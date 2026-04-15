Hình ảnh MỚI của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Đời sống 15/04/2026 11:17

HĐXX không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa để mời luật sư của bị cáo Đinh Thị Lan (YouTuber Đinh Thị Lan).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 15/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM; còn gọi là Youtuber Đinh Lan) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Chủ toạ phiên toà cho rằng bị cáo đã có thời gian mời luật sư nhưng không mời, ngoài ra, tội danh của bị cáo không thuộc tội danh phải có luật sư. Do đó, HĐXX không đồng ý với đề nghị này.

Tại phiên xét xử này, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng vắng mặt.

Hình ảnh MỚI của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1
Bị cáo Đinh Thị Lan - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đinh Thị Lan đã thay đổi lời khai so với quá trình điều tra ban đầu. Bị cáo cho rằng mình bị mất điện thoại vào ngày 28-6-2021 nên không phải là người thực hiện việc đăng tải các video xúc phạm bà Phương Hằng trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021.

 

Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ hoàn toàn lập luận này. Theo toà, bị cáo Đinh Thị Lan không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để xác nhận việc mình bị mất điện thoại vào thời điểm trên.

Hình ảnh MỚI của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2
Bị cáo tạo toà - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, quá trình khai báo của bị cáo có sự thay đổi và thiếu thống nhất. Ban đầu, tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận hành vi tự quay hình và phát các nội dung liên quan đến bà Phương Hằng. Sau đó, bị cáo lại thay đổi lời khai, nhưng thời điểm báo mất máy cũng không thống nhất, lúc khai mất năm 2021, lúc lại khai năm 2022.

Cơ quan chức năng xác định các tài khoản mạng xã hội liên quan vẫn tồn tại và hoạt động trên không gian mạng trong thời gian bị cáo cho là đã mất máy. 

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Các video được phát vào tháng 7 và tháng 8 năm 2021 (sau ngày bị cáo khai mất điện thoại) vẫn được xác định là đăng tải từ các tài khoản gắn với số điện thoại và email của bị cáo.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được các thiết bị dùng để thực hiện hành vi phạm tội tại địa chỉ của bị cáo, bao gồm điện thoại di động Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, máy tính xách tay, cùng các phụ kiện hỗ trợ livestream như giá đỡ và đèn tròn chiếu sáng.

Bản án sơ thẩm xác định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội nên đã tuyên mức án 1 năm 9 tháng tù.

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