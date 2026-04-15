Ấm lòng khoảnh khắc tài xế dừng xe giữa đường, cứu bé gái đi lạc trong đêm tại TP.HCM

Theo hình ảnh từ camera hành trình, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 11-4 trên đường Nguyễn Văn Thành, đoạn qua phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 14/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam tài xế ô tô kịp thời dừng xe, cứu một bé gái đi lạc giữa đường vào ban đêm, khiến nhiều người vừa thót tim vừa cảm kích.

Thời điểm này, nhiều phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao trong đêm tối thì bất ngờ xuất hiện một bé gái khoảng 3 tuổi đứng giữa làn xe, có dấu hiệu bị lạc.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, một tài xế lập tức dừng xe giữa đường, bật tín hiệu cảnh báo và ra hiệu cho các phương tiện phía sau giảm tốc. Khi các xe đã kịp dừng lại, tài xế nhanh chóng chạy tới, bế bé gái đưa vào khu vực an toàn sát lề đường, gần nhà dân.

Hình ảnh cháu bé khoảng 3 tuổi đi lạc ra giữa đường trong đêm tối được tài xế cứu. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Chia sẻ về sự việc, tài xế HT cho biết khi đang lái xe về nhà thì bất ngờ thấy bé gái xuất hiện ngay trước đầu xe. “Tôi lập tức cảnh báo các xe phía sau, đồng thời dừng lại để đưa bé vào lề nhằm đảm bảo an toàn”, anh T nói.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh trí của các tài xế. Nhiều người cũng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường trông coi trẻ nhỏ, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm tương tự.

Trước đó, ngày 5/4, một trường hợp tương tự xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Phú Lộc (cũ), TP Huế cũng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Cụ thể theo báo VietNamNet, khoảng 15h35 ngày 4/4, khi lưu thông trên Quốc lộ 1A, một tài xế phát hiện bé gái khoảng 2 tuổi đứng giữa làn xe chạy ở chiều ngược lại.

Tài xế Lý Văn Tố (SN 1995, trú TP Đà Nẵng) cứu bé gái khoảng 2 tuổi đứng giữa làn xe chạy ở chiều ngược lại tại xã Phú Lộc, TP Huế. Ảnh: VietNamNet.

Người này lập tức bấm còi cảnh báo, cho xe dừng lại rồi nhanh chóng sang bên kia đường, bế cháu bé vào vị trí an toàn.

Đoạn video sau khi đăng tải thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận, bày tỏ sự cảm kích trước hành động dũng cảm, đầy trách nhiệm của tài xế. Nhiều ý kiến cho rằng đây là nghĩa cử đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Tài xế được xác định là anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú TP Đà Nẵng), lái xe chở hàng tuyến Đà Nẵng – Hà Nội.