Vương Ngọc Văn mất vai trong phim mới có Lưu Vũ Ninh, Tôn Hồng Lôi

Lưu Vũ Ninh và Tôn Hồng Lôi được xác nhận là 2 diễn viên chính ký tên đầu tiên của dự án “Thiết chứng” (Bằng chứng thép). Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là Vương Ngọc Văn vốn từng xuất hiện trong danh sách diễn viên trước đó lại đột ngột “biến mất”, và người thay thế cô là Trương Nghệ Phàm - được giới thiệu là nữ chính số 1.

Phòng làm việc của Vương Ngọc Văn lập tức đăng thông báo, cho biết do lịch quay thực tế sau khi đoàn phim điều chỉnh bị xung đột với lịch trình công việc đã ký trước đó của nữ diễn viên, nên sau khi trao đổi thân thiện với đoàn phim, cô tạm thời không tiếp tục tham gia dự án này.

Tuy nhiên, lời giải thích phía Vương Ngọc Văn không thể dập tắt hoàn toàn dư luận trái chiều về việc cô đánh mất vai diễn quan trọng. Trong khi, “Thiết chứng” là dự án phim hình sự - tội phạm trọng điểm, được sự chỉ đạo từ Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc, đồng thời được Quỹ hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa thuộc Ban Tuyên truyền Trung ương tài trợ.

Nhiều khán giả phát hiện, dù Vương Ngọc Văn và Trương Nghệ Phàm đều tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, nhưng chuyên ngành lại hoàn toàn khác nhau: Vương Ngọc Văn học nhạc kịch, còn Trương Nghệ Phàm là thủ khoa chuyên ngành ballet, có 11 năm đào tạo ballet bài bản.

Mà nhân vật Hàn Vĩnh Ngọc trong “Thiết chứng” lại cần rất nhiều cảnh ballet có độ khó cao. Trước đây, đạo diễn Ngũ Bách từng đánh giá Trương Nghệ Phàm là “diễn xuất linh hoạt, không sợ máy quay”, nên nhiều người cho rằng đây là một trong những nguyên nhân Vương Ngọc Văn bị thay vai.

Bên cạnh đó, địa vị của Vương Ngọc Văn trong giới giải trí cũng được bàn luận. Theo truyền thông, đây không phải lần đầu cô vuột mất dự án chất lượng.

Trước đó, vai nữ chính của bộ phim “Chiến tranh và con người” ban đầu nhắm tới Vương Ngọc Văn, nhưng cuối cùng đổi sang Giang Sơ Ảnh.Liên tiếp mất vai nữ chính ở các dự án phim lớn, thời gian dài không có phim mới để quay, độ hot từ show giải trí cũng không thể chuyển hóa thành tài nguyên phim ảnh - con đường diễn xuất từng đi lên ổn định của mỹ nhân sinh năm 1997 hiện rơi vào tình trạng đình trệ.

Từ tháng 3/2025 tới nay, Vương Ngọc Văn đã suốt 15 tháng không vào đoàn phim quay mới, nên thực tế không hề tồn tại chuyện lịch trình kín mít hay xung đột công việc như phòng làm việc giải thích.