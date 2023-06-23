Những lợi ích đáng kinh ngạc của quả su su đối với sức khỏe, không phải ai cũng biết

Đáng chú ý là su su đặc biệt giàu folat, giúp kích thích phân chia tế bào. Su su có ít năng lượng, không béo, ít natri và carbohydrate thấp. Vì vậy su su là một thực phẩm lành mạnh, phù hợp với nhiều chế độ ăn kiêng.

Quả su su được coi là một loại rau quả có nhiều lợi ích cho sức khỏe . Nó có thể tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và hỗ trợ hệ miễn dịch. Hơn nữa, su su cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin C, kali và magiê.

Các nghiên cứu lưu ý rằng một số chất trong su su có thể làm chậm sự tăng trưởng và tiến triển của một số loại tế bào ung thư, chẳng hạn như ung thư cổ tử cung và bệnh bạch cầu.

Tiêu thụ nhiều rau quả có liên quan đến giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác nhau, bao gồm cả ung thư đường tiêu hóa.

Mặc dù những kết quả này rất khả quan, nhưng bằng chứng hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để cho thấy rằng su su có tác dụng chống ung thư ở người. Sẽ cần có nhiều bằng chứng hơn trong tương lai nhằm khẳng định thêm về tác dụng này của su su.



Su su có thể ngăn ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

2. Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Đường tiêu hóa chịu trách nhiệm giải độc, miễn dịch và hấp thu dưỡng chất. Ăn trái cây và rau quả như su su có thể hỗ trợ tăng cường chức năng tiêu hóa vì có nhiều flavonoid. Flavonoid hỗ trợ các enzyme tiêu hóa, bên cạnh đó cũng giúp loại bỏ và bài tiết chất thải trong đường tiêu hóa. Mặt khác, các chất xơ trong su su là nguồn chất giúp các lợi khuẩn đường ruột phát triển khỏe mạnh.

Từ đó, hỗ trợ duy trì nhu động ruột bình thường và đóng vai trò trong việc ngăn ngừa các bệnh mạn tính như ung thư ruột kết, thậm chí là tiểu đường type 2 và bệnh về tim mạch.

3. Tốt cho tim mạch

Có thể bạn đã biết rằng, khi cơ thể dư thừa lượng axit amin homocysteine chứa sulfur trong máu thì sẽ dẫn đến các bệnh liên quan đến tim mạch, đặc biệt là chứng đột quỵ. Vì vậy, nếu quả su su “góp mặt” trong thực đơn hàng ngày thì lượng folate và vitamin B có trong su su sẽ góp phần hỗ trợ cơ thể của bạn để ngăn ngừa sự hình thành axit amin homocysteine một cách đáng kể.

Su su giúp tốt cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

4. Giúp hệ xương chắc khỏe

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được, quả su su chứa hàm lượng vitamin K rất cao, đáp ứng 10% RDI. Đây là vitamin giúp cơ thể hấp thu canxi dễ dàng. Bên đó, dưỡng chất này còn liên kết với các vitamin và khoáng chất khác để giúp hệ thống xương chắc khỏe và dẻo dai. Những người duy trì việc ăn su su đều đặn, với hàm lượng hợp lý thì tỷ lệ mắc các bệnh về xương càng thấp.

5. Hỗ trợ chức năng gan

Chiết xuất từ quả su su có khả năng làm giảm sự tích tụ chất béo ở gan cũng như hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Do đó, bổ sung su su vào chế độ ăn là điều cần thiết để cải thiện sức khỏe lá gan.