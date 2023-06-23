Những lợi ích đáng kinh ngạc của quả su su đối với sức khỏe, không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 23/06/2023 11:21

Su su là loại quả vô cùng quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những công dụng 'thần kỳ' của loại quả này.

Quả su su được coi là một loại rau quả có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó có thể tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và hỗ trợ hệ miễn dịch. Hơn nữa, su su cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin C, kali và magiê.

Đáng chú ý là su su đặc biệt giàu folat, giúp kích thích phân chia tế bào. Su su có ít năng lượng, không béo, ít natri và carbohydrate thấp. Vì vậy su su là một thực phẩm lành mạnh, phù hợp với nhiều chế độ ăn kiêng.

Những lợi ích đáng kinh ngạc của quả su su đối với sức khỏe, không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Su su dùng trong chế độ ăn kiêng - Ảnh minh họa: Internet

1. Ngăn ngừa ung thư

Tiêu thụ nhiều rau quả có liên quan đến giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác nhau, bao gồm cả ung thư đường tiêu hóa.

Các nghiên cứu lưu ý rằng một số chất trong su su có thể làm chậm sự tăng trưởng và tiến triển của một số loại tế bào ung thư, chẳng hạn như ung thư cổ tử cung và bệnh bạch cầu.

Mặc dù những kết quả này rất khả quan, nhưng bằng chứng hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để cho thấy rằng su su có tác dụng chống ung thư ở người. Sẽ cần có nhiều bằng chứng hơn trong tương lai nhằm khẳng định thêm về tác dụng này của su su.

Những lợi ích đáng kinh ngạc của quả su su đối với sức khỏe, không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Su su có thể ngăn ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

2. Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Đường tiêu hóa chịu trách nhiệm giải độc, miễn dịch và hấp thu dưỡng chất. Ăn trái cây và rau quả như su su có thể hỗ trợ tăng cường chức năng tiêu hóa vì có nhiều flavonoid. Flavonoid hỗ trợ các enzyme tiêu hóa, bên cạnh đó cũng giúp loại bỏ và bài tiết chất thải trong đường tiêu hóa. Mặt khác, các chất xơ trong su su là nguồn chất giúp các lợi khuẩn đường ruột phát triển khỏe mạnh.

Từ đó, hỗ trợ duy trì nhu động ruột bình thường và đóng vai trò trong việc ngăn ngừa các bệnh mạn tính như ung thư ruột kết, thậm chí là tiểu đường type 2 và bệnh về tim mạch.

3. Tốt cho tim mạch

Có thể bạn đã biết rằng, khi cơ thể dư thừa lượng axit amin homocysteine chứa sulfur trong máu thì sẽ dẫn đến các bệnh liên quan đến tim mạch, đặc biệt là chứng đột quỵ. Vì vậy, nếu quả su su “góp mặt” trong thực đơn hàng ngày thì lượng folate và vitamin B có trong su su sẽ góp phần hỗ trợ cơ thể của bạn để ngăn ngừa sự hình thành axit amin homocysteine một cách đáng kể.

Những lợi ích đáng kinh ngạc của quả su su đối với sức khỏe, không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Su su giúp tốt cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

4. Giúp hệ xương chắc khỏe

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được, quả su su chứa hàm lượng vitamin K rất cao, đáp ứng 10% RDI. Đây là vitamin giúp cơ thể hấp thu canxi dễ dàng. Bên đó, dưỡng chất này còn liên kết với các vitamin và khoáng chất khác để giúp hệ thống xương chắc khỏe và dẻo dai. Những người duy trì việc ăn su su đều đặn, với hàm lượng hợp lý thì tỷ lệ mắc các bệnh về xương càng thấp.

5. Hỗ trợ chức năng gan

Chiết xuất từ quả su su có khả năng làm giảm sự tích tụ chất béo ở gan cũng như hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Do đó, bổ sung su su vào chế độ ăn là điều cần thiết để cải thiện sức khỏe lá gan.

Từ khóa:   chọn thực phẩm quả su su công dụng của su su

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 9 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 9 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 39 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ