Ấm lòng khoảnh khắc tài xế dừng xe giữa đường, cứu bé gái đi lạc trong đêm tại TP.HCM

Đời sống 15/04/2026 09:58

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 14/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam tài xế ô tô kịp thời dừng xe, cứu một bé gái đi lạc giữa đường vào ban đêm, khiến nhiều người vừa thót tim vừa cảm kích.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 11-4 trên đường Nguyễn Văn Thành, đoạn qua phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Thời điểm này, nhiều phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao trong đêm tối thì bất ngờ xuất hiện một bé gái khoảng 3 tuổi đứng giữa làn xe, có dấu hiệu bị lạc.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, một tài xế lập tức dừng xe giữa đường, bật tín hiệu cảnh báo và ra hiệu cho các phương tiện phía sau giảm tốc. Khi các xe đã kịp dừng lại, tài xế nhanh chóng chạy tới, bế bé gái đưa vào khu vực an toàn sát lề đường, gần nhà dân.

Ấm lòng khoảnh khắc tài xế dừng xe giữa đường, cứu bé gái đi lạc trong đêm tại TP.HCM - Ảnh 1
Hình ảnh cháu bé khoảng 3 tuổi đi lạc ra giữa đường trong đêm tối được tài xế cứu. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM. 

Chia sẻ về sự việc, tài xế HT cho biết khi đang lái xe về nhà thì bất ngờ thấy bé gái xuất hiện ngay trước đầu xe. “Tôi lập tức cảnh báo các xe phía sau, đồng thời dừng lại để đưa bé vào lề nhằm đảm bảo an toàn”, anh T nói.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh trí của các tài xế. Nhiều người cũng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường trông coi trẻ nhỏ, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm tương tự.

Trước đó, ngày 5/4, một trường hợp tương tự xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Phú Lộc (cũ), TP Huế cũng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Cụ thể theo báo VietNamNet, khoảng 15h35 ngày 4/4, khi lưu thông trên Quốc lộ 1A, một tài xế phát hiện bé gái khoảng 2 tuổi đứng giữa làn xe chạy ở chiều ngược lại.

Ấm lòng khoảnh khắc tài xế dừng xe giữa đường, cứu bé gái đi lạc trong đêm tại TP.HCM - Ảnh 2
Tài xế Lý Văn Tố (SN 1995, trú TP Đà Nẵng) cứu bé gái khoảng 2 tuổi đứng giữa làn xe chạy ở chiều ngược lại tại xã Phú Lộc, TP Huế. Ảnh: VietNamNet. 

Người này lập tức bấm còi cảnh báo, cho xe dừng lại rồi nhanh chóng sang bên kia đường, bế cháu bé vào vị trí an toàn.

Đoạn video sau khi đăng tải thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận, bày tỏ sự cảm kích trước hành động dũng cảm, đầy trách nhiệm của tài xế. Nhiều ý kiến cho rằng đây là nghĩa cử đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Tài xế được xác định là anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú TP Đà Nẵng), lái xe chở hàng tuyến Đà Nẵng – Hà Nội.

Danh tính tài xế dừng xe, lao ra bế cháu bé đứng giữa quốc lộ gây xúc động

Phát hiện em bé đứng giữa làn xe từ khoảng 500 m đoạn xã Phú Lộc (Huế), tài xế Lý Văn Tố dừng xe, chạy qua phía đường đối diện bế bé vào lề an toàn. Đoạn clip được lan truyền vào ngày 5/4.

Dị vật mắc kẹt trong đường thở của trẻ suốt 13 tháng

Dị vật mắc kẹt trong đường thở của trẻ suốt 13 tháng

Đời sống 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/4-17/4), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/4-17/4), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Thót tim cảnh bé gái đi lạc giữa đường đêm ở TP.HCM được tài xế cứu nguy kịp thời

Thót tim cảnh bé gái đi lạc giữa đường đêm ở TP.HCM được tài xế cứu nguy kịp thời

Video 11 phút trước
NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

Đời sống 20 phút trước
Nghi vấn Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh phim giả tình thật sau Khom Lưng

Nghi vấn Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh phim giả tình thật sau Khom Lưng

Sao quốc tế 24 phút trước
Bí quyết da căng mịn, dáng thon gọn nhờ ly nước ép thơm: Thêm 6 lý do để chị em "phải lòng" ngay

Bí quyết da căng mịn, dáng thon gọn nhờ ly nước ép thơm: Thêm 6 lý do để chị em "phải lòng" ngay

Dinh dưỡng 26 phút trước
Hình ảnh MỚI của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Hình ảnh MỚI của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Đời sống 38 phút trước
Nổ lớn tại nhà máy điện, bỏng nặng cho các công nhân có mặt tại hiện trường khiến 14 công nhân tử vong

Nổ lớn tại nhà máy điện, bỏng nặng cho các công nhân có mặt tại hiện trường khiến 14 công nhân tử vong

Video 51 phút trước
Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp cung hỷ Phát Tài, nhận Lộc giàu sang, tiền bạc tăng trưởng không ngừng, mọi điều thuận lợi

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp cung hỷ Phát Tài, nhận Lộc giàu sang, tiền bạc tăng trưởng không ngừng, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Thần Tài dìu dắt sau ngày 15/4/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, về nhà tiền về đầy túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Thần Tài dìu dắt sau ngày 15/4/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, về nhà tiền về đầy túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

Xe buýt tông trực diện xe bán tải khiến ít nhất 13 người tử vong và 27 người bị thương

Xe buýt tông trực diện xe bán tải khiến ít nhất 13 người tử vong và 27 người bị thương

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dị vật mắc kẹt trong đường thở của trẻ suốt 13 tháng

Dị vật mắc kẹt trong đường thở của trẻ suốt 13 tháng

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

Hình ảnh MỚI của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Hình ảnh MỚI của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung

Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung

Giá vàng hôm nay, ngày 15/4/2026: Tiếp tục tăng mạnh, SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/4/2026: Tiếp tục tăng mạnh, SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản