văn học nhạc kịch, còn Trương Nghệ Phàm là thủ khoa chuyên ngành ballet, có 11 năm đào tạo ballet bài bản.

Mà nhân vật Hàn Vĩnh Ngọc trong “Thiết chứng” lại cần rất nhiều cảnh ballet có độ khó cao. Trước đây, đạo diễn Ngũ Bách từng đánh giá Trương Nghệ Phàm là “diễn xuất linh hoạt, không sợ máy quay”, nên nhiều người cho rằng đây là một trong những nguyên nhân Vương Ngọc Văn bị thay vai.

Vương Ngọc Văn mất vai trong phim mới có Lưu Vũ Ninh, Tôn Hồng Lôi - Ảnh 2

Bên cạnh đó, địa vị của Vương Ngọc Văn trong giới giải trí cũng được bàn luận. Theo truyền thông, đây không phải lần đầu cô vuột mất dự án chất lượng.

Trước đó, vai nữ chính của bộ phim “Chiến tranh và con người” ban đầu nhắm tới Vương Ngọc Văn, nhưng cuối cùng đổi sang Giang Sơ Ảnh.Liên tiếp mất vai nữ chính ở các dự án phim lớn, thời gian dài không có phim mới để quay, độ hot từ show giải trí cũng không thể chuyển hóa thành tài nguyên phim ảnh - con đường diễn xuất từng đi lên ổn định của mỹ nhân sinh năm 1997 hiện rơi vào tình trạng đình trệ.

Từ tháng 3/2025 tới nay, Vương Ngọc Văn đã suốt 15 tháng không vào đoàn phim quay mới, nên thực tế không hề tồn tại chuyện lịch trình kín mít hay xung đột công việc như phòng làm việc giải thích.

Lưu Vũ Ninh lên tiếng cầu xin người hâm mộ không làm phiền đoàn phim

Lưu Vũ Ninh lên tiếng cầu xin người hâm mộ không làm phiền đoàn phim

Mới đây, bộ phim mới “Thiết chứng” có Lưu Vũ Ninh tham gia đóng chính đã khai máy. Tuy nhiên, trước khi công việc quay phim đi vào ổn định, Lưu Vũ Ninh đã có động thái bất ngờ đối với người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Vũ Ninh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Vũ Ninh lên tiếng cầu xin người hâm mộ không làm phiền đoàn phim

Lưu Vũ Ninh lên tiếng cầu xin người hâm mộ không làm phiền đoàn phim

Nghi vấn Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh phim giả tình thật sau Khom Lưng

Nghi vấn Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh phim giả tình thật sau Khom Lưng

Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

Lưu Vũ Ninh tiết lộ mong muốn đóng vai trùm xã hội đen

Lưu Vũ Ninh tiết lộ mong muốn đóng vai trùm xã hội đen

Lưu Vũ Ninh lên tiếng về ngoại hình khác biệt trong phim “Bụi hoa hồng”

Lưu Vũ Ninh lên tiếng về ngoại hình khác biệt trong phim “Bụi hoa hồng”

Từ vai trò hotboy livestream ca hát trên mạng xã hội, Lưu Vũ Ninh đạt được thành tựu khiến bao người mơ ước

Từ vai trò hotboy livestream ca hát trên mạng xã hội, Lưu Vũ Ninh đạt được thành tựu khiến bao người mơ ước

TIN MỚI NHẤT

Sốc nặng trước cảnh tượng người phụ nữ dùng tay không bắt sống 5 con rắn ẩn nấp trong phòng tắm

Sốc nặng trước cảnh tượng người phụ nữ dùng tay không bắt sống 5 con rắn ẩn nấp trong phòng tắm

Video 51 phút trước
Thích thú trước khoảnh khắc người đàn ông câu được con cá trê nặng 34,6 kg trên sông

Thích thú trước khoảnh khắc người đàn ông câu được con cá trê nặng 34,6 kg trên sông

Video 1 giờ 6 phút trước
Phát hiện cháu gái 4 tuổi bị 2 đối tượng lạ mặt bắt cóc, ông bà chống trả quyết liệt

Phát hiện cháu gái 4 tuổi bị 2 đối tượng lạ mặt bắt cóc, ông bà chống trả quyết liệt

Video 1 giờ 21 phút trước
Chủ quán cà phê sốc nặng khi phát hiện con trăn ẩn náu bên trong máy điều hòa

Chủ quán cà phê sốc nặng khi phát hiện con trăn ẩn náu bên trong máy điều hòa

Video 1 giờ 36 phút trước
Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, tiền của vây quanh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, tiền của vây quanh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tiêu Chiến trở thành Ảnh đế của giải thưởng Kim Hải Yến 2026

Tiêu Chiến trở thành Ảnh đế của giải thưởng Kim Hải Yến 2026

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đang câu cá bơn trên biển, một ngư dân bất ngờ câu được con bạch tuộc khổng lồ khiến nhiều người kinh ngạc

Đang câu cá bơn trên biển, một ngư dân bất ngờ câu được con bạch tuộc khổng lồ khiến nhiều người kinh ngạc

Video 2 giờ 6 phút trước
Ở tuổi 75, Lưu Hiểu Khánh một lần nữa hóa thân thành Võ Tắc Thiên trong phim ngắn

Ở tuổi 75, Lưu Hiểu Khánh một lần nữa hóa thân thành Võ Tắc Thiên trong phim ngắn

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng

Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến trở thành Ảnh đế của giải thưởng Kim Hải Yến 2026

Tiêu Chiến trở thành Ảnh đế của giải thưởng Kim Hải Yến 2026

Ở tuổi 75, Lưu Hiểu Khánh một lần nữa hóa thân thành Võ Tắc Thiên trong phim ngắn

Ở tuổi 75, Lưu Hiểu Khánh một lần nữa hóa thân thành Võ Tắc Thiên trong phim ngắn

Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng

Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng

Dương Tử có 2 bộ phim mới lên sóng trên CCTV với vai chính nhưng đều thất bại về rating

Dương Tử có 2 bộ phim mới lên sóng trên CCTV với vai chính nhưng đều thất bại về rating

'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59