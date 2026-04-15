Nghi vấn Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh phim giả tình thật sau Khom Lưng

Sao quốc tế 15/04/2026 11:31

Giữa làn sóng “đẩy thuyền cặp đôi” chưa từng hạ nhiệt của người hâm mộ, nghi vấn hẹn hò giữa Tống Tổ Nghi và Lưu Vũ Ninh trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng.

Sau thành công của bộ phim Khom Lưng, phản ứng hóa học tự nhiên của cả hai đã khiến họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích trên màn ảnh. Bên ngoài khuôn khổ phim ảnh, mọi tương tác của họ đều liên tục bị đặt dưới lăng kính suy đoán.

Trước những đồn đoán ngày càng lan rộng, phía Tống Tổ Nghi đã thông qua công ty quản lý lên tiếng phủ nhận, khẳng định mối quan hệ giữa cô và Lưu Vũ Ninh chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết và đối tác hợp tác. Đồng thời, đại diện cũng bày tỏ mong muốn công chúng không suy diễn quá mức từ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Nghi vấn Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh phim giả tình thật sau Khom Lưng - Ảnh 1

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội được cho là của Tống Tổ Nhi đã yêu thích nội dung liên quan đến nữ diễn viên và đồng nghiệp.

Tài khoản này thậm chí theo dõi siêu thoại cặp đôi Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh hơn 1.000 ngày. Tài khoản này cũng từng theo dõi siêu thoại của Tống Tổ Nhi và Nguyễn Kinh Thiên. Nữ diễn viên này từng vướng tin hẹn hò Nguyễn Kinh Thiên.

Nghi vấn Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh phim giả tình thật sau Khom Lưng - Ảnh 2

Thông tin trên lập tức làm dấy lên nghi vấn Tống Tổ Nhi đang hẹn hò Lưu Vũ Ninh. Hai người hợp tác trong bộ phim nổi tiếng Khom lưng. Tuy nhiên, studio của Tống Tổ Nhi phủ nhận thông tin hẹn hò. Phía nữ diễn viên khẳng định nội dung đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật. Studio nhấn mạnh 2 ngôi sao chỉ là bạn bè và đồng nghiệp thân thiện. Họ đề nghị dư luận không nên hiểu sai vấn đề.

Tháng 1/2023, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Khom lưng. Quá trình quay phim kết thúc vào tháng 5 cùng năm. Sau đó, Tống Tổ Nhi vướng vào vụ bê bối thuế, khiến sự nghiệp diễn xuất của cô bị đình trệ và gần như bị “phong sát” khỏi ngành giải trí.

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