NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

Đời sống 14/04/2026 16:46

Cục Quản lý Dược có Công văn 1315/QLD-MP ngày 13/4/2026 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm (Công ty TNHH Lotus An Việt).

Theo thông tin từ VnExpress, Cục Quản lý Dược xác định doanh nghiệp có trụ sở tại Hải Phòng này vi phạm quy định quản lý mỹ phẩm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đơn vị 75 triệu đồng, rút 7 số tiếp nhận phiếu công bố, đồng thời yêu cầu công ty thu hồi cũng như tiêu hủy toàn bộ 7 mặt hàng vi phạm gồm sữa tắm, kem dưỡng da tay, kem đánh răng và sữa rửa mặt.

Cơ quan quản lý áp dụng mức phạt tăng nặng do Lotus An Việt vi phạm cùng lúc 7 sản phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị phân phối không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Theo quy định hiện hành, cơ quan nhà nước không yêu cầu doanh nghiệp nộp kèm PIF khi công bố lưu hành. Tuy nhiên, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải lưu giữ và xuất trình tài liệu kỹ thuật này ngay khi cơ quan chức năng yêu cầu nhằm chứng minh chất lượng, tính an toàn và hiệu quả của hàng hóa.

Cục Quản lý Dược giao trách nhiệm cho Công ty Lotus An Việt gửi thông báo thu hồi tới các hệ thống phân phối, tiếp nhận hàng hóa do đối tác trả lại và hoàn tất quá trình tiêu hủy. Doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 9/5. Trong thời gian này, Sở Y tế Hải Phòng sẽ trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình thu hồi và tiêu hủy của công ty.

Danh sách 7 loại mỹ phẩm bị thu hồi - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Đời sống, hàng trăm mỹ phẩm bị cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi vì sai hồ sơ công bố, không đạt chất lượng hoặc chứa thành phần không đúng quy định. Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Quản lý Dược, cho hay các đợt thu hồi mỹ phẩm gần đây cho thấy cơ quan quản lý đang mạnh tay hơn trong việckiểm soát chất lượng sản phẩm lưu hành. Nhờ vậy, tỷ lệ mỹ phẩm vi phạm chất lượng bị thu hồi giảm xuống dưới 1,5% trong hơn 3.000 mẫu mỹ phẩm lưu hành trên thị trường được cơ quan chức năng lấy để kiểm tra.

Cơ quan này cũng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua thuốc và mỹ phẩm tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng. Tra cứu thông tin sản phẩm trên website chính thức của Cục trước khi sử dụng.

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Tối 13/4, Công an TP hà Nội đã thông tin về vụ tai nạn liên hoàn tại đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   thu hồi mỹ phẩm tin moi thu hồi mỹ phẩm Nhật Bản

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

