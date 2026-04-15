Ấm lòng khoảnh khắc tài xế dừng xe giữa đường, cứu bé gái đi lạc trong đêm tại TP.HCM

Đời sống 15/04/2026 09:58

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh trí của các tài xế. Nhiều người cũng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường trông coi trẻ nhỏ, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm tương tự.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 14/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam tài xế ô tô kịp thời dừng xe, cứu một bé gái đi lạc giữa đường vào ban đêm, khiến nhiều người vừa thót tim vừa cảm kích.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 11-4 trên đường Nguyễn Văn Thành, đoạn qua phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Thời điểm này, nhiều phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao trong đêm tối thì bất ngờ xuất hiện một bé gái khoảng 3 tuổi đứng giữa làn xe, có dấu hiệu bị lạc.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, một tài xế lập tức dừng xe giữa đường, bật tín hiệu cảnh báo và ra hiệu cho các phương tiện phía sau giảm tốc. Khi các xe đã kịp dừng lại, tài xế nhanh chóng chạy tới, bế bé gái đưa vào khu vực an toàn sát lề đường, gần nhà dân.

Ấm lòng khoảnh khắc tài xế dừng xe giữa đường, cứu bé gái đi lạc trong đêm tại TP.HCM - Ảnh 1
Hình ảnh cháu bé khoảng 3 tuổi đi lạc ra giữa đường trong đêm tối được tài xế cứu. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM. 

Chia sẻ về sự việc, tài xế HT cho biết khi đang lái xe về nhà thì bất ngờ thấy bé gái xuất hiện ngay trước đầu xe. “Tôi lập tức cảnh báo các xe phía sau, đồng thời dừng lại để đưa bé vào lề nhằm đảm bảo an toàn”, anh T nói.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh trí của các tài xế. Nhiều người cũng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường trông coi trẻ nhỏ, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm tương tự.

Trước đó, ngày 5/4, một trường hợp tương tự xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Phú Lộc (cũ), TP Huế cũng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Cụ thể theo báo VietNamNet, khoảng 15h35 ngày 4/4, khi lưu thông trên Quốc lộ 1A, một tài xế phát hiện bé gái khoảng 2 tuổi đứng giữa làn xe chạy ở chiều ngược lại.

Ấm lòng khoảnh khắc tài xế dừng xe giữa đường, cứu bé gái đi lạc trong đêm tại TP.HCM - Ảnh 2
Tài xế Lý Văn Tố (SN 1995, trú TP Đà Nẵng) cứu bé gái khoảng 2 tuổi đứng giữa làn xe chạy ở chiều ngược lại tại xã Phú Lộc, TP Huế. Ảnh: VietNamNet. 

Người này lập tức bấm còi cảnh báo, cho xe dừng lại rồi nhanh chóng sang bên kia đường, bế cháu bé vào vị trí an toàn.

Đoạn video sau khi đăng tải thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận, bày tỏ sự cảm kích trước hành động dũng cảm, đầy trách nhiệm của tài xế. Nhiều ý kiến cho rằng đây là nghĩa cử đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Tài xế được xác định là anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú TP Đà Nẵng), lái xe chở hàng tuyến Đà Nẵng – Hà Nội.

Danh tính tài xế dừng xe, lao ra bế cháu bé đứng giữa quốc lộ gây xúc động

Danh tính tài xế dừng xe, lao ra bế cháu bé đứng giữa quốc lộ gây xúc động

Phát hiện em bé đứng giữa làn xe từ khoảng 500 m đoạn xã Phú Lộc (Huế), tài xế Lý Văn Tố dừng xe, chạy qua phía đường đối diện bế bé vào lề an toàn. Đoạn clip được lan truyền vào ngày 5/4.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu bé gái đi lạc tài xế cứu người tin mới

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong