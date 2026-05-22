'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

Mới đây, Lý Nhược Đồng tham dự một sự kiện liên quan đến thể thao và rèn luyện thể hình. Tại sự kiện, cô đã lên sân khấu phát biểu, chia sẻ về lợi ích của việc tập luyện đối với cả thể chất lẫn tinh thần. Diện bộ đồ da ôm sát, nữ diễn viên khoe cơ bắp săn chắc khỏe khoắn và làn da căng bóng. Cơ thể Lý Nhược Đồng gần như không có chút mỡ thừa, khiến cư dân mạng kinh ngạc vì nhan sắc dường như không thay đổi suốt 30 năm.

Những năm gần đây, Lý Nhược Đồng tập trung phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc đại lục, ngoài việc thỉnh thoảng livestream bán hàng, cô còn thường xuyên quay video hướng dẫn tập luyện thể hình.

Đáng chú ý, ngoài việc chia sẻ lợi ích của tập luyện, cô còn thẳng thắn kể lại hành trình bản thân từng vượt qua chứng trầm cảm và tổn thương tình cảm nhờ kiên trì tập thể dục.

Sau khi những video của Lý Nhược Đồng lan truyền, khán giả không ngừng khen ngợi cô là “nữ thần không tuổi” thực thụ, từ vóc dáng đến tâm thái đều ở đẳng cấp hàng đầu.

“Trạng thái này còn tốt hơn cả tôi ngoài 30 tuổi”; “Đỉnh nhất là những nếp nhăn ở cổ của cô ấy nhìn cũng chẳng giống người gần 60”; “Bờ vai này quá chân thật rồi, đúng kiểu luyện tập khổ cực mới có được”; “Nhiều nhất chỉ nhìn như 40 tuổi thôi, khối người 30 tuổi còn không được trạng thái như cô ấy”, “Vóc dáng quá đáng nể” - một số bình luận của khán giả.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966. Từ năm 34 tuổi (khoảng năm 2000), cô bắt đầu tập luyện thể hình một cách bài bản.

Trong giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng nhất do vấn đề tình cảm và gia đình, cân nặng của cô từng tụt xuống chỉ còn 37kg. Nữ diễn viên thừa nhận, khoảng thời gian ấy, mỗi lần soi gương đều cảm thấy người trong gương “vừa xa lạ vừa đáng sợ”. Tập luyện chính là sợi dây kéo cô ra khỏi vực sâu, và cô kiên trì suốt hơn 20 năm. Hiện nay, tỉ lệ mỡ cơ thể của Lý Nhược Đồng luôn duy trì khoảng 18%, vòng eo 56 cm; mỗi tuần tập ít nhất 5 buổi, từ kéo xà, gập bụng đến chống đẩy đều làm được trọn bộ.

Lý Nhược Đồng nhiều lần bày tỏ không muốn bị ràng buộc bởi những định kiến về tuổi tác. Cô từng nói: “So với chuyện có đẹp hay không, tôi quan tâm mình sống có thoải mái hay không hơn”.

Nữ diễn viên luôn giữ tư duy trẻ trung, độc lập và quyết đoán, thậm chí cho rằng tuổi tác là do chính mỗi người tự định nghĩa.