Loại trái cây được mệnh danh là thần dược trong 'chuyện ấy' dành cho nam giới, giúp vợ chồng luôn mặn nồng, hạnh phúc

Dinh dưỡng 23/06/2023 10:34

Lựu không chỉ là một loại trái cây ngon, mát mà có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lựu là một loại trái cây phổ biến được coi là siêu thực phẩm với nhiều lợi ích cho sức khoẻ con người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết đến những lợi ích bất ngờ của lựu đối với sức khoẻ khi ăn lựu hằng ngày.

Loại trái cây được mệnh danh là thần dược trong 'chuyện ấy' dành cho nam giới, giúp vợ chồng luôn mặn nồng, hạnh phúc - Ảnh 1

Lựu có những lợi ích tốt cho sức khoẻ - Ảnh minh họa: Internet

Chống đông máu

Lựu được coi như một chất làm loãng máu rất hữu ích bởi có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa nên được nhiều người sử dụng. Theo các nghiên cứu cho thấy, quả lựu rất tốt cho tim mạch.

Các nhà nghiên cứu đã đo khả năng chống oxy hóa của nước ép quả lựu cao trên ba lần so với rượu vang đỏ hoặc trà xanh, và nếu tiêu thụ nước ép quả lựu thường xuyên có thể làm giảm cholesterol, giảm mảng bám động mạch (một yếu tố nguy cơ cho bệnh tim), và tăng lưu lượng máu đến tim.

Các nghiên cứu cho thấy một phần của một chế độ ăn uống lành mạnh với lựu hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim, đau tim và đột quỵ. Nguyên nhân do lựu có khả năng làm loãng máu, tăng lưu lượng máu đến tim, giảm huyết áp, giảm mảng bám trong động mạch và làm giảm cholesterol xấu trong khi tăng cholesterol tốt bảo vệ cơ thể.

Nước ép lựu có thể giúp điều trị rối loạn cương dương

Tổn thương oxy hóa có thể làm giảm lưu lượng máu trong tất cả các cơ quan của cơ thể, bao gồm cả mô dương vật. Nước ép lựu đã được chứng minh là giúp tăng lưu lượng máu và phản ứng cương dương ở thỏ.

Trong một nghiên cứu ở 53 người đàn ông bị rối loạn cương dương, lựu dường như có một số lợi ích nhưng nó không có ý nghĩa thống kê.

Loại trái cây được mệnh danh là thần dược trong 'chuyện ấy' dành cho nam giới, giúp vợ chồng luôn mặn nồng, hạnh phúc - Ảnh 2
Nước ép lựu có thể giúp điều trị rối loạn cương dương - Ảnh minh họa: Internet

Giúp cải thiện trí nhớ

Có một số bằng chứng cho thấy lựu có thể cải thiện trí nhớ. Một nghiên cứu ở bệnh nhân phẫu thuật đã phát hiện 2 gram chiết xuất từ ​​quả lựu giúp ngăn ngừa sự thiếu hụt trong bộ nhớ sau phẫu thuật.

Một nghiên cứu khác ở 28 người lớn tuổi có triệu chứng về trí nhớ cho thấy 237ml nước ép lựu mỗi ngày đã cải thiện đáng kể các dấu hiệu của trí nhớ lời nói và trí nhớ hình ảnh. Các nghiên cứu trên chuột cũng cho thấy rằng lựu có thể giúp chống lại bệnh Alzheimer.

Loại bỏ mảng bám răng

Có một số bằng chứng cho thấy, nước ép lựu có thể giúp kiểm soát mảng bám răng. Trong một nghiên cứu nhỏ, 30 đối tượng được chỉ định sử dụng nước súc miệng bằng lựu trong 4 ngày.

Sau khi kết thúc, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng dung dịch lựu có hiệu quả tốt như dung dịch sát trùng mà không có tác dụng phụ. Ngoài ra, nước ép lựu ức chế sự phát triển của các mầm bệnh đã được chứng minh là góp phần gây ra bệnh viêm nha chu.

Loại trái cây được mệnh danh là thần dược trong 'chuyện ấy' dành cho nam giới, giúp vợ chồng luôn mặn nồng, hạnh phúc - Ảnh 3
Lựu giúp loại bỏ mảng bám răng - Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm huyết áp

Nước ép lựu được cho là ngăn chặn hoạt động của enzym chuyển đổi angiotensin trong huyết thanh, có thể giúp giảm huyết áp tâm thu.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, nước ép quả lựu làm giảm huyết áp ở những bệnh nhân tăng huyết áp. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác cho thấy rằng việc bổ sung nước ép lựu trong 3 tháng không ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp ở những bệnh nhân mắc bệnh mạch vành.

Cà chua ngoài làm đẹp da còn có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết

Cà chua ngoài làm đẹp da còn có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết

Không chỉ là loại thực phẩm vô cùng quen thuộc trong các bữa ăn hằng ngày, cà chua còn đem lại rất nhiều lợi ích trong việc chăm sóc sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn thực phẩm quả lựu công dụng quả lựu

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 7 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 7 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ