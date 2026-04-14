Cháy chung cư ở Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt tại tầng 6 khiến nhiều người hoảng loạn

Đời sống 14/04/2026 16:16

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy kèm theo khói đen bốc lên ngùn ngụt xảy ra trưa nay tại một căn hộ chung cư ở tầng 6, tòa nhà số 317 Trường Chinh, phường Khương Đình, Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 11h55 ngày 14/4, tại một căn hộ ở tầng 6, toà chung cư tại số 317 Trường Chinh (cao 24 tầng) ở phường Khương Đình, Hà Nội xảy ra hoả hoạn.

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, khói đen kèm lửa bốc ra ngùn ngụt từ một căn hộ tại tầng 6 tòa chung cư nói trên. Sau ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Cháy chung cư ở Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt tại tầng 6 khiến nhiều người hoảng loạn - Ảnh 1
Khói đen bùng lên dữ dội từ vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực 13 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Nhà chức trách cho hay, diện tích đám cháy khoảng 15m2, lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức cứu được 3 người dân và hướng dẫn những người dân khác di chuyển xuống dưới an toàn.

Cháy chung cư ở Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt tại tầng 6 khiến nhiều người hoảng loạn - Ảnh 2
Cảnh sát hướng dẫn, đưa các nạn nhân bị mắc kẹt xuống dưới an toàn - Ảnh: Báo Dân trí

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Một nữ sinh lớp 7 ở Quảng Ngãi bị nhóm nam sinh đánh tới tấp trước cổng trường sau giờ thi giữa kỳ, phải nhập viện điều trị. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi "sốc ngất" khi một người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để đi xét nghiệm ADN

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi "sốc ngất" khi một người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để đi xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Phản ứng nhanh chóng, nam thiếu niên cứu bạn bị điện giật trên sân bóng và cái kết

Phản ứng nhanh chóng, nam thiếu niên cứu bạn bị điện giật trên sân bóng và cái kết

Video 1 giờ 5 phút trước
Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà bất ngờ tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ nhưng yêu cầu đi kèm khiến tôi "rụng rời"

Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà bất ngờ tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ nhưng yêu cầu đi kèm khiến tôi "rụng rời"

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 15/4/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 15/4/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Nghe tiếng khóc, người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh khiến ai cũng xót xa

Nghe tiếng khóc, người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh khiến ai cũng xót xa

Video 1 giờ 35 phút trước
Hàng xóm báo có bóng người lù lù trước cửa mỗi đêm, tôi lén lắp camera rồi "ngã quỵ" khi nhìn vào màn hình

Hàng xóm báo có bóng người lù lù trước cửa mỗi đêm, tôi lén lắp camera rồi "ngã quỵ" khi nhìn vào màn hình

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Nửa đêm thấy vợ quỳ gối dâng 30 triệu cho chị ô sin, tôi "chết đứng" khi nghe bí mật họ đang cố che giấu

Nửa đêm thấy vợ quỳ gối dâng 30 triệu cho chị ô sin, tôi "chết đứng" khi nghe bí mật họ đang cố che giấu

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/4/2026, 3 con giáp một bước thành đại gia, tiền tỷ căng ví, ung dung hưởng Phước, may mắn ngập lối

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/4/2026, 3 con giáp một bước thành đại gia, tiền tỷ căng ví, ung dung hưởng Phước, may mắn ngập lối

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Tình tiết MỚI vụ nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh đánh hội đồng trước cổng trường

Tình tiết MỚI vụ nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh đánh hội đồng trước cổng trường

Thông tin MỚI vụ nữ giáo viên mầm non tác động vào đầu bé trai 4 tuổi

Thông tin MỚI vụ nữ giáo viên mầm non tác động vào đầu bé trai 4 tuổi

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

Nóng: Điều tra xác minh vụ giáo viên mầm non "tác động" vào đầu trẻ trong lớp học ở Hà Tĩnh

Nóng: Điều tra xác minh vụ giáo viên mầm non "tác động" vào đầu trẻ trong lớp học ở Hà Tĩnh