Loại trái cây được mệnh danh là thần dược trong 'chuyện ấy' dành cho nam giới, giúp vợ chồng luôn mặn nồng, hạnh phúc

Lựu là một loại trái cây phổ biến được coi là siêu thực phẩm với nhiều lợi ích cho sức khoẻ con người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết đến những lợi ích bất ngờ của lựu đối với sức khoẻ khi ăn lựu hằng ngày.

Các nhà nghiên cứu đã đo khả năng chống oxy hóa của nước ép quả lựu cao trên ba lần so với rượu vang đỏ hoặc trà xanh, và nếu tiêu thụ nước ép quả lựu thường xuyên có thể làm giảm cholesterol, giảm mảng bám động mạch (một yếu tố nguy cơ cho bệnh tim), và tăng lưu lượng máu đến tim.

Lựu được coi như một chất làm loãng máu rất hữu ích bởi có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa nên được nhiều người sử dụng. Theo các nghiên cứu cho thấy, quả lựu rất tốt cho tim mạch.

Các nghiên cứu cho thấy một phần của một chế độ ăn uống lành mạnh với lựu hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim, đau tim và đột quỵ. Nguyên nhân do lựu có khả năng làm loãng máu, tăng lưu lượng máu đến tim, giảm huyết áp, giảm mảng bám trong động mạch và làm giảm cholesterol xấu trong khi tăng cholesterol tốt bảo vệ cơ thể.

Nước ép lựu có thể giúp điều trị rối loạn cương dương

Tổn thương oxy hóa có thể làm giảm lưu lượng máu trong tất cả các cơ quan của cơ thể, bao gồm cả mô dương vật. Nước ép lựu đã được chứng minh là giúp tăng lưu lượng máu và phản ứng cương dương ở thỏ.

Trong một nghiên cứu ở 53 người đàn ông bị rối loạn cương dương, lựu dường như có một số lợi ích nhưng nó không có ý nghĩa thống kê.

Nước ép lựu có thể giúp điều trị rối loạn cương dương - Ảnh minh họa: Internet

Giúp cải thiện trí nhớ

Có một số bằng chứng cho thấy lựu có thể cải thiện trí nhớ. Một nghiên cứu ở bệnh nhân phẫu thuật đã phát hiện 2 gram chiết xuất từ ​​quả lựu giúp ngăn ngừa sự thiếu hụt trong bộ nhớ sau phẫu thuật.

Một nghiên cứu khác ở 28 người lớn tuổi có triệu chứng về trí nhớ cho thấy 237ml nước ép lựu mỗi ngày đã cải thiện đáng kể các dấu hiệu của trí nhớ lời nói và trí nhớ hình ảnh. Các nghiên cứu trên chuột cũng cho thấy rằng lựu có thể giúp chống lại bệnh Alzheimer.

Loại bỏ mảng bám răng

Có một số bằng chứng cho thấy, nước ép lựu có thể giúp kiểm soát mảng bám răng. Trong một nghiên cứu nhỏ, 30 đối tượng được chỉ định sử dụng nước súc miệng bằng lựu trong 4 ngày.

Sau khi kết thúc, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng dung dịch lựu có hiệu quả tốt như dung dịch sát trùng mà không có tác dụng phụ. Ngoài ra, nước ép lựu ức chế sự phát triển của các mầm bệnh đã được chứng minh là góp phần gây ra bệnh viêm nha chu.

Lựu giúp loại bỏ mảng bám răng - Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm huyết áp

Nước ép lựu được cho là ngăn chặn hoạt động của enzym chuyển đổi angiotensin trong huyết thanh, có thể giúp giảm huyết áp tâm thu.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, nước ép quả lựu làm giảm huyết áp ở những bệnh nhân tăng huyết áp. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác cho thấy rằng việc bổ sung nước ép lựu trong 3 tháng không ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp ở những bệnh nhân mắc bệnh mạch vành.