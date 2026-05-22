'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

Sao quốc tế 22/05/2026 11:37

Mới đây, Lý Nhược Đồng tham dự một sự kiện liên quan đến thể thao và rèn luyện thể hình. Tại sự kiện, cô đã lên sân khấu phát biểu, chia sẻ về lợi ích của việc tập luyện đối với cả thể chất lẫn tinh thần.

Những năm gần đây, Lý Nhược Đồng tập trung phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc đại lục, ngoài việc thỉnh thoảng livestream bán hàng, cô còn thường xuyên quay video hướng dẫn tập luyện thể hình.

Mới đây, Lý Nhược Đồng tham dự một sự kiện liên quan đến thể thao và rèn luyện thể hình. Tại sự kiện, cô đã lên sân khấu phát biểu, chia sẻ về lợi ích của việc tập luyện đối với cả thể chất lẫn tinh thần. Diện bộ đồ da ôm sát, nữ diễn viên khoe cơ bắp săn chắc khỏe khoắn và làn da căng bóng. Cơ thể Lý Nhược Đồng gần như không có chút mỡ thừa, khiến cư dân mạng kinh ngạc vì nhan sắc dường như không thay đổi suốt 30 năm.

Đáng chú ý, ngoài việc chia sẻ lợi ích của tập luyện, cô còn thẳng thắn kể lại hành trình bản thân từng vượt qua chứng trầm cảm và tổn thương tình cảm nhờ kiên trì tập thể dục.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59 - Ảnh 1

Sau khi những video của Lý Nhược Đồng lan truyền, khán giả không ngừng khen ngợi cô là “nữ thần không tuổi” thực thụ, từ vóc dáng đến tâm thái đều ở đẳng cấp hàng đầu.

“Trạng thái này còn tốt hơn cả tôi ngoài 30 tuổi”; “Đỉnh nhất là những nếp nhăn ở cổ của cô ấy nhìn cũng chẳng giống người gần 60”; “Bờ vai này quá chân thật rồi, đúng kiểu luyện tập khổ cực mới có được”; “Nhiều nhất chỉ nhìn như 40 tuổi thôi, khối người 30 tuổi còn không được trạng thái như cô ấy”, “Vóc dáng quá đáng nể” - một số bình luận của khán giả.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966. Từ năm 34 tuổi (khoảng năm 2000), cô bắt đầu tập luyện thể hình một cách bài bản.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59 - Ảnh 2

Trong giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng nhất do vấn đề tình cảm và gia đình, cân nặng của cô từng tụt xuống chỉ còn 37kg. Nữ diễn viên thừa nhận, khoảng thời gian ấy, mỗi lần soi gương đều cảm thấy người trong gương “vừa xa lạ vừa đáng sợ”. Tập luyện chính là sợi dây kéo cô ra khỏi vực sâu, và cô kiên trì suốt hơn 20 năm. Hiện nay, tỉ lệ mỡ cơ thể của Lý Nhược Đồng luôn duy trì khoảng 18%, vòng eo 56 cm; mỗi tuần tập ít nhất 5 buổi, từ kéo xà, gập bụng đến chống đẩy đều làm được trọn bộ.

Lý Nhược Đồng nhiều lần bày tỏ không muốn bị ràng buộc bởi những định kiến về tuổi tác. Cô từng nói: “So với chuyện có đẹp hay không, tôi quan tâm mình sống có thoải mái hay không hơn”.

Nữ diễn viên luôn giữ tư duy trẻ trung, độc lập và quyết đoán, thậm chí cho rằng tuổi tác là do chính mỗi người tự định nghĩa.

Lý Nhược Đồng gây bất ngờ khi khoe cơ bụng săn chắc ở tuổi 60

Lý Nhược Đồng gây bất ngờ khi khoe cơ bụng săn chắc ở tuổi 60

Mới đây, Lý Nhược Đồng vừa tham gia một sự kiện ở Tô Châu, Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhược Đồng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lý Nhược Đồng gây bất ngờ khi khoe cơ bụng săn chắc ở tuổi 60

Lý Nhược Đồng gây bất ngờ khi khoe cơ bụng săn chắc ở tuổi 60

Tiết lộ số tiền loạt sao Trần Nghiên Hy, Lý Nhược Đồng nhận được khi bán hàng giả

Tiết lộ số tiền loạt sao Trần Nghiên Hy, Lý Nhược Đồng nhận được khi bán hàng giả

Trần Nghiên Hy và Lý Nhược Đồng xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật

Trần Nghiên Hy và Lý Nhược Đồng xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng vượt bệnh trầm cảm bằng cách nào?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng vượt bệnh trầm cảm bằng cách nào?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tiết lộ mắc bệnh trầm cảm, suy sụp khi cha qua đời

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tiết lộ mắc bệnh trầm cảm, suy sụp khi cha qua đời

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến đầu tháng 6/2025, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, tài khoản nhảy số không ngừng, vận may nở rộ, sự nghiệp cực vượng

Từ nay đến đầu tháng 6/2025, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, tài khoản nhảy số không ngừng, vận may nở rộ, sự nghiệp cực vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Đúng 7 ngày tới (22/5 - 28/5), 3 con giáp kiếm được bội tiền, vận mệnh Phú Quý, Tài Lộc sáng choang, túi tiền cũng rủng rỉnh

Đúng 7 ngày tới (22/5 - 28/5), 3 con giáp kiếm được bội tiền, vận mệnh Phú Quý, Tài Lộc sáng choang, túi tiền cũng rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/5-24/5), 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh 'lấy rổ hứng tiền', song hỷ lâm môn, sự nghiệp phất phát đáng nể

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/5-24/5), 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh 'lấy rổ hứng tiền', song hỷ lâm môn, sự nghiệp phất phát đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/5/2026), 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Cuối ngày hôm nay (22/5/2026), 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Ngọc Văn mất vai trong phim mới có Lưu Vũ Ninh, Tôn Hồng Lôi

Vương Ngọc Văn mất vai trong phim mới có Lưu Vũ Ninh, Tôn Hồng Lôi

'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

'Gia nghiệp' không đi vào lối mòn với tình tiết Dương Tử cải trang nam

'Gia nghiệp' không đi vào lối mòn với tình tiết Dương Tử cải trang nam

Ngu Thư Hân 'gây sốc' khi tự bỏ tiền để dự sự kiện quốc tế

Ngu Thư Hân 'gây sốc' khi tự bỏ tiền để dự sự kiện quốc tế

Ngoại hình thư sinh của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy năm 35 tuổi gây bão cõi mạng

Ngoại hình thư sinh của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy năm 35 tuổi gây bão cõi mạng