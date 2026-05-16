Mách chị em mẹo hâm cơm nguội 'bất bại': Cơm để tủ lạnh lâu ngày vẫn trắng trong, dẻo thơm từng hạt

Mẹo vặt trong bếp 16/05/2026 16:30

Tận dụng cơm nguội từ bữa trước để tránh lãng phí là thói quen của hầu hết các gia đình Việt. Thế nhưng, ranh giới giữa một bát cơm 'hâm lại' khô cứng với một bát cơm nóng hổi, dẻo thơm như mới nấu thực ra chỉ nằm ở một bí quyết nhỏ. Bạn đã biết chưa?

Sau bữa ăn, khi còn thừa một ít cơm, mọi người thường cất vào tủ lạnh để bữa sau hâm nóng lại dùng tiếp. Ngoài ra, nhiều người hiện nay có thói quen nấu cơm một lần rồi chia vào các hộp nhỏ, bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh để dùng dần. Khi ăn, chỉ cần lấy cơm ra hâm nóng là được.

Theo cảm nhận của một số người, cơm nguội hâm nóng thường không có hương vị thơm ngon như cơm mới nấu. Tuy nhiên, đó là do cách bảo quản và cách hâm nóng cơm chưa đúng. Trên thực tế, cơm nguội được hâm nóng vẫn có thể thơm ngon như vừa nấu nếu bạn biết những mẹo nhỏ dưới đây. 

Mẹo bảo quản cơm nguội

Khi xới cơm, bạn cần sử dụng muôi sạch, thìa sạch, không để các món ăn khác dính vào cơm. Phần cơm thừa sẽ được cho vào hộp đậy nắp kín. Nếu nấu nhiều cơm để dùng dần, bạn có thể chia cơm thành các phần đủ dùng cho một bữa và cho vào hộp, đậy nắp lại. Để cơm trong ngăn mát tủ lạnh nếu hôm sau sẽ dùng đến luôn. Khi cần bảo quản trong thời gian dài hơn, bạn nên để cơm trong ngăn đá của tủ lạnh.

Cách hâm lại cơm nguội bằng nồi cơm điện

Cách 1: Bạn cho một ít nước vào lòng nồi cơm điện, cho cơm nguội vào bát và đặt lên vỉ hấp. Đậy nắp lại và cắm điện nấu cơm như bình thường. Đến khi nồi cơm nhảy nút thì cơm nguội của bạn cũng đã được hâm nóng xong.

Cách 2: Cho một ít nước vào lòng nồi cơm điện, sau đó cho cơm nguội vào hoặc cho cơm vào trước rồi cho một ít nước lên cơm và dàn cơm đều mặt nồi. Cắm cơm, bật nút nấu như bình thường. Đến khi nồi cơm chuyển sang nút ủ thì bạn đợi khoảng 5 phút sau là có thể ăn cơm nóng sốt, mềm dẻo như vừa mới nấu rồi.

Cách hâm cơm nguội bằng bếp ga, bếp từ

Cho cơm vào nồi rồi dàn đều. Cho nước vào phun đều mặt cơm, ước chừng ướt đều số cơm và còn lắng một chút nước ở đáy nồi là được. Bật bếp và đun cho tới khi thấy nghe thấy tiếng nổ lẹt đẹt và hơi bốc lên thì vặn nhỏ lửa và đun trong 5 – 10 phút là cơm nóng ngon, mềm dẻo, không bị khô.

Cách hâm cơm nguội bằng lò vi sóng

Đây là cách hấp cơm nguội nhanh chóng, tiện lợi và được nhiều người áp dụng. Bạn cho cơm nguội vào bát thủy tinh hoặc vật dụng có thể quay được trong lò vi sóng. Tiếp đến, bạn dùng màng bọc thực phẩm rồi bọc kín lại. Sau đó, cho vào lò vi sóng, chỉnh nhiệt độ trung bình và quay trong 3 – 5 phút là bạn đã có một tô cơm nóng sốt, thơm ngon rồi.

Hâm lại cơm nguội bằng cách thủy

Bạn có thể hấp cơm nguội trong xửng hay khay hấp như khi nấu xôi. Cách làm như sau: Đổ nước vào nồi, đặt xửng hấp lên, tiếp đến cho cơm nguội vào đó, dàn đều cơm để hấp trong vòng 10 phút là cơm nguội đã nóng dẻo như cơm mới nấu rồi. Cách này bạn có thể sử dụng cho bếp ga hoặc bếp điện rất tiện lợi.

Lưu ý khi hâm nóng cơm nguội

Để hâm nóng lại cơm nguội, bạn cũng cần chú ý một số điều sau:

- Nếu hấp cơm nguội cùng với cơm nóng thì nên hấp tại một góc nồi, tuyệt đối không nên đảo đều phần cơm hấp với cơm mới. Khi cơm chín đều mới nên xới đều 2 loại cơm cùng nhau.

- Nếu hấp riêng cơm nguội trong nồi cơm điện cần cho một chút nước vào và bật nút nấu. Đợi vài phút, cơm sẽ nóng trở lại như mới nấu.

- Nếu hấp/hâm nóng cơm nguội bằng lò vi sóng, nên cho cơm nguội vào bát thủy tinh, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại (không để màng bọc tiếp xúc trực tiếp với cơm) rồi mới cho vào lò vi sóng.

Ngoài ra, khi hấp/hâm nóng cơm bằng lò vi sóng, bạn cũng có thể cho cơm nguội vào tô, phủ lên đó một chiếc khăn giấy ẩm, rồi mới cho vào lò vi sóng và ấn nút hoạt động lò. Như vậy cơm nguội sẽ không bị khô mà vẫn đủ nóng.

