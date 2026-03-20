Lưu Vũ Ninh tiết lộ mong muốn đóng vai trùm xã hội đen

Thông tin lập tức gây bàn luận, bởi trong năm 2025, Lưu Vũ Ninh có nhiều tác phẩm thành công liên tiếp như “Khom lưng”, “Thư quyển nhất mộng”. Anh đang trở thành gương mặt hot, nên khán giả cho rằng việc Lưu Vũ Ninh có vai diễn phiên 1 trong tác phẩm tiếp theo là điều dễ đoán. Song, những ý kiến khác cũng lưu ý, so về địa vị, thâm niên trong nghề, nam diễn viên kỳ cựu Tôn Hồng Lôi vẫn là một “gương mặt lớn”.

Điều gây chú ý là Lưu Vũ Ninh có thể sẽ đứng vị trí thứ 2 (phiên 2) trong danh sách sắp xếp diễn viên, vào vai ông trùm xã hội đen. Còn tài tử Tôn Hồng Lôi được cho là giữ vị trí phiên 1, thủ vai chuyên gia hình sự, đối đầu Lưu Vũ Ninh.

Tôn Hồng Lôi là “thị đế đại mãn quán” của truyền hình Trung Quốc, từng chinh phục các giải thưởng phim ảnh hàng đầu đất nước tỉ dân như Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan, Phi Thiên… Vì vậy, việc Lưu Vũ Ninh đứng vị trí thứ 2 trong dàn diễn viên được xem là hợp lý.

Kể từ khi đóng máy “Thư quyển nhất mộng”, Lưu Vũ Ninh đã gần 1 năm rưỡi chưa vào đoàn phim. Bộ phim đô thị “Bụi hoa hồng” vừa phát sóng gần đây thực chất được anh quay từ vài năm trước.

Trong thời gian tạm ngừng đóng phim, Lưu Vũ Ninh trở lại vai trò ca sĩ, tổ chức chuyến lưu diễn, hoặc tham gia các show tạp kỹ để duy trì độ phủ sóng.

Theo tiết lộ, dù có nhiều dự án như “Giang sơn đại đồng” mời anh đóng chính, anh đều phủ nhận.

Trong một buổi livestream, Lưu Vũ Ninh từng thẳng thắn cho biết, việc chưa nhận phim là vì đang tìm kiếm kịch bản chất lượng, “thà thiếu còn hơn kém”, nhấn mạnh tiêu chí chọn phim là kịch bản và nhân vật, chứ không phải chỉ nhận vai nam chính phiên 1 như tin đồn.

Về lý do Lưu Vũ Ninh nhận dự án “Bằng chứng thép”, giới trong ngành cho rằng, anh không muốn chỉ quanh quẩn ở dòng phim cổ trang ngôn tình. Việc có kịch bản hiện đại mang tính hiện thực hiếm hoi, cùng cơ hội học hỏi bên cạnh một diễn viên kỳ cựu như Tôn Hồng Lôi được cho là hai lý do chính khiến anh nhận vai.

Lưu Vũ Ninh và Tôn Hồng Lôi quen biết nhau qua show thực tế “Địa cầu siêu tươi mới”. Lưu Vũ Ninh từng hỏi đùa tiền bối khi chơi game rằng có thể “dẫn mình vào đoàn phim không?”, và Tôn Hồng Lôi khi đó đã vui vẻ đồng ý.

Đến nay, Tôn Hồng Lôi có thể đã giữ lời hứa, với việc hai người dự kiến tham gia bộ phim “Bằng chứng thép”.

Theo truyền thông, việc Lưu Vũ Ninh xếp sau Tôn Hồng Lôi về thứ hạng diễn viên là điều dễ đoán. Điều quan trọng hơn là Lưu Vũ Ninh sẽ góp mặt trong dòng phim chính kịch chủ lưu, cho thấy vị thế sự nghiệp của anh đang dần thăng tiến ổn định.

Ngoài ra, có thông tin đội ngũ sản xuất của “Bằng chứng thép” vô cùng mạnh. Đạo diễn là Ngũ Bách, người chỉ đạo các tác phẩm ăn khách “Tảo hắc phong bạo”, “Tảo độc phong bạo”. Biên kịch Trần Dục Tân, tác giả của “Hành động phá băng” và “Tảo độc phong bạo”, sẽ chấp bút cho “Bằng chứng thép”.

Đội ngũ sản xuất này được coi là “bảo chứng” cho chất lượng phim, khiến Lưu Vũ Ninh nhận lời tham gia dự án.

Hiện Lưu Vũ Ninh chưa lên tiếng xác nhận việc gia nhập đoàn phim "Bằng chứng thép", nhưng người hâm mộ đang rất mong đợi bộ phim tiếp theo của anh.